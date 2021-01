Frau schlägt “Exhi” in die Flucht

Kalbach – Am Mittwochmorgen (06.01.), gegen 9:20 Uhr, parkte ein bislang unbekannter Mann mit seinem blauen Kastenwagen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Gewerbestraße. Das Auto der Geschädigten stand unmittelbar neben dem Fahrzeug des Mannes. Der Mann beobachtete die Frau, wie sie in ihrem Auto saß und manipulierte währenddessen an seinem Geschlechtsteil. Die Geschädigte kommunizierte daraufhin durch das geöffnete Fenster mit dem Mann, der sofort die Flucht ergriff.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden:

Er soll circa 30-40 Jahre alt und normal bis kräftig gebaut gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke mit hellen Streifen auf der Brust und eine dunkle Hose, eine dunkelblaue Mütze und hatte große dunkle Augen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Neubau

Eichenzell/Rothemann – Zwischen Mittwoch (06.01.) und Samstag (09.01.) brachen Unbekannte in die Baustelle eines Einfamilienhauses in der Wachtküppelstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Akku-Baumaschinen im Wert von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Scheune

Alsfeld/Schwabenrod (ots) – Zwischen dem 02. und 08. Januar brachen Unbekannte in der Bornstraße in eine Scheune ein. Die Täter hebelten eine Holztür auf und durchsuchten den Innenraum erfolglos nach Diebesgut. Es entstand 150 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Erneut Schmierereien in Neuhof

Bundespolizeiinspektion Kassel

Neuhof (Landkreis Fulda/Hessen) (ots) – Wieder stellten Beamte der Bundespolizei großflächige Farbschmierereien im Bahnhof Neuhof fest. Diesmal waren neben Schallschutzwänden auch Warteunterstände und Fahrplanvitrinen betroffen. Unbekannte Täter hatten eine Fläche von ca. 70 Quadratmetern besprüht. Der am Freitag (08.01.), gegen 20 Uhr, festgestellte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Bereits am Neujahrstag hatte die Bundespolizei besprühte Schallschutzwänden im Bahnhof Neuhof entdeckt. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dieser oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Brand Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots) – Aktuell brennt in Hergersdorf in der Reuterser Straße ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr ist mit Löscharbeiten beschäftigt. Näheres noch nicht bekannt. Wir berichten nach.

Brand in Hergersdorf

Schwalmtal (ots) – Montagnachmittag 11.01.2021 kam es zu einem Brand eines freistehenden Fachwerkhauses in Schwalmtal, Ortsteil Hergersdorf in der Reuterser Straße. Alle Bewohner des Fachwerkhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Durch die anwesenden Feuerwehren der Gemeinde Schwalmtal, Stadt Alsfeld und Lauterbach konnte der Brand gelöscht werden, dennoch entstand erheblicher Sachschaden im Dachgeschoss in Höhe von ca. 50.000 EUR. Das gesamte Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die weiteren Ermittlungen der Brandursache werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn

Fulda (ots) – Bereits am 05.01.2021 gegen 23.05 Uhr, ereignete sich in Eichenzell in der Bürgermeister-Schlag-Straße Ecke Waltgerstraße ein Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn.

Ein 24-jähriger Mann aus Eichenzell-Welkers befuhr mit seinem PKW, einem Audi A 5, die Bürgermeister-Schlag-Straße in Fahrtrichtung Waltgerstraße (L3307). Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam der junge Mann, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen, verlor die Kontrolle über seinen PKW und blieb im weiteren Verlauf quer auf der Fahrbahn der L 3307 stehen. Ein fast zeitgleich auf der L3307 aus Richtung Eichenzell-Welkers in Fahrtrichtung Rönshausen fahrendes LKW – Gespann konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde weder der 24-Jährige Unfallverursacher, noch der Fahrer des LKW-Gespannes, ein 63-jähriger Mann aus Hannover, verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Frau kommt durch Hund zu Fall und verletzt sich

Rotenburg – Am Freitag den 08.01.21 gegen 14 h kam am Storchensee eine 68- jährige Rotenburgerin durch einen großen schwarzen Hund zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Die Frau war zu Fuß unterwegs und ging an -3- sich unterhaltenden Personen (2 Frauen, 1 Mann) vorbei. Auf der Wiese lief ein “großer schwarzer” Hund frei umher. Plötzlich und unerwartet stieß der Hund gegen das Bein der Frau und sie stürzte.

