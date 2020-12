Einbruchdiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, Schmittstraße, 07.12., 18:30 Uhr – 08.12., 09:20 Uhr. Unbekannte Täter hebelten in der vergangenen Nacht den Eingang zu einem Computergeschäft auf und entwendeten eine Registrierkasse inklusive Wechselgeld, mehrere gebrauchte Laptops, 2 Handys sowie 1 Tablet. Das Geschäft gehört zu einem benachbarten Supermarkt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

PKW mit überhöhter Geschwindigkeit in Binger Fußgängerzone; Ermittlungen kurz vor Abschluss

Bingen (ots)

Am 05.12.2020 hatten wir über einen PKW berichtet, der mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Aufheulenlassen des Motors, die Binger Fußgängerzone befuhr und Passanten in Angst und Schrecken versetzte. Nachdem die Polizei nunmehr alle Zeugen vernommen hat, konnten Hinweise auf das Fahrzeug, den Fahrer und den Beifahrer erlangt werden. Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Fahrer, einen 19 jährigen Heranwachsenden aus einem Binger Stadtteil und den 22 jährigen Beifahrer, wohnhaft im gleichen Stadtteil. Beide machen widersprüchliche Angaben. Alle Zeugen bestätigten, dass das Fahrzeug nicht zielgerichtet auf Personen zugesteuert wurde. Das mehrmalige Anfahren mit quietschenden Reifen und das Aufheulenlassen des Motors, in unmittelbarer Nähe von Passanten, versetzten diese in Angst und Schrecken.

Verkehrsunfall mit Flucht

L 425 zwischen Frettenheim und Hillesheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Fahrzeugführer befahren am 07.12.2020 gegen 19:00 Uhr mit einem schwarzen Ford und einem silbernen BMW 5 die L 425 aus Richtung Frettenheim kommend in Richtung Hillesheim. Der Fahrzeugführer des BMW beabsichtigt den vor ihm fahrenden Ford zu überholen. Während des Überholvorganges beschleunigt dieser jedoch derart, dass es dem BMW zunächst nicht möglich ist zu überholen. Daraufhin beschleunigt der Fahrzeugführer des BMW erneut und kann den Überholvorgang schließlich beenden. Als der Fahrzeugführer des BMW vor dem Ford einschert, bremst er diesen bis zum Stillstand aus. Der sich unmittelbar dahinter befindliche 30-jährige Fahrzeugführer aus Westhofen kann sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen. Ein dahinter fahrender 22-jähriger aus Eimsheim kann jedoch nicht rechtzeitig abbremsen und es kommt zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugführern aus Westhofen und aus Eimsheim. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeugführer des Ford und des BMW verlassen die Unfallörtlichkeit ohne Angaben zu ihren Personalien zu machen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/oder den geflüchteten Fahrzeugführern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

Kontrolle

Bingen (ots)

Bingen, 07.12., 12:00-17:30 Uhr. Gestern erfolgte eine gemeinsame Kontrolle der Binger Polizei mit dem Ordnungsamt der Stadt Bingen hinsichtlich Überwachung der aktuellen Corona-Verordnung . Insgesamt wurden 25 Verstöße festgestellt und entsprechende Verwarnungen ausgesprochen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Sprendlingen, 07.12., Schimmertstraße, 13:50 Uhr. Ein Fahrer befuhr mit seinem LKW die Wassergasse. Beim Einbiegen in die Schimmertstraße rammte der 32-Jährige das dortige Eckhaus und touchierte ein Straßenschild. Durch einen Zeugen konnte das Kennzeichen des Flüchtigen benannt und der Fahrer ermittelt werden.

Diebstahl aus Kfz

Bingen (ots)

Bingen, 04.12., Hochstattstraße, 16:00 Uhr – 07.12., 09:30 Uhr. Ein 65-Jähriger meldete den Diebstahl seiner im Auto abgelegten Zulassungsbescheinigung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine schwarze E-Klasse von Mercedes Benz. Wer etwas gesehen hat, bitte bei der Polizei melden.

