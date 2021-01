Unfall mit mehreren Beteiligten

Kaiserslautern (ots) – Ein Verletzter und drei beschädigte Fahrzeuge – das ist

die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag in der Straße „Am Altenhof“

ereignete.

Ersten Ermittlungen nach fuhr ein Mann mit seinem VW Golf mit zu hoher

Geschwindigkeit aus der anliegenden Tiefgarage. Ein paar Meter nach der Ausfahrt

prallte er auf einen VW Bora und schob diesen gegen einen Poller. Anschließend

traf er einen geparkten Transporter und kam so zum Stehen.

Der Fahrer des VW Bora wurde bei dem Aufprall verletzt und wurde zur ärztlichen

Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher lehnte eine

Überprüfung im Krankenhaus ab. Die beiden VWs waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. |elz

Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall in

der Bismarckstraße geben können. Eine 54-jährige Autofahrerin parkte ihren Wagen

am Montag auf einem zwar umzäunten, allerdings frei zugänglichem Parkplatz Ecke

Bismarckstraße / Stahlstraße. Heute Morgen, am Dienstag, stellte die Frau fest,

dass ihr rechter Blinker nicht ordnungsgemäß funktionierte. Bei einer Nachschau

stellte sich heraus, dass ihr Pkw auf der rechten Seite beschädigt war.

Offensichtlich war jemand mit seinem Fahrzeug gegen den braunen Hyundai gestoßen

und hatte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden wird

auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

und bittet um Hinweise: Wer hat am Montag zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr auf

der Parkfläche einen Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Alte Betrugsmasche auch im neuen Jahr

Kaiserslautern – Westpfalz (ots) – Auch im neuen Jahr sind Betrüger in der

Westpfalz aktiv – und sie agieren mit den gleichen Maschen wie im Vorjahr.

Deshalb gilt auch 2021: Augen auf und nicht zu leichtgläubig sein – dann kommen

Sie an Betrügern sicher vorbei!

Diesen Grundsatz hat ein Senior aus dem Stadtgebiet am Donnerstag letzter Woche

beherzigt. Der 74-jährige Mann hatte am Nachmittag einen Telefonanruf eines

unbekannten Mannes erhalten. Dieser gab sich als „Mitarbeiter von Microsoft“ aus

und erklärte dem Herrn, dass sein Computer repariert werden müsse, weil er sich

darauf einen Virus eingefangen habe. Der Senior erkannte die Betrugsmasche und

beendete sofort das Gespräch, indem er einfach auflegte und den Unbekannten

nicht weiter zu Wort kommen ließ. Weitere Anrufe gingen nicht ein.

Anzeige wegen versuchten Betrugs hat auch eine 71-jährige Frau aus Otterbach

erstattet. Sie hatte es am Montag mit einem dreisten Täter zu tun, der sie sogar

noch dazu brachte, ihre Banking-Software zu öffnen. Bereits zuvor hatte die

Seniorin dem Unbekannten gutgläubig Zugang zu ihrem Computer gestattet. Erst als

die 71-Jährige den TAN-Generator einsetzen sollte, wurde sie misstrauisch. Sie

brach die Transaktion ab und beendete das Telefongespräch. Ein finanzieller

Schaden ist nicht entstanden.

Die Polizei empfiehlt: Wenn Sie solche dubiosen Anrufe eines Unbekannten

bekommen, der Zugriff auf Ihren Computer haben möchte, bleiben Sie misstrauisch

und prüfen Sie genau, ob die Forderung berechtigt ist! Geben Sie auf keinen Fall

private Daten über Ihre Bankverbindung oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus!

Und falls Sie doch auf einen Betrüger hereingefallen sind, der möglicherweise

eine Software auf Ihrem Computer installiert hat, trennen Sie unbedingt sofort

den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter! Empfehlenswert ist auch,

unverzüglich die bislang verwendeten Passwörter zu ändern.

Informieren Sie Ihre Bank und erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei! |mhm

Beifahrerfenster eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben sich zwischen Donnerstag, 14. Januar und

Samstag, 16. Januar in der Käthe-Kollwitz-Straße an einem Fahrzeug zu schaffen

gemacht. Die Täter schlugen an einem Pkw die Seitenscheibe der Beifahrerseite

ein. Aus dem Wagen entwendeten sie nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen

Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfall: Zwei Erwachsende und ein Kind verletzt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf der Kreuzung Am Weiherberg /