Die 3 Personen, darunter auch die Hundebesitzerin, kümmerten sich um die Gestürzte und wollten auch einen Rettungswagen verständigen. Dies lehnte die Frau jedoch ab und ging heim. Dort stellte sie fest, dass es doch schlimmer war und begab sich ins Krankenhaus, wo sie genäht wurde.

In der Aufregung hat sie und die Hundehalterin vergessen, die Personalien auszutauschen.

Die Hundehalterin beziehungsweise die Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der

Polizeistation Rotenburg unter 06623/9370 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall

Am 09.01.2021, um 21:23 Uhr, befuhr eine 25 jährige Autofahrerin aus Homberg/ Ohm mit ihrem Renault die L3073 aus Richtung Ober-Ofleiden kommend in Richtung Nieder-Ofleiden. Aus ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entgegenkommende 27-jährige Fahrer aus Stadtallendorf wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Verkehrsunfall auf der BAB 5 bei Alsfeld

Am 09.01.2021 um 18:50 Uhr ereignete sich auf der A5 in Richtung Kassel, zw. den Anschlussstellen Alsfeld/West und Alsfeld/Ost ein Verkehrsunfall.

Ein 52-jähriger Fahrer aus Friedland kam mit seinem Pkw Mercedes auf der linken Fahrspur auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen einen Pkw Volvo der auf der rechten Fahrspur fuhr. Beide beteiligten Fahrzeuge, nicht mehr fahrbereit, blieben mitten auf der Fahrbahn liegen. Ein dritter Pkw VW fuhr anschließend über herumliegende Fahrzeugteile und wurde ebenfalls beschädigt.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Es blieb beim Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Fahrbahnen Richtung Kassel waren für ca. eine Stunde gesperrt wegen Bergungsmaßnahmen. Es entstand ein Rückstau von 3-4 Kilometern.

Verkehrsunfallflucht in Hilders

Am Samstag, 09.01.2021 kam es in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 19:45 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Firmenparkplatz der Hans Kaiser GmbH & Co KG, Am Weinberg 3b, 36142 Hilders. In diesem Zeitraum wurde vermutlich durch einen Pkw bei einem grauen VW Passat die linke hintere Tür eingedrückt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Hinweise zu o.g. Ereignis bitte an die

Polizeistation Hilders unter Tel: 06681/9612-0.

Sachbeschädigungen

Ludwigsau/Friedlos – Am Samstag (09.01.), gegen 23:55 Uhr, betraten Unbekannte ein Gartengrundstück, welches sich an einem Radweg zwischen Friedlos und Mecklar befindet. Von dort entwendeten die Täter ein Mofa der Marke “Piagollo” sowie ein Fahrrad und warfen es circa 200 Meter vom Tatort entfernt in ein Gebüsch. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden von rund 100 Euro. Von einem weiteren Gartengrundstück wurde ein Mountainbike der Marke “Cube” gestohlen. Dieses wurde ebenfalls in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden. Hier entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen gestohlen

Bebra/Blankenheim – In der Nacht zu Samstag (09.01.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen (HEF-AB 134) von einem weißen Dacia “Sandero”. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der “Obere Straße” abgestellt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 40 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schutzplanke an Straße beschädigt

Mücke – Zwischen Mittwoch (30.12.) und Montag (04.01.) wurde eine Schutzplanke an der L 3325 zwischen Nieder-Ohmen und Bernsfeld beschädigt. Vermutlich befuhr der bisher unbekannte Verursacher die Straße von Nieder-Ohmen kommend in Richtung Bernsfeld und kam nach einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend verließ er dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.100 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Unfall mit Personenschaden

Homberg – Am Samstag (09.01.), gegen 21:20 Uhr, befuhr eine 25 Jahre alte Autofahrerin aus Homberg mit ihrem blauen Renault die L 3073 von Ober-Ofleiden nach Nieder-Ofleiden. In einer Rechtskurve verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, einem 27 Jahre alter Autofahrer aus Stadtallendorf mit seinem grauen Renault, zusammen. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Mücke – Am Freitag (08.01.), gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Aschaffenburg mit seinem grauen Toyota die L 3072 von Büßfeld nach Bernsfeld. Während der Fahrt verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er mehrere Bäume, Leitplankensegmente und ein Verkehrsschild. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 7.000 Euro.