Riskantes Überholen, Drängeln und Treten B9 Nackenheim bis Nierstein (ots)

Am Montag, 23.11.2020, gegen 06:15 bis ca. 06:25 Uhr kam es auf der B9 bei Nackenheim (doppelte durchgezogene Linie) in Richtung Nierstein zu einem riskanten Überholmanöver durch einen hellen/ weißen Audi. Dabei musste ein LKW im Gegenverkehr stark abbremsen und der Audi wieder einscheren. Anschließend fuhr er dem PKW vor ihm bis zur Ampel am Bahnhof in Nierstein (B9/ B420) sehr dicht auf. An der Ampel stieg der Fahrer des Audi aus, riss die Beifahrertür des PKW neben ihm auf und versuchte nach dem Fahrer zu schlagen. Als dieser auswich, trat der Audifahrer gegen die Beifahrertür und den Außenspiegel und beschädigte beides. Außerdem schrie er laut herum und zeigte sich sehr aufgebracht. An der Ampelkreuzung gab es mehrere Zeugen, die auf Grund der rot anzeigenden Ampel (Fahrtrichtung Oppenheim/ Worms) warten mussten und das Geschehen beobachtet haben dürften. Die Polizei bittet diese Zeugen sich auf der Dienststelle in Oppenheim oder auch bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Mainz – Bad Kreuznach, Öffentlichkeitsfahndung führt zu Erfolg – Täter stellt sich

Mainz (ots) – Ein 36-jähriger Mann hat sich am Mittwochnachmittag der Polizei in

Bad Kreuznach gestellt. Im Beisein eines Rechtsanwaltes gibt er an, die gesuchte

Person aus der Öffentlichkeitsfahndung zu sein. Das Kommissariat K 11 hatte erst

am Dienstag, 08.12.2020 die Öffentlichkeit um Hinweise zu einem tatverdächtigen

Mann und einer Frau mit Kind gebeten. Der Mann soll am 07.10.2020 einen

36-jährigen durch erhebliche Gewalteinwirkung schwer verletzt haben. Wir

berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4785564

Daraufhin meldeten sich verschiedene Personen bei der Polizei, unter anderem der

oben genannte 36-Jährige. Er wird nun durch das Kommissariat K 11 der

Kriminaldirektion Mainz vernommen. Ebenso werden die anderen Hinweise zur

Aufklärung des Tatgeschehens bewertet. Auch die gesuchte Frau mit Kind konnte

mittlerweile zweifelsfrei identifiziert werden. Die Ermittlungen zu den

Gesamtumständen der Tat dauern an.

Genug Betrug: Unseriöse Spendensammler

Mainz (ots) – In den Wochen vor Weihnachten mehren sich die Spendenaufrufe auf

Social-Media-Kanälen, an der Haustür, in der Fußgängerzone oder im Briefkasten.

Doch nicht jeder, der sich als Spendensammler ausgibt, tut dies zu einem

wohltätigen Zweck. Immer mehr Kriminelle täuschen falsche Tatsachen vor, um die

Hilfsbereitschaft der Bevölkerung auszunutzen und Menschen Geld aus der Tasche

zu ziehen. Die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

geben Tipps, um dubiose Sammler zu entlarven.

Informationen über die Organisation sammeln

Es ist immer ratsam, sich vor einer Spende umfassend über die jeweilige

Organisation zu informieren. Seriöse Organisationen veröffentlichen jährlich

einen Geschäftsbericht. Darin erläutern sie, wofür das gespendete Geld oder die

Mitgliedsbeiträge ausgegeben werden. Dort sollte klar angegeben sein, wie viel

Geld in die Verwaltung und in die Werbung fließt und wie viel tatsächlich dem

guten Zweck zukommt. Letzteres sollte den größten Teil ausmachen, etwa 60 bis 65

Prozent.