Kirchstraße hat es am Montag gekracht. Zwei Erwachsene und ein vierjähriger

Junge kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Eine 59-jährige Autofahrerin hatte am Nachmittag die Vorfahrt einer 25-Jährigen

nicht beachtet. Die Unfallverursacherin fuhr auf der Straße Am Weiherberg, die

25-Jährige auf der Kirchstraße. An der Kreuzung gilt „rechts vor links“. Dort

kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Insassen im Auto der

25-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich

ins Krankenhaus. Durch den Unfall entstand Sachschaden, den die Polizei auf

mindestens 16.000 Euro schätzt. Das Auto der 25-Jährigen war nicht mehr

fahrbereit und wurde abgeschleppt. Wegen des Unfalls war die Kreuzung zeitweise

gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen. |erf

6-Jähriger von Auto angefahren

Kaiserslautern (ots) – Trotz einer Notbremsung ist ein Autofahrer am

Montagnachmittag in der Pariser Straße mit einem Kind auf einem Roller

zusammengestoßen. Der 6-jährige Junge wurde verletzt und musste ins Krankenhaus

gebracht werden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 31 Jahre alte Mann kurz nach 16 Uhr mit

seinem Pkw durch die Pariser Straße. Er passierte gerade die an der Straße

geparkten Autos, als plötzlich das Kind zwischen zwei Autos hervorkam. Der

31-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und den Zusammenstoß nicht

verhindern.

Durch den Aufprall wurde der Junge am Bein verletzt. Der Rettungsdienst brachte

den 6-Jährigen zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. |elz

Polizei überwacht Tempolimit und erwischt Mofa-Fahrer ohne

Führerschein

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Montag die

Einhaltung des Tempolimits auf der Landstraße zwischen Kaiserslautern und

Mehlingen kontrolliert. In dem überwachten Streckenabschnitt ist eine

Geschwindigkeit von höchstens 100 Kilometern pro Stunde erlaubt. Sieben

Fahrzeugführer hielten sich zur Mittagszeit nicht an die

Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie wurden verwarnt, auf zwei von ihnen kommt ein

Bußgeld zu.

Zwar nicht zu schnell, aber trotzdem nicht ordnungsgemäß war ein 45-Jähriger

unterwegs. Mit seinem Mofa fuhr er 38 Kilometer pro Stunde. Der Mann steuerte

das Kleinkraftrad, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Er

blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis entgegen. |erf

Aufbruch eines Zigarettenautomaten scheitert

Siegelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein beschädigter Zigarettenautomat ist

am Sonntag aus Siegelbach gemeldet worden. Offenbar haben unbekannte Täter in

den vergangenen Tagen versucht, das Gerät in der Sportheimstraße aufzubrechen –

was ihnen aber nicht gelang. Gestohlen wurde nichts, es blieb beim Sachschaden

an dem Automaten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter versucht haben den Automaten

aufzusprengen. Die Frontabdeckung hielt der Explosion stand. Laut Zeugen muss

der Tatzeitraum am Sonntag, 17. Januar zwischen 12 und 21 Uhr liegen.

Weitere Zeugen, denen eventuell etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2

in Kaiserslautern zu melden. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer am

Wochenende an einem Pkw in der Leipziger Straße verursacht. Der Verantwortliche

fuhr weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Jetzt ermittelt die

Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht.

Der beschädigte weiße Seat Arona parkte ab Samstag, 16. Januar 20:00 Uhr an der

Straße in Höhe des Anwesens Nummer 64. Als der Halter am Montag, 18. Januar

gegen 09:20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an der

Fahrertür.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Dieb hinterlässt Schuhspuren im Schnee

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – An mehreren Autos hat sich in der Nacht

zum Sonntag ein Unbekannter zu schaffen gemacht. Am Morgen entdeckten Anwohner

in der Eckstraße und in der Straße Am Krumb rund um ihre Fahrzeuge Schuhabdrücke

im Schnee. Auch Anlieger aus der Kurt-Schumacher-Straße und der Eggerstalstraße

meldeten sich bei der Polizei, weil sie rund um ihre Autos oder auf ihren

Grundstücken verdächtige Schuhspuren feststellten. Nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen wurde aus mindestens drei Fahrzeugen etwas gestohlen – Kleingeld

und Zigaretten fehlten, aus dem Wagen eines US-Militärangehörigen kam eine

ABC-Schutzmaske weg. Sie wurde später in der Nähe gefunden. Vermutlich waren die

Autos der Betroffenen nicht abgeschlossen. Die Polizei ermittelt und bittet um

Hinweise: Wem sind in der Nacht oder in den vergangenen Tagen Personen

aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Unfallflucht: Wer hat das Verkehrsschild umgefahren?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwischen Kaiserslautern und Otterbach

in der Obere Lauterstraße hat am Wochenende ein unbekannter Fahrzeugführer ein

Verkehrszeichen umgefahren. Das Schild stand am Ortseingang, von Kaiserslautern

kommend, auf einer Verkehrsinsel. Die Polizei geht davon aus, dass der

Unfallverursacher das Verkehrszeichen wieder notdürftig aufrichtete und dann

wegfuhr. Der Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Die Beamten

sicherten an der Unfallstelle Spuren. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass

der Fahrer eines Mazda den Unfall verursacht haben könnte. Die Polizei ermittelt

wegen Fahrerflucht und bittet und Hinweise. Wer hat zwischen Freitagnachmittag

und Montagmorgen Verdächtiges wahrgenommen, wohlmöglich den Unfall beobachtet

oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf