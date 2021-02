Groß-Gerau

Polizisten in Tiefgarage von Pärchen angegriffen

Kelsterbach (ots) – Aufgrund sich häufender Vandalismusfälle und Vermüllung im Parkhaus des Fritz-Treutel-Hauses, kontrollierten Beamte der Polizeistation Kelsterbach in der Nacht zum Sonntag 07.02.2021 gegen 2.30 Uhr, dort einen 18 Jahre alten Mann und seine 19-jährige Begleiterin. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Ordnungshüter eine Kleinstmenge Haschisch bei der Frau.

Einem anschließend erteilten Platzverweis kamen beide trotz mehrfacher Aufforderung der Polizisten nicht nach. Vielmehr versuchte der 18-Jährige einen Streifenbeamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Er wurde vorläufig festgenommen. Hierbei spuckte und trat er mehrfach in Richtung der Beamten. Auch die junge Frau schlug und trat um sich.

Weil die beiden Festgenommenen offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, mussten sie sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Beiden erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.

Die 19-Jährige zudem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mit rund zwei Promille und unter Kokaineinfluss am Steuer

Kelsterbach (ots) – Einen 34 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Samstagabend 06.02.2021 gegen 22.50 Uhr im Staudenring. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 34-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,98 Promille an. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weil der Wagenlenker keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auto brennt – Kripo ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung

Rüsselsheim (ots) – Ein in der Spitzwegstraße geparkter Mercedes stand in der Nacht zum Sonntag (07.02.) gegen 2.45 Uhr in Vollbrand. Die Flammen konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung wurden zudem 3 weitere, in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge, in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Der Mercedes wurde von der Polizei zwecks Spurensicherung sichergestellt, weil sich Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben. Insbesondere weil der Besitzer des Autos bereits Ende November 2020 von einem Fahrzeugbrand betroffen war.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

Autos durchsucht und Fahrräder im Visier/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Trebur (ots) – Auf unverschlossene Fahrzeuge und Fahrräder, hatten es zwei junge Männer in der Nacht zum Sonntag (07.02.) abgesehen. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung nahmen die Ordnungshüter die beiden 17 und 18 Jahre alten Männer gegen 3.30 Uhr, trotz eines Fluchtversuchs mit einem zvor gestohlenen E-Bike, in der Karl-Liebknecht-Straße vorläufig fest. Anwohner bemerkten zuvor, dass Unbekannte an geparkten Autos “testeten”, ob Fahrzeugtüren offen standen.

Zudem stellten die Beamten ein weiteres, ebenfalls entwendetes E-Bike sicher. Die beide Besitzer der Räder konnten mittlerweile ermittelt werden.

Im Laufe des Sonntags meldeten sich Anwohner aus der Moselstraße, Lahnstraße, Haydnstraße, Pappelstraße sowie “Am Rabenstein” und der Nollböhlstraße und zeigten durchwühlte Fahrzeuginnenräume an. Erbeutet wurden hierbei nach bisherigem Kenntnisstand lediglich Gegenstände von geringem Wert, wie beispielsweise ein Ladekabel sowie rund 15 Euro Bargeld. Die Mitteiler stellten der Polizei teils auch Aufnahmen von Überwachungskameras ihrer Grundstücke zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Verfügung.

Die beiden jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen der Diebstahlsdelikte. Die Polizei prüft nun, ob das Duo für weitere, gleichgelagerte Taten in jüngster Vergangenheit Betracht kommt. Zeugen und möglichwerweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Bischofsheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Pappelallee geriet am Freitag (05.02.), in der Zeit zwischen 16.45 und 19.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten.

Im Anschluss durchsuchten die ungebetenen Besucher das Haus und entwendeten hierbei unter anderem Schmuck. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Zeugenaufruf zur Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Nacht vom Sonntag auf Montag (07/08.02.2021) kam aufgrund der Witterungsverhältnisse (Glatteis) ein noch unbekannter Fahrzeugführer/in eines dunklen BMW’S in der Aschaffenburger Straße in 64546 Mörfelden-Walldorf von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Grundstückszaun. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Airportring davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet und sachdienliche Hinweise auf den Verursacher/in geben können, mögen sich bei der Polizei Mörfelden -Walldorf unter der Rufnummer: 06105/ 4006-0 melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Mörfelden-Walldorf: In der Nacht von Sonntag auf Montag (07./08.02.21) kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Vitrolles-Ring am Kreisverkehr zum Zillering / Thälmannstraße aufgrund der schneeglatten Fahrbahn von dieser ab und kollidierte mit zwei Begrenzungspfosten, welche durch die Kollision zerstört worden sind.

Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer in Richtung B486. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Pst. Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 40060 entgegen.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Groß Gerau (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Samstagmorgen 06.02.2021 einen größeren Tisch mit Metallfüßen am Bahnhof Groß Gerau Dornberg ins Gleis geworfen hatten, mit dem wenig später ein Güterzug kollidierte. Der Lokführer hatte gegen 01.30 Uhr einen Gegenstand in den Gleisen erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet, was aber die Kollision nicht mehr verhindern konnte.

Beim Halt im Bahnhof Groß Gerau konnte der Lokführer dann feststellen, dass ein größere Metallteil sich unter der Lok verkeilt hatte und leichtere Beschädigungen verursacht hatte. Eine Streife der Bundespolizei suchte den Streckenbereich bei Dornberg ab und konnte dort die Überreste eines Holztisches feststellen. Die massiven Metallfüße des Tisches waren abgerissen, wobei sich einer unter der Lok verkeilte.

Bis alle Gegenstände aus dem Gleis entfernt waren und der Zug weiterfahren konnte, kam es bei insgesamt 4 Personenzügen zu Verspätungen. Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw

A 671/Gem. Hochheim a.M. (ots) – Am Freitagmorgen, 05.02.2021 gegen 09:45 Uhr, ereignete sich auf der A 671 zwischen der Anschlussstelle Hochheim-Süd und der Anschlussstelle Ginsheim-Gustavsburg ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Personenkraftwagen. Hierbei wurde eine 18-jährige Fahrzeugführerin eines Fiats aus Mainz leicht verletzt.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ist die Polizei nun auf Hinweise von Augenzeugen angewiesen. Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0 melden.

Darmstadt

Einsatz in Shisha Bar – 10 Personen angetroffen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag 05.02.-06.02.2021 gegen 01 Uhr teilten aufmerksame Zeugen der Polizei mit, dass eine Shisha-Bar in der Karlstraße Gäste empfängt. Bei einer anschließenden Kontrolle der Lokalität stießen die Polizeibeamte n des 2.Reviers auf 10 Personen unterschiedlichster Hausstände, die sich dort ohne Masken und das Einhalten von Mindestabständen aufhielten.

Den Betreiber der Shisha-Bar sowie die anwesenden Gäste erwarten nun empfindliche Bußgeldverfahren wegen der Öffnung eines Betriebes und Teilnahme an dieser Veranstaltung. Der weitere Betrieb der Shisha-Bar wurde untersagt, Anzeigen erstattet

und die Gäste nach Hause geschickt.

Tonne als Einstiegshilfe genutzt – Bargeld und Kaffee Automat entwendet

Darmstadt (ots) – Einen Gesamtschaden von mehr als 2.000 Euro haben noch unbekannte Täter bei dem Einbruch in ein Bürogebäude in der Rheinstraße nahe Ecke Grafenstraße verursacht. Zwischen Freitagabend (5.2.), 22 Uhr und Samstagmorgen (6.2.) betraten die Kriminellen den Hinterhof des Gebäudes, schlugen dort eine Scheibe ein und nutzen eine Mülltonne als Einstiegshilfe zu den Räumen. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke nach Wertgegenständen und ließen Bargeld sowie einen Kaffeevollautomaten mitgehen.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

Beherzte Zeugin vertreibt Diebe – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – 14 bis 17 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlanker Körperbau und bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern sowie dunklen Hosen. Das ist die Beschreibung von zwei noch unbekannten Kriminellen, die am Sonntagabend (7.2.) ihr Unwesen in der Koblenzer Straße getrieben haben.

Kurz vor 20 Uhr hatte eine Anwohnerin in der Straße das Duo dabei beobachten können, wie sie sich in einem geparkten Mercedes zu schaffen machten und offenbar nach Wertgegenständen suchen. Die Frau sprach die beiden kurzerhand lautstark an. Hierauf ließen die Täter von ihrem weiteren Vorgehen ab und flüchteten.

Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 an die Beamten erbeten.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Kontaktbeschränkungen

Darmstadt (ots) – Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen führten am Freitagabend (06.02.) in der Zeit zwischen 19-21:00 Uhr auf der B26, Darmstadt, Rheinstraße stadteinwärts, eine “Corona-Kontrolle” durch. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 59 Fahrzeuge.

