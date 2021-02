Verkehrsteilnehmer durch Laserpointer geblendet

Speyer (ots) – 30.01.2021, 20:12 Uhr – Durch den grünen Lichtstrahl eines Laserpointers wurde ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer aus Römerberg am Samstag gegen 20:12 Uhr in der Landauer Straße geblendet. Er befuhr diese in Richtung Römerberg, als er das Licht in Höhe der BFT-Tankstelle zunächst auf der Fahrbahn wahrnahm, ehe er im Gesicht von dem Lichtstrahl getroffen wurde. Glücklicherweise blieb der 32-Jährige unverletzt und behielt die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Hinweise auf mögliche Täter ergaben sich im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht. Die Richtung, aus welcher der Lichtstrahl kam ist unbekannt. Anrufe weiterer Geschädigter gingen bei der Polizei nicht ein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Zudem weist die Polizei auf die weitreichenden gesundheitlichen Folgen hin, die das Auftreffen eines solchen Lichtstrahls im Auge des Betroffenen auslösen kann. Zudem können sich auch für weitere Personen schwerwiegende Folgen ergeben, wenn geblendete Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren.

Geldkuvert und Briefmarken aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Speyer (ots) – Eine 55-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Stuhlbrudergasse wurde am Donnerstag 28.01.2021 zwischen 11:30-11:45 Uhr Opfer eines Diebstahls. Während sie vor dem Gebäude ein Einschreiben eines Postboten entgegennahm, verschaffte sich ein unbekannter Täter bei offenstehender Wohnungseingangstür unberechtigten Zutritt in die Wohnung der Geschädigten und entwendete dort ein Briefkuvert mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine Kiste mit Briefmarken.

Das Fehlen der Gegenstände bemerkte die 55-Jährige erst am Abend. Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich nicht. Die Geschädigte teilte jedoch einen Paketboten mit weißem Transporter (D-Kennung) mit, der gegen 11 Uhr ein Paket für einen Nachbarn an sie übergeben wollte.

Zeugen, die Angaben zu dieser Person/dessen Fahrzeug machen können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer über die Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Weiterhin ergeht der Hinweis, auch bei kurzfristiger Abwesenheit aus der Wohnung immer dafür zu sorgen, dass Türen und Fenster geschlossen sind.

Versuchter Einbruch in Shisha-Fachhandel

Speyer (ots) – Unbekannte Täter gelangten zwischen Donnerstag 28.01.2021 und Freitag 29.01.2021 in das Treppenhaus eines Gebäudekomplexes in der Landauer Straße. Dort versuchten sie, eine Hintereingangstür zu einem Shisha-Geschäft aufzuhebeln. Die Stahltür hielt jedoch dem Einwirken der Täter stand. Der an der Tür entstandene Schaden dürfte bei ca. 350 EUR liegen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Tatörtlichkeit aufgefallen sind. Hinweise können unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.