Heidelberg: 16-Jähriger bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots) – Am Montagnachmittag kam es in der Hegenichstraße zu einem

Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw – eine Person wurden dabei

verletzt. Kurz vor 17 Uhr wollte eine 57-jährige VW-Fahrerin in die Schwetzinger

Straße abbiegen. Um dem Gegenverkehr die Vorfahrt zu gewähren musste die Dame

abbremsen. Ein 16-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem

Leichtkraftrad auf den Pkw auf. Neben einem Sachschaden von insgesamt 3.000 Euro

wurde der Jugendliche beim Zusammenstoß leicht verletzt.