Verkehrsunfälle

Hersfeld/Rotenburg (ots) – Am Sonntag (10.01.), gegen 12:40 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Fiat 500 die Güldene Kammer Richtung stadteinwärts. Ein 23-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr mit seinem Renault nach einem Wendemanöver aus der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Güldenen Kammer. Hierbei übersah er das stadteinwärts fahrende Fahrzeug, es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer aus Bad Hersfeld wurde leicht verletzt, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Hohenroda (ots) – Am Sonntag (10.01.), gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 61-jährige Fahrer aus Eiterfeld mit seinem Skoda die K 14 aus Wehrshausen kommend in Richtung Soislieden. Ein 55-jähriger Fahrer aus Schenklengsfeld fuhr mit seinem VW Passat in entgegengesetzter Richtung. Kurz hinter der Ortslage Wehrshausen kam der Fahrer aus Eiterfeld in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Entgegenkommenden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Fahrer aus Eiterfeld wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.500 Euro.

Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld – Pkw mit Sachschaden – Geschädigte/r gesucht

Am Donnerstagabend um 18:20 Uhr stieß eine 24-jährige Pkw Fahrerin aus Bebra beim Ausparken auf dem Parkplatz der Robert-Heil-Straße gegen ein anderes Kfz. An ihrem Pkw entstand Sachschaden an der hinteren Stoßstange, der ca. 600 EUR beträgt. Bisher ist allerdings kein Geschädigter bekannt, da die Verursacherin dies erst etwas später bemerkte und bei der Polizei vorstellig wurde.

Ein Kennzeichen oder Fabrikat kann nicht angegeben werden. Ein möglicher Geschädigter wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Neuenstein – Verkehrsunfallflucht

Im Verlauf des frühen Freitagvormittags befuhr ein bislang unbekannter Kfz-Führer mit seinem Kfz die Landesstraße von Neuenstein-Aua kommend in Richtung Neuenstein-Mühlbach. Ca. 300 m vor Mühlbach kam er oder sie aufgrund von Straßenglätte und Schneefall nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Wiese. Dort wurden ein Elektrozaun samt Pfählen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen.

Möglicherweise kam eine weitere Person mit Kfz zwecks Bergung zur Hilfe.

Der Sachschaden beträgt ca. 150 EUR. Hinweise zum Verursacher werden unter 06621-932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld erbeten.

Ludwigsau – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagmorgen um 09.00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bad Hersfeld die Landesstraße 3253 von Alheim Sterkelshausen kommend in Richtung Ludwigsau-Beenhausen. In einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Am Pkw entstand Sachschaden, ebenso an einem Baum neben der Fahrbahn. Der Sachschaden beträgt 8.500 EUR.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer wurde mit Prellungen ins Krankenhaus Rotenburg eingeliefert. Im Bereich der Unfallstelle befand sich eine größere Ölspur, die auch abgestreut werden musste.

Hinweise auf diesen Verursacher liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-932-0 entgegen.

Alheim – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wiederum auf der Landesstraße 3253 ereignete sich am Freitagabend um 19.30 Uhr ein Unfall. Ein 31-jähriger Mann aus Kassel befuhr mit seinem Mercedes Vito die Straße von Alheim-Sterkelshausen in Richtung Schloss Ludwigseck. Dort kam er auf schneeglatter Straße ins Rutschen und fuhr in den rechten Straßengraben.

Der Fahrer kam mit Prellungen ins Klinikum Bad Hersfeld. Das Kfz. wurde durch Veranlassung der Halterfirma abgeschleppt. Der Sachschaden am Kfz beträgt 15.000 EUR vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitagabend um 18.15 Uhr kam es an der Bundesstraße 27 / Einmündung Carl-Benz-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 45-jährige Autofahrerin aus Kassel befuhr die Bundesstraße aus Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld wollte von der Carl-Benz-Straße nach links auf die Bundesstraße in Richtung Fulda einbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Kfz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Beide Kfz wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.200 EUR.

