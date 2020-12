Monsheim – Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Worms (ots) – Heute Morgen, gegen 07:30 Uhr ereignet sich auf der L271 bei

Monsheim ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei PKW. Eine

34-jährige Autofahrerin befährt die B47 aus Richtung Monsheim kommend und will

nach links auf die B47 in Richtung Worms abbiegen. Hierbei missachtet sie den

Vorrang der entgegenkommenden 61-Jährigen und biegt unmittelbar vor dieser ab.

Beim Aufprall wird der VW Polo der 34-Jährigen um 180 Grad herumgeschleudert und

prallt hierbei gegen den ihr nachfolgenden KIA. Der Opel der 61-Jährigen kommt

im Graben rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeugführerinnen

erleiden durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen, der Fahrer im KIA

bleibt unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro beziffert. An der

Unfallstelle kommt es für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge

für knapp 1,5 Stunden zu Verkehrsbehinderung.

Worms – Polizei kontrolliert in Fahrradstraße

Worms (ots) – Gestern, ab 13:30 Uhr hat die Polizei Worms Verkehrskontrollen in

der Speyerer Straße durchgeführt. Im Abschnitt zwischen der Schönauer Straße und

der Gutleutstraße trat am 04.05.2020 die erste Fahrradstraße in Worms in Kraft.

Bei einer Fahrradstraße wird die ganze Fahrbahn zum Radweg. Radfahrende haben

hier Vorrang und dürfen nebeneinander fahren. In Fahrradstraßen gilt eine

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Darüber hinaus ist Anlieger- und

Linienbusverkehr in der Fahrradstraße zugelassen. Viele der Autofahrer nutzen

die Fahrradstraße dennoch weiter wie bisher als Durchgangsstraße, ohne Anlieger

zu sein. In den knapp 2 ½ Stunden andauernden Kontrolle werden insgesamt 135

Verstöße gezählt. 113 davon wegen nicht berechtigter Nutzung dieses

Streckenabschnitts mit einem Kraftfahrzeug. In den anderen Fällen werden unter

anderem Gurt und Handyverstöße geahndet. Anwohner dieses Teilstücks der Speyerer

Straße äußern sich durchweg positiv zur Kontrolle.

Worms – Auffahrunfall mit drei PKW

Worms (ots) – Gestern, um kurz vor 19 Uhr werden auf der B9 bei einem

Auffahrunfall, unter Beteiligung von drei PKW, zwei Personen leicht verletzt.

Die drei Fahrzeuge sind hintereinander in Richtung Mainz unterwegs, als die

Ampelanlage zur Einmündung L425 auf Rot schaltet. Die ersten beiden PKW stoppen

vor der Haltelinie. Der 28-jährige Fahrer im nachfolgenden PKW kommt nicht mehr

rechtzeitig zum Stillstand, fährt auf und schiebt die beiden vor ihm stehenden

PKW aufeinander. Hierbei wird er selbst, wie auch die 56-jährige Fahrerin im

vordersten PKW leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum

gebracht. Zwei Autos sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Worms – Mercedes Sprinter gestohlen – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 04.12.2020, 15 Uhr

und Montag, 07.12.2020 wurde in der Cornelius-Heyl-Straße durch Unbekannte ein

Transporter sowie das Kennzeichenpaar eines baugleichen Modells gestohlen. Der

graue Mercedes Sprinter, Baujahr 2017 war auf dem frei zugänglichen

Firmengelände gegenüber des Autohauses ohne Zulassung geparkt. Gestern

Nachmittag stellte ein Mitarbeiter das Verschwinden des Fahrzeugs im Wert von

rund 30.000 Euro fest. Zudem fehlten an einem weiteren abgestellten Fahrzeug

dieser Klasse beide amtlichen Kennzeichen. Ein Tatzusammenhang ist anzunehmen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Betrunkener verursacht zwei Verkehrsunfälle und

flüchtet

Worms (ots) – Gestern, gegen 13:15 Uhr wird die Polizei wegen eines

offensichtlich betrunkenen Verkehrsteilnehmers informiert, der mit einem Roller

nach einem Verkehrsunfall geflüchtet sei. Auf dem Fahrweg stadteinwärts, kurz

vor dem Bahnübergang, sei dieser ohne fremde Beteiligung nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen, gegen ein Verkehrszeichen geprallt und gestürzt. Hierbei

habe er sich eine blutende Kopfverletzung zugezogen. Am Verkehrsschild entstand

Sachschaden. Von der Unfallstelle entfernte er sich daraufhin mit dem

Kleinkraftrad in Richtung Von-Steuben-Straße, seinen Helm ließ er zurück. Noch

während der Fahndung nach dem Unfallflüchtigen kommt es kurz vor 14:00 Uhr in

der Judengasse zu einem Polizeieinsatz wegen eines betrunkenen und aggressiven

Mannes. Dieser kann aufgrund der Zeugenbeschreibung als der gesuchte Fahrer

identifiziert werden. Bei dem 32-jährigen Wormser wird 1,5 Promille Atemalkohol

festgestellt. Der passende Roller zum mitgeführten Schlüssel wird schließlich in

der Nähe, im Wendehammer des Adenauerrings gefunden. Hier hat der Fahrer einen

zweiten Unfall verursacht, nachdem er einen parkenden PKW streifte und den

Fahrzeuglack beschädigt. Wie sich herausstellt, ist der Roller nicht sein

Eigentum und zudem auch nicht zugelassen. Im Besitz einer erforderlichen

Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades ist der Wormser nicht. Der Roller

wird schließlich sichergestellt und dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wörrstadt (ots)

Am 07.12.2020 befuhr gegen 19:00 Uhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer in Wörrstadt die Bahnhofstraße. Im Kreisverkehr verlor er beim Ausfahren die Kontrolle über das Fahrzeug, beschädigte ein Verkehrsschild und kam schließlich auf einem Fahrbahnteiler zum Stehen. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei Wörrstadt konnte neben anderer Ausfallerscheinungen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,58 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, und ihm wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle durch eine Ärztin entnommen.

Verkehrsunfallflucht

Alzey (ots)

Im Zeitraum 05.12.2020, 23:00 Uhr bis 06.12.2020, 10:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw in der Kurfürstenstraße in Alzey von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden am vorderen Fahrzeugbereich. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Bitte kontaktieren Sie die Polizeiinspektion Alzey, 06731-9110.

Worms – 12-Jährige nach Kollision mit PKW leicht verletzt

Worms (ots) – In der Alzeyer Straße fährt gestern eine 12-Jährige mit dem

Fahrrad auf den Fußgängerüberweg und wird von einem PKW angefahren und verletzt.

Das Kind will um 07:40 Uhr die Alzeyer Straße aus Richtung Kirschgartenweg

überqueren und fährt hierzu auf den Zebrastreifen. Die 39-jährige Autofahrerin,

die den Kreisverkehr in Richtung Innenstadt verlassen hat, erkennt das Mädchen

zu spät. Frontal prallt der PKW gegen das Fahrrad, wodurch das Kind auf die

Fahrbahn stürzt. Mit leichten Verletzungen wird sie vorsorglich zur Untersuchung

ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Dintesheim (ots)

Am 06.12.2020 gegen 18:45 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass ein Fahrzeug in starken Schlangenlinien fahren und hierbei immer wieder gegen den erhöhten Bordstein sowie in den Gegenverkehr geraten würde. Der 62-jährige Fahrer konnte in Dintesheim durch die Polizei Alzey außerhalb des Pkws einer Kontrolle unterzogen werden. Atemalkoholgeruch und ein schwankender Gang bekräftigten den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Betrunkener Mofa-Fahrer

Alzey (ots)

Am 05.12.2020 wurde gegen 01:50 Uhr durch eine Streife der Polizeiinspektion Alzey ein Mofa-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 45-jährige Alzeyer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,89 Promille. Das Fahrzeug musste stehenbleiben, und auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen.

Nicht verkehrstüchtige Verkehrsteilnehmerin

L406 Framersheim (ots)

Am 04.12.2020 gegen 17:45 Uhr wurde durch Zeugen ein in schlangenlinienfahrender, unbeleuchteter PKW in der Schafhäuser-Straße in Fahrtrichtung Framersheim gemeldet. Im weiteren Verlauf der Fahrt überfuhr der Pkw einen Kreisverkehr sowie eine Verkehrsinsel und fuhr auf der L406 in Richtung Framersheim mehrfach in den Gegenverkehr. Durch die Polizei Alzey konnte eine ältere Verkehrsteilnehmerin kontrolliert werden, die, wie sich herausstellte, aufgrund von Altersschwäche nicht mehr verkehrstüchtig war. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt. Anschließend wurde sie nach Hause begleitet. Die Führerscheinstelle muss hierzu eine Entscheidung über den Erhalt oder die Einziehung der Fahrerlaubnis treffen. Wenn ein Verkehrsteilnehmer zu diesem Zeitpunkt auf der L406 im Bereich Framersheim unterwegs war und durch das Fahrverhalten der Dame behindert oder gefährdet wurde, möge dieser/diese sich bitte bei der Polizeiinspektion Alzey melden, 06731-9110.

Verkehrsunfallflucht in Flonheim

Flonheim (ots)

Am 06.12.2020 kam es gegen 05:30 Uhr in der Langgasse in Flonheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei ist vermutlich ein PKW gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW gefahren, der im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt wurde. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte die rechte Fahrzeugfront beschädigt sein. Bei Hinweisen zu dem Verursacher, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Alzey, 06731-9110.