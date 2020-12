Darmstadt

Darmstadt: 18-Jähriger von 4 Unbekannten attackiert – Zeugen gesucht

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen ist ein 18-Jähriger aus Darmstadt am Freitagabend 19.12.2020 gegen 19.30 Uhr, an der Haltestelle “Löwenplatz” von vier noch unbekannten Tätern attackiert und geschlagen worden. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der junge Mann im Gesicht verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Die Angreifer, bei denen es sich um zwei weibliche und zwei männliche Täter handeln soll, ergriffen die Flucht. Nähere Details zur Personenbeschreibung sowie den Hintergründen liegen derzeit nicht vor.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Reviers ist mit dem Fall betraut, hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Augenzeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

Unter der Rufnummer 06151/969-3810 ist die Erreichbarkeit der Ordnungshüter gegeben.

Dieb täuscht Sturz vor und entwendet Geldbeutel aus Stofftasche

Darmstadt (ots) – Am Sonntag 20.12.2020 hatte ein noch unbekannter Täter nichts Gutes in der Grafenstraße im Sinn. Vor dem Haupteingang eines Klinikums hatte er dort gegen 14.45 Uhr einen Sturz vorgetäuscht, war auf die Knie gefallen und hatte sich unbemerkt die Geldbörse einer dort wartenden Patientin geschnappt. Diese Geldbörse hatte die Frau aus Groß-Zimmern zuvor in einem Stoffbeutel verstaut, der an ihrem Arm hing. Mit seiner Beute trat der Mann die Flucht auf einem grauen Herrenrad in Richtung Bleichstraße an.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtende war etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und wurde auf circa 45 bis 55 Jahre geschätzt. Er hatte eine Glatze und machte insgesamt einen “verwahrlosten” Eindruck. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit hellen Turnschuhen sowie einer dunklen Jogginghose bekleidet. Diese soll an einem Bein hochgekrempelt gewesen sein, so dass ein Pflaster am Bein erkennbar war.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo (K24) in Darmstadt, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Küchengeschäft im Visier Krimineller – Täter erbeuten Geld und Laptop

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 20.12.2020 haben sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einem Küchengeschäft in der Frankfurter Landstraße nahe Ecke Römerstraße verschafft. Auf der Suche nach Wertvollem durchsuchten die Täter die Büroräume und wurden fündig. Sie erbeuteten Geld sowie einen Laptop und flüchteten. Der verursachte Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 900 Euro belaufen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird die Tatzeit kurz vor 02 Uhr eingegrenzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Beim Essen ausliefern bestohlen – Unbekannter schnappt sich Mobiltelefon aus Auto

Darmstadt (ots) – Ein 51-jähriger Mann aus Darmstadt ist am Samstagnachmittag 19.12.2020 im Wedekindweg von noch unbekannten Tätern bestohlen worden. Zwischen 14 und 16 Uhr war der Darmstädter in diesem Bereich mit der Auslieferung von Essen beschäftigt und hatte dafür seinen weißen Opel Corsa für wenige Minuten unverschlossen zurückgelassen. Diese Gelegenheit nutzte ein Krimineller aus und schnappte sich das im Auto zurückgelassene, hochwertige Mobiltelefon. Unbemerkt trat er mit seiner Beute die Flucht an.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut, hat ein Verfahren wegen Diebstahl eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinwiese entgegen.

Geldbörse aus Auto entwendet

Darmstadt-Wixhausen (ots) – In der Nacht zum Sonntag 19.-20.12.2020 haben Diebe ihr Unwesen in der Brehmstraße getrieben und ein dort geparktes Auto nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter wurden fündig und entwendeten eine im Innenraum zurückgelassene Geldbörse.

Der Wert ihrer Beute wird derzeit auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Reviers entgegen (Rufnummer 06151/969-3810).

Dutzende Anrufe falscher Polizeibeamte – Echte Polizei warnt und gibt Ratschläge

Darmstadt (ots) – Dutzende Anrufe falscher Polizeibeamter wurden der richtigen Polizei im Laufe des Montags (21.12.) gemeldet. Mit der üblichen Masche versuchten die Betrüger überwiegend ältere Menschen nach ihrem Vermögen und persönlichen Verhältnissen auszufragen.