Hierbei wurden 14 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung registriert. Es folgen entsprechende Anzeigen. Weiterhin standen zwei Darmstädter Wagenlenker (23 Jahre u. 25 Jahre) unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Beide Personen mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Bei einem 60-Jährigen Rüsselsheimer Fahrzeugführer war der Führerschein durch die Fahrerlaubnisbehörde Groß-Gerau, zwecks sofortiger Sicherstellung, ausgeschrieben. Dazu wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Außenbordmotor entwendet – Täter nutzen Anhänger für den Abtransport

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe in der Zeit zwischen Sonntag (10.1.) und Dienstag (2.2.) auf einen Außenbordmotor im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, betraten sie das Grundstück eines Autohandels in der Frankfurter Landstraße nahe Ecke Zöllerstraße und montierten dort den Motor von einem abgestellten Boot ab. Fürden Abtransport ihrer Beute nutzten und entwendeten sie zusätzlich einen Anhänger, der auf dem Grundstück abgestellt war.

Dieser Anhänger wurde am Sonntagnachmittag (7.2.) von Zeugen im unmittelbaren Bereich des Tatortes in einem angrenzenden Feldweg aufgefunden und der Diebstahl auf diesem Weg bemerkt. Wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810 alle weiteren sachdienlichen Zeugenhinweise entgegen.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Am Freitag 05.02.2021 in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr haben Einbrecher eine Doppelhaushälfte im Schmelzerweg heimgesucht. Über den rückwärtig gelegenen Garten betraten die ungebetenen Gäste das Grundstück und verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Räumen. Dort suchten sie nach Wertgegenständen, wurden fündig und entwendeten Schmuck.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen beobachten konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, bei den Beamten zu melden.

Fenster aufgehebelt – Alkohol und Münzgeld entwendet

Darmstadt (ots) – Ein Restaurant in der Holzstraße geriet am Sonntag (7.2.) in das Visier eines Kriminellen. Zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr hebelte der noch unbekannte Täter ein Fenster zum Gastraum auf, stieg in die Räume ein und entwendete dort Alkohol und Münzgeld. Mit seiner Beute machte sich der Unbekannte auf und davon.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle in diesen Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Lager von Möbelmarkt im Fokus Krimineller – Alarm vertreibt Täter

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots) – Drei noch unbekannte Täter haben am späten Sonntag (7.2.) ihr Unwesen “Am Rotböll” getrieben und sind in die Lagerhalle eines Möbelmarktes eingebrochen. Weil sie durch ihr Vorgehen gegen 21.15 Uhr den Alarm der Anlage auslösten, ließen sie von ihrem weiteren Vorgehen ab und flüchteten.

Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer. Sie trugen Jeanshosen und dunkle Kapuzenjacken.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3810).

Katalysator entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen (ots) – Der Katalysator eines roten Opels, der in der Sudetenstraße abgestellt war, rückte in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (6.2.) und Sonntagabend (7.2.) an dem Wagen zu schaffen. Offenbar schnitten sie den Katalysator aus seiner Verankerung heraus und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Tierabwehranlage mit Platzpatronen sichergestellt

Messel (ots) – Eine Anlage, die zur Abwehr von Tieren auf Grundstücken dienen soll, haben Beamte des 3. Polizeireviers am Sonntagmittag 07.02.2021 auf einem Trampelpfad im Bereich der Straße “Am Wildpark” sichergestellt.

Einer Joggerin war gegen 12.15 Uhr auf dem Trampelpfad ein gespanntes Drahtseil sowie ein Hinweisschild auf eine Selbstschussanlage aufgefallen. Die daraufhin alarmierten Streifen sperrten umgehend den Weg und nahmen die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem Eigentümer auf. Dieser konnte schnell ermittelt werden.

Wie sich herausstellte, hatte ein Anwohner eines nahegelegenen Grundstücks massive Probleme mit Wildschweinen in seinem Garten. Um diese zu vertreiben, hatte er die Schussanlage mit Platzpatronen auf dem Trampelpfad installiert. Nach eigen Anhaben hatte er am Sonntagmorgen vergessen, das gespannte Drahtseil, wieder zu entfernen.

Dieses führt bei Berührung letztlich dazu, dass die Anlage und somit ein Knallgeräusch ausgelöst wird.

Die Streife stellte die Anlage sicher. Gegen den Bewohner wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, da er die Anlage im öffentlichen Bereich betrieben hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen – Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt/Modautal (ots) – Am Samstag 06.02.2021 gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger Autofahrer aus Worms mit seinem grauen Peugeot die Landstraße von Ober-Ramstadt nach Modautal. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mußte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein 41-jähriger Mann aus Rumänien der bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die L 3099 mußte für drei Stunden voll gesperrt werden. Neben zwei Streifen der Polizei aus Ober-Ramstadt waren die freiwilligen Feuerwehren aus Ober-Ramstadt und Modautal Ernsthofen, zwei Notärzte und drei Rettungswagen im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich

unter der Telefonnummer 06154/63300 mit der Polizei in Ober-Ramstadt in Verbindung

zu setzen.

Zeugenaufruf zu versuchtem Einbruch und Vandalismus auf einem Sportgelände

Ober-Ramstadt (ots) – Am Samstag 06.02.2021 teilte ein Vorstandsmitglied des FC Ober-Ramstadt der Polizeistation Ober-Ramstadt persönlich mit, dass versucht wurde, die Tür ihres Gerätelagers aufzubrechen. Das Gerätelager befindet sich auf dem Sportgelände “in der Aue” in der Steinackerstr. 76 in Ober-Ramstadt.

Diese Tür wurde bereits vor einer Woche aufgebrochen und im Lager wurden u.a. Plastikstühle und ein Lichtschalter zerstört. Daraufhin sicherte der Mitteiler die Tür mittels eines zusätzlich angebrachten Riegelschlosses. Dieses haben die unbekannten Täter nun letzte Nacht vergeblich aufzubrechen versucht und beschädigten die Tür zusätzlich mit mehreren Fußtritten. Rund um das Gerätelager blieben Pizzakartons, Zigarettenschachteln und leere Bierflaschen zurück.

Aufgrund dessen und der abseits gelegenen Position des Gerätelagers, wird von uns vermutet, dass dieses Lager für “Corona-Partys” von Jugendlichen genutzt/ aufgesucht wird. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154-63300 zu melden.

Kreis Bergstraße

Hochsitze beschädigt – Wer hat im Lorscher Wald Beobachtungen gemacht?

Lorsch (ots) – Zwei Hochsitze sind am Wochenende im Lorscher Wald, Nähe Mannheimer Straße so beschädigt worden, dass sie eine Gefahr für Benutzer dargestellt haben. Das Dach des einen Hochsitzes wurde komplett abgetragen. An verschiedenen Stellen wurde zudem mit einem Schneidewerkzeug das Holz so beschädigt, dass das Gerüst des Hochsitzes an Stabilität verloren hatte. Das gleiche wurde auch bei dem zweiten Hochsitz festgestellt.

Die Beschädigungen waren geeignet, dass bei einem Aufstieg die Konstruktion nachgegeben hätte. Neben der Sachbeschädigung, die etwa 1.000 Euro ausmacht, ermittelt die Kriminalpolizei auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Die Beamten suchen Zeugen, die die Täter bemerkt haben. Die Taten wurden zwischen dem Samstag (6.2.), 11 Uhr und Sonntag (7.2.), 9.15 Uhr begangen.

Hinweise werden zentral beim Kommissariat 20-30 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.

Täter brechen Personaleingang auf

Viernheim (ots) – Ein Zeuge hat am Montagmorgen (8.2.) um kurz nach 4 Uhr den Einbruch in einer Bäckerei in der Walter-Oehmichen-Straße gemeldet. Nach ersten Ermittlungen wurde wohl keine Beute gemacht. Die Täter brachen die Personaleingangstür auf, die sie nach dem Verlassen des Objekts aufließen. In den Räumen wurden die Spinde des Personals aufgebrochen.

Der angerichtete Schaden ist etwa 500 Euro hoch.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich unter der 06252 / 706-0 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Ohne Führerschein erwischt

Wald-Michelbach (ots) – Weil eine 38 Jahre alte Frau am Sonntagabend (7.2.) ohne Führerschein ein Auto fuhr, wurde gegen sie Anzeige erstattet. Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach fiel der graue Passat einer bereits polizeibekannten Familie aus Wald-Michelbach gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße 3105 in Hirschhorn auf.

Die Polizeikontrolle wurde später in Wald-Michelbach in der Neckarstraße durchgeführt. Dort hat sich der Verdacht der Ordnungshüter bestätigt. Der Wagen musste vor Ort stehenbleiben. Die Frau, ihr Partner und zwei Kinder wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Polizeistreife nach Hause gebracht.

