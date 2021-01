Neustadt: „NEUstadt 20.21 – Rückblicke.Einblicke.Ausblicke“ und vieles mehr…

Neustadt an der Weinstraße – 2021 wird es keinen klassischen Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters im Saalbau geben. Stattdessen wird ein Neujahrsfilm ausgestrahlt: „NEUstadt 20.21 – Rückblicke.Einblicke.Ausblicke“.

Oberbürgermeister Marc Weigel lädt in diesem Film am Freitag, 15. Januar 2021, um 19 Uhr auf eine besondere Reise ein. Gemeinsam wird auf die Ereignisse des Jahres 2020 zurückgeblickt und gezeigt, wie die Neustadterinnen und Neu- stadter zusammenhalten und wie schwierige Situationen gemeistert wurden. Zusätzlich wird ein Blick in die Zukunft geworfen. Geboten wird ein unterhaltsamer und interessanter aber auch nachdenklicher Mix aus Rückblicken, Einblicken und Ausblicken zu Projekten, Schicksalen und Erfolgen.

Der Neujahrsfilm wird ab 19 Uhr auf dem städtischen Youtube-Kanal (abrufbar unter www.neustadt.eu/neustadt2021) und dem Offenen Kanal Weinstraße gezeigt. Der Offene Kanal bietet verschiedene Empfangsmöglichkeiten an:

Satellit oder Antenne

Mit einem hbb-fähigen Endgerät (SmartTV) deutschlandweit über den Sender „Lokal- TV-Portal“.

Technische Daten:

Transponder 23; ASTRA 1L; 19,2° Ost; 11552 MHz; horizontal; 22 MSym/s; FEC 2/3.

Bei Antenne nur über freenet.tv über das Portal freenet TV connect“ möglich.

Im regionalen Kabelnetz über den Sendersuchlauf. Die Senderkennung ist „OK Weinstrasse“.

Weltweit über den Stream unter webtv.ok-weinstrasse.de

Deutschlandweit über das Angebot „Magenta TV“ der Deutschen Telekom möglich. Sendeplatz: 515.

Um den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit zu geben, den Abend aktiv mitzugestalten, wird es am 15. Januar eine Social Wall geben. Bürgerinnen und Bürger können über die digitale, interaktive Pinnwand, die für alle zugänglich ist, Wünsche, Hoffnungen oder Ziele für das Jahr 2021 veröffentlichen oder eine Momentaufnahme aus dem heimischen Wohnzimmer senden. Die Social Wall wird ab 17 Uhr freigeschaltet. Den Zugangslink und weitere Infos zur Wall finden die Bürgerinnen und Bürger unter www.neustadt.eu/neustadt2021.

Wiederholungstermine im OK Neustadt

Der Neujahrsfilm ist an folgenden Wiederholungsterminen auf dem OK Neustadt verfügbar:

17.01.2021 14:00 Uhr

18.01.2021 11:00 Uhr

19.01.2021 03:00 Uhr

23.01.2021 06:00 Uhr

24.01.2021 18:00 Uhr

An den Wiederholungsterminen wird es keine Social Wall geben.