Die Anrufer erzählten die Geschichte von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft, die einen Zettel mit dem Namen des Angerufenen dabeihatten und nun deren Hab und Gut in Sicherheit, sprich in die Hände der Kriminellen gegeben werden müsste. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es überwiegend in Darmstadt zu dutzenden Anrufen. In den bisher bekannten Fällen, fielen die Angerufenen nicht auf den Betrugsversuch herein und beendeten das Gespräch.

Die echte Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut: Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen. Die Polizei verlangt von Ihnen auch nicht die Herausgabe von Wertgegenständen.

Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die für Ihren Wohnort zuständige Polizeidienststelle und sprechen Sie mit Ihren nächsten Angehörigen über den Anruf. In Notfällen wählen Sie die 110!

Darmstadt-Dieburg

Mehrere Fahrzeuge durchwühlt – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Mehrere Fahrzeuge im Glockenblumenweg sowie in der Waldstraße wurden in der Nacht zum Montag (21.12.) von bislang Unbekannten durchwühlt. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Anwohner alarmierten gegen 2.30 Uhr die Polizei, weil sich ein bislang unbekannter Mann offenbar an einem schwarzen Volkswagen zu schaffen machte. Hierbei soll der Unbekannte eine blaue Jacke und eine schwarze Mütze getragen haben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen verliefen ergebnislos. Neben dem schwarzen Volkswagen wurden weitere Fahrzeuge im Glockenblumenweg sowie in der Waldstraße aufgesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Innenräume der offenbar unverschlossenen Wägen nach Beute durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut, dreisten Dieben keine Chance zu geben und rät Folgendes: Auch wenn Sie ihre Fahrzeuge im eigenen Hof abstellen, schließen Sie diese ab.

Sorgen Sie dafür, dass auch die Fenster ge- und verschlossen sind.

Nehmen Sie alle Wertgegenstände aus dem Auto heraus.

Lagerhalle im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Eine Lagerhalle in der Rheinstraße rückte im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (18.12.) und Samstagmorgen (19.12.) in das Visier Krimineller. Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zur Halle verschafften, suchten sie die dortigen Büroräume auf. Unter Gewalteinwirkung gelangten sie in diese und machten sich eine Kasse mit mehreren Hundert Euro Bargeld zur Beute. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Groß-Gerau

Wohnungseinbrecher lassen Fernseher mitgehen

Rüsselsheim (ots) – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Sachs-Straße, geriet am Montag (21.12.), in der Zeit zwischen 3.30 und 12.15 Uhr, in das Visier von Einbrechern.

Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt in die Räumlichkeiten und ließen dort anschließend einen Fernseher, diverse Schmuckstücke, eine Armbanduhr und Bargeld mitgehen. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Einbruch in Autovermietung/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) – Die Büroräume sowie die Werkstatt einer Autovermietung im Neuweg in Dornberg, gerieten in der Nacht zum Montag (21.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Die Unbekannten betraten anschließend die Räumlichkeiten. Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Einbrecher im Einfamilienhaus

Groß-Rohrheim (ots) – Überwiegend Schmuckstücke und vier Parfumflakons im Gesamtwert von etwa 550 Euro wurden am Freitag (18.12.) aus einem Einfamilienhaus im Brahmsweg gestohlen. Einbrecher haben die Abwesenheit der Bewohner zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr ausgenutzt, um ungestört das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Durch die aufgebrochene Terrassentür haben sie sich unberechtigt Zugang verschaffen können.

Wer hat im Tatzeitraum etwas bemerkt? Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252/ 7060.

Pannenfahrzeug wird auf Fahrbahn geschleudert – 4 Leichtverletzte nach Unfall auf A 5

Hemsbach/A5 (ots) – Am Freitag 18.12.2020 gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der A 5 zwischen Hemsbach und Heppenheim ein Verkehrsunfall, der zu einer anderthalbstündigen Vollsperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Darmstadt führte. Auslöser für das Unfallgeschehen war ein Pkw mit Reifenpanne, der auf dem Verzögerungsstreifen eines Autobahnparkplatzes liegen geblieben war.

