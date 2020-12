Polizei sucht Unfallzeugen: Unfallflucht auf B 41, Anschlussstelle Winzenheim

Bad Kreuznach (ots)

Am Mo., 07.12.2020, gegen 16.50 Uhr, fuhr ein weißer Ford-Bus an der Anschlussstelle Bad Kreuznach-Winzenheim auf die B 41 Richtung Bad Sobernheim auf. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B 41 in gleicher Höhe fahrenden PKW-Fahrers. Dieser wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kollidierte dann aber dort mit einem ebenfalls in gleicher Richtung fahrenden weiteren PKW. Gesamtschaden: 3000 Euro. Die 3 beteiligten Fahrzeuge hielten kurz an. Der auf die B 41 auffahrende Verursacher floh anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug, insbesondere dem Kennzeichen, bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.-Nr.: 0671-88110.

Einbruchdiebstahl

Bad Sobernheim Dörndich (ots)

Unbekannte Täter hebeln das rückwärtigte Rolltor des Lagers einer im Dörndich ansässigen Malerfirma auf und gelangen hierdurch ins Gebäude. Sie durschreiten das Lager und gelangen über eine Treppe ins erste OG. Dort befinden sich mehrere Büroräume. Eine Bürotür wird aufgehebelt und aus einem Schreibtisch Geld aus einer Geldmappe entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizei Kirn. 06752-1560

Öffentlichkeitsfahndung im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt vom 07.10.2020

Bad Kreuznach (ots)

Der 36-jährige Geschädigte befindet sich am Tattag, dem 07.Oktober 2020, schon seit den Morgenstunden im Bereich des Rewe Supermarktes in der Mannheimer Straße (Fußgängerzone) in Bad Kreuznach. Gegen 09:10 Uhr rennt der männliche Täter plötzlich und unerwartet auf den Geschädigten zu und schlägt ihm nach kurzer Ansprache mit der Faust gegen den Kopf. Nach dem Schlag sackt der Geschädigte zu Boden. Am Boden liegend wird er trotz Regungslosigkeit weiter massiv vom Täter attackiert. Der Angriff kann erst durch das beherzte Eingreifen eines unbeteiligten Zeugen gestoppt werden. Der Täter gibt Passanten gegenüber an, dass der Geschädigte seine Frau oder Freundin „angemacht“ hätte. Dann entfernt sich der Täter vom Tatort, gefolgt von einer Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm.

Der 36-Jährige Geschädigte erleidet durch den Angriff schwere Verletzungen und kommt erst nach einigen Tagen im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein. Er kann keine Angaben zum Angriff und den Hintergründen machen, da er sich auf Grund der Verletzungen nicht mehr erinnert.

Sowohl der mutmaßliche Täter als auch die Frau, die diesem unmittelbar folgte, konnten bislang nicht identifiziert werden.

Der mutmaßliche Täter und die Zeugin werden in der Nähe des Tatortes von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Aufnahmen liegen dem Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Mainzer Kriminalpolizei vor und sind auf der Fahndungsseite des Polizeipräsidiums Mainz einzusehen:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/oeffentlic hkeitsfahndung-nach-versuchtem-toetungsdelikt-in-bad-kreuznach/

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen hellhäutigen, schlanken Mann mit hellen Haaren im Alter zwischen 25 – 35 Jahren, der am Tattag Arbeitskleidung trägt. Die Frau ist ebenfalls schlank und hat längeres, braunes Haar. Laut Zeugenaussagen wirkt sie jünger als der Täter, könnte zum Tatzeitpunkt schwanger gewesen sein und trägt ein Kleinkind auf dem Arm.

Die Mainzer Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise auf die Beteiligten oder Umstände zur Tat geben können. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 oder 06131/65-3630 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz.k11@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei übermittelt werden.

Graffiti-Schmierereien – Hinweise erbeten

Simmertal (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden in Simmertal am Netto-Markt sowie am Gebäude des ehemaligen Sparmarktes in der Hauptstraße mehrere orangefarbene Graffiti-Schriftzüge mit Fußballbezug (u. a. „Ultras 98“) auf die Fassaden aufgesprüht. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.