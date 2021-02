Beschädigung von Wahlplakaten

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Sonntag 31.01.2021 sind im überall im Ortsteil Dannstadt verunstaltete Wahlplakate verschiedener Parteien festgestellt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Sonntagnachmittag 31.01.2021 gegen 17:20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion Schifferstadt einen Pkw, der Schlangenlinien fahren würde. Der Zeuge fuhr dem Pkw weiter hinterher, bis ihn eine Streife der Polizei in der Bahnhofstraße anhalten konnte. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle Alkoholgeruch und eine verlangsamte Reaktion des Fahrers. Er war zunächst auch nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Der 35-jährige Fahrer musste zur Dienststelle mitkommen, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ein zuvor durchgeführter zweiter Versuch mit dem Atemalkoholtest verlief erfolgreich und erbrachte einen Wert von 2,24 Promille.

Den 35-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein ist sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert worden.

Polizeieinsatz an Tankstelle

Schifferstadt (ots) – Am Sonntagmittag 31.01.2021 gegen 13:15 Uhr löste ein 62-jähriger Mann mit psychischen Problemen, der zudem unter Beeinflussung von Alkohol stand, in einer Tankstelle in der Speyerer Straße einen Polizeieinsatz aus. Der Mann betrat mit einer Schreckschusswaffe die Tankstelle, ausrauben wollte er sie jedoch nicht.

Als die Polizei eintraf, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Er ist später in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.