Der 45-jährige Fahrer aus Balingen und sein 11-jähriger Sohn hatten ihr Fahrzeug gerade verlassen, als ein 27-jähriger Wagenlenker aus dem Schwarzwald, der auf den Parkplatz fahren wollte, mit dem Pannenfahrzeug kollidierte. Das Pannenfahrzeug wurde auf die Hauptfahrbahn geschleudert. Hier stieß ein 33-jähriger Schweizer frontal mit dem schleudernden Fahrzeug zusammen, ein 66-jähriger Mann aus Polen wich nach links aus und fuhr in die Betonwand. Die Fahrzeuge des Schweizers und des Polen überschlugen sich und blieben jeweils auf dem Autodach liegen.

Die drei Wagenlenker und eine 34-jährige Mitfahrerin des Schweizers wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen zogen sie sich leichte Verletzungen zu. Die Insassen des Pannenfahrzeugs kamen mit dem Schrecken davon. Der entstandene Sachschaden an den vier Fahrzeugen und der Leitplanke beläuft sich auf mindestens 70.000 Euro.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim und die Autobahnmeisterei Mannheim unterstützten die Unfallaufnahme durch Umleitung und Absicherung des Staus insbesondere an der Ausfahrt Hemsbach. Weiterhin waren die Feuerwehr Hemsbach und mehrere Rettungswagen im Einsatz.

Gegen 20.00 Uhr waren sämtliche Fahrzeuge abgeschleppt sowie die Aufräumarbeiten beendet, sodass die Fahrbahn vollständig freigegeben werden konnte.

Polizei schnappt gesuchten Internetbetrüger

Birkenau (ots) – Zwei Jahre konnte sich ein Internetbetrüger erfolgreich vor seiner Verantwortung drücken, bis er am Montag (21.12.) durch die Heppenheimer Polizei festgenommen und ins Gefängnis gebracht wurde. In unterschiedlichen hessischen Städten und anderen Bundesländern wurde zwischenzeitlich mit drei Haftbefehlen und sechs Aufenthaltsermittlungsgesuche nach ihm gefahndet. Zuletzt hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn die Suche nach dem 35-Jährigen aufgenommen.

Zivile und uniformierte Polizeikräfte aus Heppenheim suchten die neue Wohnanschrift des Mannes am Montag (21.12) auf. Obwohl ihnen nicht geöffnet wurde, ließen die Ermittler nicht locker und ließen die Tür öffnen. In der Wohnung ließ sich schließlich der 35-Jährige widerstandslos festnehmen. Nahtlos kam er in die nächste Justizvollzugsanstalt. Dort wird er die nächste Zeit, ein Jahr und sieben Monate, verbringen. Darüber hinaus muss der 35-Jährige noch offene Zahlungsaufforderungen in Höhe von rund 4.180 Euro zurückzahlen.

Alle Reifen vom Mini Cooper zerstochen – Wer hat was gesehen?

Heppenheim (ots) – Die Reifen eines abgestellten Mini Coopers wurden zwischen Freitagnachmittag (18.12.) und Samstagmorgen (19.12.) in der Frankfurter Straße, Nähe Offenbacher Straße zerstochen. Das blaue Auto parkte am Fahrbahnrand, als der Täter mit einem messerähnlichen Werkzeug alle vier Reifen zerschnitt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Die Ermittler in Heppenheim (DEG) nehmen alle Hinweise hierzu unter der 06252 / 7060 entgegen.

Täterduo versucht Zigarettenautomat aufzusprengen

Viernheim (ots) – Zwei etwa 1,80 Meter große Männer in dunkler Bekleidung und mit Kapuzenpullover haben am Freitagabend (18.12.) erfolglos versucht, einen Zigarettenautomaten in der Heidelberger Straße, Nähe Schriesheimer Straße aufzusprengen. Aus dem Automaten wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.500 Euro.

Die Männer konnten gegen 21.20 Uhr bei der Tat und späteren Flucht in Richtung Schriesheimer Straße von einem Zeugen beobachtet werden. Wer weitere Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der 06204 / 93770 bei der Polizei (DEG) in Viernheim.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen