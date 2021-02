Polizeieinsatz – PKW mit Einschußlöchern

Germersheim (ots) – Zu einem Einsatz der anderen Art kam es Sonntagabend 31.01.2021 auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Germersheim. Ein aufmerksamer Passant stellte in der Dunkelheit an einem geparkten PKW mehrere Einschusslöcher fest. Die verständigte Polizei überprüfte den PKW und gab Entwarnung.

Bei den Einschusslöchern handelte es sich lediglich um Aufkleber. Der Eigentümer des Fahrzeugs bestätigte dies. Dass seine außergewöhnlichen Aufkleber für derart Aufmerksamkeit sorgen werden, hatte er nicht erwartet.

Geschwindigkeitsmessung

Knittelsheim (ots) – Am Sonntag wurde im Zeitraum von 11-12 Uhr eine Lasermessung in der Hauptstraße in Knittelsheim durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h waren insgesamt elf Autofahrer zu schnell. Der Schnellste wurde mit 50 km/h gemessen.

Durchfahrtsverbot überwacht

Germersheim (ots) – Insbesondere am Wochenende missachten Verkehrsteilnehmer das Durchfahrtsverbot bei der “Insel Grün” in Germersheim. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten gestern insgesamt 7 Autofahrer fest, die verbotenerweise den dortigen Weg befahren haben. Auf sie kam ein entsprechendes Verwarnungsgeld zu.