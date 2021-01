Haßloch: Der Seniorenkalender 2021 ist ab sofort erhältlich

Haßloch – „Wir wollen zuversichtlich in die Zukunft blicken und haben uns deshalb entschlossen, den Seniorenkalender für 2021 zu drucken“, so der zuständige Beigeordnete Claus Wolfer. Klar ist aber auch, dass der Kalender vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht so umfangreich ausfällt, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt. Ebenso kann es aufgrund der aktuell kaum gegebenen Planungssicherheit zu Verschiebungen bei den abgedruckten Veranstaltungen kommen.

„Dennoch sind wir froh und dankbar, dass trotz der schwierigen Situation für Veranstalter bereits Aktionen und Veranstaltungen für das angebrochene Jahr 2021 terminiert wurden“, so Wolfer weiter. Das sei keine Selbstverständlichkeit, da die Organisation von Veranstaltungen in Corona-Zeiten besonderen Auflagen unterliegt und teilweise einen erheblichen Mehraufwand durch die Umsetzung entsprechender Hygienekonzepte bedeutet.

Neben den geplanten Terminen bietet der Kalender auch wieder eine Übersicht von Kontaktadressen für seniorenrelevante Themen und Freizeitangebote. In der Heftmitte befindet sich zudem der Ruftaxi-Fahrplan zum Entnehmen, auch das vhs-Seniorenprogramm ist Teil des Kalenders.

Die Gemeindeverwaltung macht darauf aufmerksam, dass der Kalender auch in einem größeren Format zur Verfügung gestellt werden kann. Die A5-Ausfertigung hat sich zum problemlosen Auslegen und Mitnehmen bewährt. Leider zwingt das handliche Format stellenweise zu Kompromissen hinsichtlich der Lesbarkeit. Aus diesem Grunde werden auf Wunsch gerne großformatige Ausgaben hergestellt.

Der Seniorenkalender wird gemeinsam mit den vhs-Programmen verteilt und liegt bei der Gemeindeverwaltung, im Bürgerbüro, bei vielen Haßlocher Geschäften, Banken, Ärzten und sonstigen Institutionen aus. Ebenso erfolgt die Verteilung an alle Altenstuben und Seniorengruppen. Der Seniorenkalender erscheint zum 32. Mal mit einer Auflage von 1.500 Exemplaren. Ansprechpartnerin für Senioren und Themen im Seniorenkalender ist Beate Gebhard-Diehl vom Haßlocher Seniorenbüro (Tel.: 06324/935-359).