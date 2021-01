Farbschmierereien auf Europaplatz, Limburg, Werner-Senger-Straße, Europaplatz, 08.01.2021 bis 09.01.2021, 10.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum Samstag auf dem gepflasterten Europaplatz Parolen mit grüner Farbe aufgemalt. Die Schmierereien wurden am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Merenberg, Bundesstraße 49, 08.01.2021, 20.40 Uhr,

(pl)Am Freitagabend wurde eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B 49 bei Merenberg schwer verletzt. Die 20-Jährige verlor gegen 20.40 Uhr in einer Kurve zwischen dem Weilburger Kreuz und Löhnberg die Kontrolle über ihren Citroen C3 und kam von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Pkw gegen eine Fahrbahntrennung, eine Warnbake sowie ein Schild, prallte gegen einen Baum und überschlug sich schließlich.

Da der Motor des beschädigten Unfallwagens rauchte, löschten die Rettungskräfte diesen mit Feuerlöschern. Die verletzte 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Citroen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.