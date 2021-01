Verdächtige rütteln an Autotüren

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer sind in der Nacht zum Montag in der Amselstraße aufgefallen. Anwohner meldeten der Polizei, dass die Verdächtigen an den Türgriffen parkender Autos rüttelten, vermutlich um zu prüfen, ob sie unverschlossen sind.

Eine Polizeistreife traf zwei Männer im Bereich der Amselstraße an, auf welche die Personenbeschreibung der Verdächtigen zutraf. Die Männer im Alter von 48 und 58 Jahren wurden kontrolliert. Die Beamten stellten ihre Personalien fest. Ob es sich dabei um die Verdächtigen handelte steht nicht fest. Aktuell konnten keine Hinweise auf eine Straftat erlangt werden. |erf

Zigarettenautomat aufgebrochen – Farbpatrone löst aus

Kaiserslautern (ots) – Die Farbpatrone eines Zigarettenautomaten im Barbarossaring hat ausgelöst, als sich Diebe zwischen Sonntagabend 10.01.2021 und Montagnachmittag 11.01.2021 an dem Automaten zu schaffen machten. Mit brachialer Gewalt versuchten die Täter den Automaten aufzubrechen. Ihr Vorhaben scheiterte. Eine Farbkartusche, die den Automaten sicherte, löste aus.

Die Polizei ermittelt wegen des Aufbruchs. Die Analyse gesicherter Spuren, unter anderem die Auswertung einer Videoaufzeichnung, dauert an. Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise: Wem sind zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, Personen im Barbarossaring aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Falscher Zehner

Kaiserslautern (ots) – Zwei Jugendliche sind am Samstagnachmittag in der Fruchthallstraße aufgefallen, weil sie in einem Schnellrestaurant mit einem falschen Geldschein bezahlen wollten.

Die verständigte Polizeistreife konnte die beiden Tatverdächtigen wenig später ausfindig machen und nahm sie mit zur Dienststelle. Es handelte sich um zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen. Woher sie den falschen 10-Euro-Schein hatten, blieb unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Einbrüche in Geschäftsräume

Kaiserslautern (ots) – Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben unbekannte Täter Praxisräume in der Merkurstraße aufgebrochen. Ähnlich wie bei der ersten Tat kurz vor dem Jahreswechsel verschafften sich die Einbrecher zunächst gewaltsam Zugang zum Treppenhaus des mehrstöckigen Geschäftshauses und drangen von hier aus in die Praxisräume ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen verwüsteten die Täter den Bereich der Anmeldung in der Nähe des Eingangs. Sie erbeuteten Bargeld und eine Spiegelreflexkamera.

Bei den Ermittlungen vor Ort wurden auch Einbruchspuren an den Türen weiterer Firmen im Gebäude gefunden. Hier gelang es den Tätern aber nicht, diese zu öffnen. Zurück blieben die jeweiligen Sachbeschädigungen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit dürfte nach den bisherigen Ermittlungen am späten Samstagabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht liegen.

Bereits in der Nacht zu Freitag waren Geschäftsräume “Im Haderwald” das Ziel von Einbrechern. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 3 und 4 Uhr gewaltsam Zugang zu den Büros im Erdgeschoss, indem sie ein Fenster aufbrachen. Die Räume wurden durchsucht, aber offenbar nichts mitgenommen.

Anschließend drangen die Unbekannten auch noch in einen benachbarten Friseursalon ein und richteten dabei Sachschaden an. Beute machten sie allerdings auch hier nicht.

Zeugen, denen in den beiden Nächten rund um die jeweiligen Tatorte verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Pirmasenser Straße hat es am Sonntagvormittag gebrannt.

Kurz vor 11 Uhr meldeten Anwohner den Brand. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner nach dem Kochen den Herd nicht ausgeschaltet. Die auf dem Herd abgestellten Gegenstände fingen Feuer. Wehrleute löschten den Brand in der Küche zügig. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden dürfte in die Tausende gehen. |elz

Fahrerflucht: Parkendes Auto gestreift

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Samstag 09.01.2021 und Sonntag 10.01.2021 hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Friedrichstraße ein parkendes Auto beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Fahrer mit seinem Wagen den am Straßenrand parkenden, roten Kleinwagen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weiter.

Am Sonntag um 14 Uhr, entdeckte die Fahrzeughalterin die Beschädigung an ihrem Auto. Ein Kotflügel war demoliert. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen, die zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Vier drogenbeeinflusste Fahrzeugführer festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Gleich vier Personen gingen der Kaiserslauterer Polizei am gestrigen Samstagabend im Stadtgebiet Kaiserslautern bei Verkehrskontrollen ins Netz. Im Zeitraum von 22:20 Uhr bis 01:30 Uhr konnten Beamte der beiden Stadtinspektionen die Pkw-Führer feststellen, als diese ihre Fahrzeuge unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln führten.

Den vier in Kaiserslautern wohnenden Betroffenen, im Alter von 20 bis 37 Jahren, wurden Blutproben entnommen. Auf sie kommen nunmehr entsprechende Straf- sowie Bußgeldverfahren zu. |pvd