Vorsicht bei Internetportalen und Spendenwerbung in sozialen

Netzwerken

Nicht jede professionell gestaltete Internetseite ist eine Garantie für die

Seriosität einer Spendenorganisation. Ein Blick ins Impressum sollte Aufschluss

darüber geben, wo sich der Sitz der Organisation befindet und ob es einen

Ansprechpartner gibt. Bei Zweifeln sollte die Satzung oder der Jahresbericht

angefordert werden und in anderen Quellen im Netz nach Äußerungen über die

jeweilige Organisation und ihren Aktivitäten gesucht werden.

Vorsicht vor Fördermitgliedschaften

Viele unseriöse Organisationen geben sich mit einer einmaligen Spende nicht

zufrieden und drängen auf den Abschluss einer Mitgliedschaft. Durch die

Mitgliedschaft verpflichtet man sich über einen längeren Zeitraum zu dauerhaften

Spenden. Nur wer sich absolut sicher ist, dass er dieser Organisation

tatsächlich regelmäßig etwas spenden will, sollte einen solchen Vertrag

abschließen. Achtung: Auch wenn solche Mitgliedschaften an der Haustür

abgeschlossen werden, steht Verbrauchern kein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Der

Vertrag ist bindend und muss erfüllt werden.

Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen bringt

Klarheit

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) vergibt an

förderungswürdige Organisationen auf Basis einer jährlichen Prüfung ein

Spenden-Siegel. Allerdings: Geprüft werden nur Hilfswerke, die in den

vergangenen zwei Geschäftsjahren mindestens 25.000 Euro an Spenden erhalten

haben, sich selbst beim DZI für eine Prüfung melden und die Kosten dafür zahlen.

Kleinere Organisationen können das oft nicht leisten. Wenn ein Verein in der

DZI-Liste fehlt, bedeutet das also nicht zwangsläufig, dass er unseriös ist.

Trägt ein Spendenaufruf den DZI-Sternenkranz, ist hingegen garantiert, dass die

Organisation eindeutig und sachlich wirbt, sparsam wirtschaftet und nachprüfbar

ausweist, wie das Geld der Spender verwendet wird. Wer das Gefühl hat, Geld an

eine unseriöse Organisation gespendet zu haben, sollte die Organisation bei der

Spenderberatung des DZI melden.

Am Telefon oder der Haustür nicht unter Druck setzen lassen

Kriminelle nutzen auch die derzeitige Corona-Pandemie und geben sich am Telefon

oder an der Haustür als Spendensammler aus. Verbraucherinnen und Verbraucher

werden entweder telefonisch kontaktiert oder an der Haustür zu Geldzahlungen

gedrängt. Auf keinen Fall sollten vorschnell Daten preisgegeben oder

Unterschriften geleistet werden. Das Gespräch sollte beendet und bei offiziellen

Stellen die Richtigkeit der getätigten Aussagen des vermeintlichen

Spendensammlers erfragt werden.

Umfangreiche Informationen zum sicheren Spenden bieten Verbraucherzentrale und

Polizei auf ihren Internetseiten unter folgenden Links: https://www.polizei-bera

tung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/damit-spenden-mit-sicher

heit-ankommen/

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/vertraege-reklamation/werbung/spen

densammler-woran-man-wahre-wohltaeter-erkennt-10658

www.cybersicherheit-rlp.de

Weitere Auskünfte, Hilfen und schriftliche Informationen gibt es bei den

Beratungsstellen der Verbraucherzentrale sowie in den Polizeipräsidien.

Harxheim – Mainz Ebersheim, Umweltstraftat durch Verbrennen von Wingertsstöcken

Mainz (ots) – Am Montag, dem 30.11.2020 gegen 13:00 Uhr wurde in der Gemarkung

zwischen Mainz-Ebersheim und Harxheim (nahe bei Harxheim) ein Brand

festgestellt. Nach Ablöschung durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass

unbekannte Täter hier eine größere Menge teerölimprägnierte Wingertsstöcke

unerlaubt als Abfall abgelagert und angezündet hatten, möglicherweise auch unter

Nutzung von Brandbeschleunigern. Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt wegen des

Verdachts einer Umweltstraftat. Bei teerölimprägnierten Wingertstöcken handelt

es sich um sogenannten gefährlichen Abfall. Wird diese Abfallart unsachgemäß

entsorgt oder wie im hier vorliegenden Fall sogar im freien Feld verbrannt, so

kann dies den Tatbestand einer Umweltstraftat erfüllen. Die Erde musste zur

Beseitigung einer Umweltgefahr abgetragen werden Da der Vorfall mitten am Tage

stattfand und erfahrungsgemäß in diesem Bereich auch Spaziergänger tagsüber

unterwegs sind, erscheint es durchaus möglich, dass Zeugen Wahrnehmungen zur Tat

oder zu Tätern gemacht haben. Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mainz, Tel.

06131 / 65-3633

Öffentlichkeitsfahndung im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt vom 07.10.2020

Bad Kreuznach (ots) – Der 36-jährige Geschädigte befindet sich am Tattag, dem

07.Oktober 2020, schon seit den Morgenstunden im Bereich des Rewe Supermarktes

in der Mannheimer Straße (Fußgängerzone) in Bad Kreuznach. Gegen 09:10 Uhr rennt

der männliche Täter plötzlich und unerwartet auf den Geschädigten zu und schlägt

ihm nach kurzer Ansprache mit der Faust gegen den Kopf. Nach dem Schlag sackt

der Geschädigte zu Boden. Am Boden liegend wird er trotz Regungslosigkeit weiter

massiv vom Täter attackiert. Der Angriff kann erst durch das beherzte Eingreifen

eines unbeteiligten Zeugen gestoppt werden. Der Täter gibt Passanten gegenüber

an, dass der Geschädigte seine Frau oder Freundin „angemacht“ hätte. Dann

entfernt sich der Täter vom Tatort, gefolgt von einer Frau mit einem Kleinkind

auf dem Arm.

Der 36-Jährige Geschädigte erleidet durch den Angriff schwere Verletzungen und

kommt erst nach einigen Tagen im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein. Er kann

keine Angaben zum Angriff und den Hintergründen machen, da er sich auf Grund der

Verletzungen nicht mehr erinnert.

Sowohl der mutmaßliche Täter als auch die Frau, die diesem unmittelbar folgte,

konnten bislang nicht identifiziert werden.

Der mutmaßliche Täter und die Zeugin werden in der Nähe des Tatortes von einer

Überwachungskamera gefilmt. Die Aufnahmen liegen dem Fachkommissariat für

Kapitaldelikte der Mainzer Kriminalpolizei vor und sind auf der Fahndungsseite

des Polizeipräsidiums Mainz einzusehen:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/oeffentlic

hkeitsfahndung-nach-versuchtem-toetungsdelikt-in-bad-kreuznach/

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen hellhäutigen, schlanken Mann

mit hellen Haaren im Alter zwischen 25 – 35 Jahren, der am Tattag

Arbeitskleidung trägt. Die Frau ist ebenfalls schlank und hat längeres, braunes

Haar. Laut Zeugenaussagen wirkt sie jünger als der Täter, könnte zum

Tatzeitpunkt schwanger gewesen sein und trägt ein Kleinkind auf dem Arm.

Die Mainzer Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise auf die

Beteiligten oder Umstände zur Tat geben können. Wer sachdienliche Hinweise zu

dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz

unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 oder 06131/65-3630 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz.k11@polizei.rlp.de an die

Kriminalpolizei übermittelt werden.

A 60 Bingen-Ost, Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall.

Heidesheim (ots) – Am 07.12.2020 kam es gegen 13:24 Uhr auf der A 60 in

Fahrtrichtung Bingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine

22-jährige Autofahrerin aus dem Raum Bad Kreuznach befährt zunächst die Auffahrt

der Anschlussstelle Bingen-Ost in Fahrtrichtung Bingen. In einer Rechtskurve

kommt sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und ihrer Unachtsamkeit ins

Schleudern und rutscht unkontrolliert auf die Hauptfahrbahn, wo sie gegen die

Mittelschutzplanke kollidiert und schließlich auf der linken Fahrspur entgegen

der Fahrtrichtung zum Stehen kommt. Eine 27-jährige Autofahrerin aus dem Raum

Wiesbaden befährt zu diesem Zeitpunkt die linke Fahrspur und kollidiert frontal

mit dem verunfallten Fahrzeug.

Die 22-jährige Fahrerin des unfallverursachenden PKW und ihr 22-jähriger

Beifahrer werden leicht verletzt. Die 27-jährige Fahrerin aus dem anderen PKW

wird schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten werden nach medizinischer

Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 8500 Euro. Der Streckenabschnitt in

Fahrtrichtung Bingen blieb von 13:45 bis 16:40 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr

wurde an der Anschlussstelle Bingen-Ost entsprechend abgeleitet. Es kam zu einem

Rückstau von ca. 10 km Länge. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die

Autobahnmeisterei Heidesheim mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Unfall auf der Koblenzer Straße – Alkohol im Spiel

Mainz-Bretzenheim (ots) – Für eine 53-jährige Mainzerin endete der vergangene

Samstag mit einer Strafanzeige aber ohne Führerschein. Die 53-Jährige war gegen

17:28 Uhr mit ihrem Pkw auf der Koblenzer Straße unterwegs. Vor ihr fuhr ein

43-Jähriger mit seinem Geländewagen, der wegen einer roten Ampel an der

Einmündung zur Jakob-Leischner-Straße abbremsen und anhalten musste. Die

53-Jährige bemerkte dies auf Grund eines Telefonates zu spät und fuhr so auf den

stehenden Geländewagen auf. Letztlich entstand nur minimaler Sachschaden, jedoch

fiel den Polizeibeamten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der

Fahrerin auf. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7

Promille, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen werden und ihr

Führerschein einbehalten werden musste. Zudem muss sich die 53-jährige nun

strafrechtlich verantworten.

Versuchter Einbruch

Mainz-Lerchenberg (ots) – Am vergangenen Samstag melden Anwohner einen

Einbruchsversuch in ein Wohnhaus im Bereich des Tucholskywegs auf dem Mainzer

Lerchenberg. Der oder die unbekannten Täter hatten sich durch Übersteigen eines

Zaunes Zugang zum Garten des Anwesens verschafft und sich hiernach an der

Terrassentür zu schaffen gemacht. Die Terrassentür wurde hierbei beschädigt, die

Täter schafften es aber glücklicherweise nicht ins Haus einzudringen. Die Mieter

des Hauses verständigten erst einige Tage später die Polizei. Wir weisen darauf

hin, gerade bei Einbruchsversuchen, immer direkt die Polizei zu verständigen. So

können mögliche Täterhinweise und wichtige Informationen zeitnah in unsere

Ermittlungen mit einbezogen werden.

Diebstahl aus Pkw – Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots) – Sonntag, 06.12.2020 11:19 Uhr

Am Sonntagmittag schlägt ein unbekannter Mann eine Autoscheibe ein und entwendet

das Portemonnaie der Eigentümerin. Am Nikolaustag um 11:19 Uhr melden

Mitarbeiter des Mainzer Altenheims in der Altenauergasse über den Polizei

Notruf, dass sie soeben einen Diebstahl beobachten haben. Der Täter schlägt

zunächst die Scheibe eines Seat ein, der unmittelbar vor dem Altenheim geparkt

steht. Hiernach entwendet aus dem Fahrzeuginneren das Portemonnaie der

Fahrzeughalterin und flüchtet in Richtung der Quintinsstraße. Von den

alarmierten Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers kann im Rahmen der ersten

Fahndungsmaßnahmen eine verdächtige Person kontrolliert werden, jedoch kann der

Verdacht nicht weiter erhärtet werden. Von Augenzeugen wird der Täter als ca. 50