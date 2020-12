Marburg (ots) – Folgemeldung – Im Zusammenhang mit dem Geschehen in der Nacht zum Samstag 05.12.2020 konnte die Polizei noch in der Nacht einen jungen Tatverdächtigen ermitteln. Die Kriminalpolizei sucht derzeit noch eine weitere wichtige Zeugin. Dabei handelt es sich um eine junge Radfahrerin, die in der Uferstraße anhielt und die Körperverletzung zum Nachteil der Radfahrer beobachtet haben soll.

Die junge Frau wird gebeten, Kontakt mit dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg,

Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Erstmeldung vom 07.12.2020

