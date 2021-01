Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei in Psychiatrischer Klinik

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmittag kam es auf dem Gelände

der forensisch-psychiatrischen Klinik des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in

Wiesloch zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst, hierbei war auch der

Polizeihubschrauber und das Spezialeinsatzkommando eingesetzt. Auslöser war ein

36-jähriger Patient, der zurzeit in dieser Klinik untergebracht ist. Der Mann

weigerte sich nach seinem Freigang „hinter der Mauer“ im umzäunten Hof wieder in

seine Station zurückzukehren. Dabei randalierte der 36-Jährige indem er unter

anderem einen an der Hausfassade festmontierten Aschenbecher abriss und sich

anschließend mit den scharfkantigen Überresten bewaffnete, damit auf

Fensterscheiben einschlug und den Mitarbeitern sowie den Polizeibeamten vor Ort

Gewalt androhte. Aufgrund der Gefährdungslage wurden Polizeikräfte des

Polizeipräsidiums Mannheim, u.a. die Polizeihundeführerstaffel und weitere

Beamte des Polizeireviers Wiesloch, am Einsatzort zusammengezogen. Da sich der

Mann weiter nicht beruhigen ließ, wurden die speziell ausgebildeten Beamten des

SEK hinzubeordert, welche mittels Hubschrauber eingeflogen wurden. Hiernach

wurde der Mann unter dem Einsatz von unmittelbaren Zwang fixiert. Dabei wurde

der 36-Jährige leicht verletzt. Mitarbeiter der Klinik und Polizeibeamte blieben

unverletzt. Der Mann wird ärztlich in der Klinik versorgt. Eine Gefahr für die

Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: L535 nach Verkehrsunfall gesperrt – Pressemeldung Nr. 1

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem Unfall auf der L 535

zwischen Heiligkreuzsteinach und Unter-Abtsteinach ist die L 535 derzeit

zwischen dem Abzweig Hilsenhain und dem Abzweig Lampenhain voll gesperrt. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand war ein Autofahrer gegen 15 Uhr in Richtung

Unter-Abtsteinach unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung

hinab, wo er schließlich liegenblieb. Die Insassen konnten das Fahrzeug

selbständig verlassen und blieben nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. Die

Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs dauern derzeit noch an.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Am Schulzentrum mehrere Scheiben eingeworfen – Polizei sucht Zeugen

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie erst jetzt gemeldet, warfen in der

Nacht von Freitag auf Samstag unbekannte Täter am Schulzentrum in Waibstadt

mehrere Fensterscheiben ein. Die Unbekannten warfen Steine, die sie im Bereich

des Schulzentrums in der Friedrich-Ebert-Straße vorfanden, gegen mehrere

Scheiben des Schulkomplexes. Unter anderem wurden dabei Scheiben der Mensa des

Kindergartens, am Hintereingang des Altbaus der Realschule sowie am Neubau der

Realschule eingeworfen. Die Scheiben barsten und müssen ausgetauscht werden. Der

Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte zerstören Holzzaun und Insektenhotels von Schule

Nußloch (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, den 14.01.2021, gegen 17:00 Uhr bis

Freitag, den 15.01.2021, gegen 08:00 Uhr zerstörten Unbekannte in der

Dreikönigsstraße einen Holzzaun sowie Insektenhotels der dortigen Schule. Der

Zaun und die Insektenhotels wurden durch die Schüler handgefertigt und hatten

einen Materialwert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Walldorf / A5: Gleich zwei Mal an einem Tag unter dem Einfluss von Drogen, ohne Führerschein und mit geringer Menge Marihuana am Steuer erwischt

