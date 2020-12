Angelbachtal: Brand der Sonnenberghalle; hoher Sachschaden; Brandstiftung; Verdächtige im Visier; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 3

Angelbachtal – Ein Sachschaden von schätzungsweise 100.000.- Euro entstand

beim Brand der Sonnenberghalle am Freitag, den 27. November im Ortsteil

Eichtersheim. Das Feuer war gegen 16.45 Uhr ausgebrochen und wurde schnell

gelöscht. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, liegt keine technische

Ursache vor, die das Feuer auslöste. Vielmehr fanden die Brandexperten

mittlerweile heraus, dass Brandstiftung ursächlich gewesen sein dürfte.

In diesem Zusammenhang wird nach zwei Tatverdächtigen im Kindes- bzw.

Jugendalter (11-14 Jahren) gefahndet, die das Feuer ausgelöst haben könnten.

Vorhandene Aufnahmen der Überwachungskamera bestärken den Verdacht. Die beiden

Verdächtigen, die höchstwahrscheinlich aus Angelbachtal oder aus einer der

Nachbargemeinden stammen dürften, werden wie folgt beschrieben:

ca. 140 bis 160 cm groß, schlank, hellbraune, kurze Haare, Seitenscheitel

links. Er trug eine hellgraue Jacke, eine schwarze, eine eng anliegende Hose und

auffällig hellblaue Crocs. Er führte einen Aluminiumtretroller mit großen Rädern

mit sich, welcher ebenfalls auffallend hellblau lackiert war. Die Felgen der

Räder waren weiß. ca. 140 bis 160 cm groß, schlank, hellblondes, kurzes Haar (auf dem Haupt

Stoppelfrisur, seitlich ganz kurz (wenige Millimeter). Er trug eine Brille mit

schwarzem Gestell, eine dreifarbige Winterjacke mit weißer oder hellgrauer

Kapuze (Jacke war im Schulterbereich weiß bzw. hellgrau, danach schwarz und im

unteren Bereich dunkelgrau bis rötlich), blaue Jeanshose und schwarze

Sportschuhe mit weißen Applikationen. Auch er führte einen schwarzen

Aluminiumtretroller allerdings mit kleinen Rädern mit sich.

Zeugen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben werden

gebeten, sich mit dem Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 oder mit

dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Weinheim: Einbruch in Lebensmittelmarkt; schneller Fahndungserfolg; vier Verdächtige vorläufig festgenommen

Weinheim – Einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen konnte das

Polizeirevier Weinheim am frühen Freitagmorgen nach einem Einbruch in einen

Lebensmittelmarkt in der Kurt-Schumacher-Straße.

Kurz nach 1 Uhr informierte ein Zeuge die Beamten über den Einbruch, worauf

sofort mit mehreren Streifen die Fahndung aufgenommen wurde.

Beim Eintreffen am Objekt waren die Täter bereits geflüchtet. In unmittelbarer

Tatortnähe wurden allerdings drei Verdächtige im Alter von 16-19 Jahren

kontrolliert, auf die die Beschreibungen zutrafen. Bei den Durchsuchungen ihrer

Sachen wurden Tabakwaren im Gesamtwert von über 500.- Euro aufgefunden, die aus

dem Lebensmittelmarkt stammten.

Das Trio wurde vorläufig festgenommen und zum Revier gebracht. Nach ihren

Beschuldigtenbelehrungen und Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen

wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gestohlenes Rad bei Kontrolle sichergestellt

Weinheim – Am Mittwoche gegen 13:40 Uhr konnten Beamte des Polizeireviers

Weinheim bei der Kontrolle eines 40-jährigen Mannes am Hauptbahnhof ein als

gestohlen gemeldetes Mountainbike sicherstellen. Der Mann machte zur Herkunft

des Fahrrads widersprüchliche Angaben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das

Rad vor etwa einem Monat an einer Schule entwendet wurde. Das Fahrrad kann nun

wieder dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – 12.000 Euro Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 13

Uhr an der Einmündung Abfahrt B 3/Parkstraße entstand Sachschaden von ca. 12.000

Euro. Ein 31-jähriger Fahrer eines BMW war von der B 3 aus Richtung Karlsruhe

kommend an der Abfahrt nach links auf die Parkstraße abgebogen. Dabei beachtete

er nicht die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 70-jährigen

Sattelzugfahrers. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren – in Auto und Wohnung weitere Drogen sowie Waffen aufgefunden

Ketsch – Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr kontrollierten Beamte des

Polizeireviers Schwetzingen in der Walldorfer Straße einen 35-jährigen

Autofahrer, welcher nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Amphetamin

stand. Weiterhin war der 35-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins.

Auf dem Beifahrersitz konnten die Polizisten 75 Gramm Marihuana auffinden. Bei

einer Wohnungsdurchsuchung konnten weitere 39 Ecstasy-Tablette, 13 LSD-Trips,

mehrere Tütchen Crystal Meth sowie Amphetamin sichergestellt werden. Auch eine

geladene Schreckschusswaffe hatte der Mann griffbereit in der Wohnung liegen.

Ein bei dem Mann durchgeführter Drogentest ergab den Verdacht, dass dieser nicht

nur Amphetamin, sondern auch Methamphetamin sowie THC konsumierte. Nach einer

Blutentnahme konnte der Mann wieder entlassen werden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer mit mehr als zwei Promille kontrolliert

Edingen-Neckarhausen – Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr kontrollierten Beamte

des Polizeireviers Ladenburg in der Plougerneau Allee einen Radfahrer, bei

welchem die Polizisten deutliche Anzeichen auf den Konsum von Alkohol

feststellten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Noch während der Kontrolle händigte der 40-jährige Mann den Beamten eine Ziptüte

mit einer geringen Menge Marihuana aus. Auf dem Polizeirevier Ladenburg wurde

dem Mann eine Blutprobe entnommen. Das Rad musste er stehen lassen, bis er

wieder fahrtüchtig ist.