Wiesenbach (ots) – Am Sonntag gegen 02:50 Uhr kontrollierte eine Streife des

Polizeireviers Neckargemünd in der Neckargemünder Straße einen 44-jährigen

Autofahrer, der gleich mehrere Verstöße beging. Bei der Kontrolle gab der Mann

gegenüber den Polizisten an, seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere

vergessen zu haben. Außerdem konnten die Beamten starken Alkoholgeruch

wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Während der

Fahrt zum Polizeirevier, wo dem Betrunkenen eine Blutprobe entnommen werden

sollte, offenbarte er den Polizisten, dass er nicht im Besitz eines

Führerscheins ist und das Auto von einem Bekannten ohne dessen Wissen in Betrieb

nahm. Die beiden hatten sich zuvor in Waldhilsbach in der Wohnung des Freundes

getroffen. Hier nutzte der 44-Jährige die Gelegenheit. Als sich der rechtmäßige

Besitzer des Autos schlafen legte, nahm sich der Mann den Fahrzeugschlüssel und

wollte nach Hause fahren. Ihn erwartet nun eine Anzeige, da er nach 20:00 Uhr

ohne triftigen Grund, betrunken, ohne Führerschein und unbefugt mit einem

fremden Auto fuhr. Das Auto und der Schlüssel wurden sichergestellt.

Walldorf (ots) – Am Montag gegen 13:50 Uhr kontrollierte eine Streife der

Verkehrsgruppe Bundesautobahn-Fahndung auf der A5 in Höhe von Walldorf einen

32-jährigen Mann, der bereits am Morgen schon wegen mehrerer Verstöße zur

Anzeige gelangte. Zu Kontrollbeginn gestand der Mann, dass er bereits am Morgen

in Wiesloch durch die Polizei kontrolliert und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

sowie unter dem Einfluss von Drogen, wie auch wegen dem unerlaubten Besitz einer

geringen Menge Marihuana erwischt wurde. Nach der Entnahme einer Blutprobe

konnte der Mann wieder nach Hause. Das Auto, welches der Freundin des Mannes

gehört, wurde durch diese abgeholt. Doch er scheint unbelehrbar.

Nachdem die Lebensgefährtin kurze Zeit später nach einem Streit das Haus

verlassen hatte, habe sich der Mann heimlich den Ersatzschlüssel genommen und

wollte zu einem Termin fahren – noch immer unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln und ohne Führerschein. Auch diesmal händigte er den Beamten

eine geringe Menge Marihuana aus. Nachdem dem Mann die zweite Blutprobe des

Tages entnommen wurde, durfte dieser wieder gehen. Das Auto und der Schlüssel

wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun zwei Anzeigen wegen dem unerlaubten

Besitz von Marihuana, zwei Anzeigen wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, zwei

Anzeigen wegen dem Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie der

unbefugten Inbetriebnahme des Autos.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 10.30 Uhr,

verschaffte sich ein bislang Unbekannter durch aufhebeln der Hauseingangstüre

unbefugt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Renchweg. Dabei entwendeten der oder

die Einbrecher ein um Hausflur angeschlossenes E-Bike im Wert von mehreren

tausend Euro sowie dort abgestellte Schuhe. Das Schloss des Fahrrads wurde

durchgeschnitten. Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum

entwendeten Fahrrad der Marke KTM machen können, werden gebeten, sich unter

06205 28600 an die Beamten des Polizeireviers Hockenheim zu wenden.

Meckesheim /Rhein-Neckar-Kreis – Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Verkehrsunfall mit drei

leichtverletzten Personen ereignete sich am Montagnachmittag auf der

Eschelbronner Straße in Meckesheim. Kurz vor 14.00 Uhr missachtete der 23-jährer

Fahrer eines Pkw Kia mit Anhänger die Vorfahrt des auf der Eschelbronner Straße

fahrenden VW-Passat. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pkw Kia, der

47-jährige Fahrer des Pkw VW-Passat und dessen gleichaltrige Beifahrerin leicht

verletzt. Die Insassen des VW-Passat wurden zur weiteren Behandlung vorsorglich

in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem ebenfalls verletzten

Kia-Fahrer war dies nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge wurden durch den

Verkehrsunfall erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle

abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme durch den

Verkehrsdienst Heidelberg und der anschließenden Fahrbahnreinigung aufgrund

ausgelaufener Betriebsstoffe, blieb die Eschelbronner Straße bis gegen 18.00 Uhr

für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es

nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 10.000EUR.

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken ohne Führerschein und ohne triftigen Grund nach 20:00 Uhr mit fremdem Auto gefahren

