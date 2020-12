Mannheim-Innenstadt: 29-Jähriger wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz vorläufig festgenommen

Mannheim-Innenstadt – Für einen Polizeieinsatz sorgte am Freitagnachmittag

gegen 13.45 Uhr am Luisenring ein 29-jähriger Mann, der von einem Zeugen auf dem

Parkdeck eines nahegelegenen Parkhauses mit einer Schusswaffe in der Hand

beobachtet worden war. Der Zeuge hatte unverzüglich die Polizei verständigt.

Kurz darauf nahmen Polizeibeamte die verdächtige männliche Person in der Nähe

des Museumsschiffes fest. Die Druckluftpistole samt Stahlkugel-Munition und

darüber hinaus auch Feuerwerkskörper fanden die Beamte im Rucksack des Mannes,

den er in einem Gebüsch versteckt hatte. Der Tatverdächtige wurde zur

Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen zum Revier gebracht. Eine Erlaubnis,

die zum Führen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit notwendig ist, konnte

er nicht vorweisen. Weitere Überprüfungen sind erforderlich. Der Mann muss nun

mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz

rechnen.

Mannheim-Innenstadt: Bei Einbruch in Galeriegeschäft Bargeld entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Bei einem Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in

ein Galeriegeschäft in den N-Quadraten wurde Bargeld von über 200 Euro

entwendet. Der oder die Täter hatten die Glasschiebetüre aufgedrückt um ins

Innere zu gelangen. Dort wurde eine Kasse geöffnet und das Bargeld entnommen.

Bei dem Einbruch entstand ein Riss an der Glastür. Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich unter Telefon 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu

melden.

Mannheim-Sandhofen: Scheibe der Turnhalle eingeschlagen – bei

Fahndung zwei Jugendliche festgenommen

Mannheim – Nach einem Einbruch in der Sandhofen-Schule in der Karlstraße

am Donnerstag gegen 21 Uhr wurden zwei tatverdächtige Jugendliche im Rahmen der

Fahndung festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein Trio auf dem

Schulgelände zugange. Zunächst wurde im Bereich des Schulgartens ein

Geräteschuppen aufgebrochen. Mit einer daraus entwendeten Harke wurde

anschließend ein Fenster in der Turnhalle eingeschlagen. Als die Täter

bemerkten, dass sie von Zeugen beobachtet wurden, flüchteten sie zu Fuß. Im

Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden zwei Tatverdächtige im Alter

von 15 und 16 Jahren nach einem weiteren Zeugenhinweis in einem Gestrüpp im

Bereich Kranichweg liegend festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen wurden auf

dem Revier erkennungsdienstlich behandelt und anschließend in die Obhut ihrer

Erziehungsberechtigten gegeben. Die weiteren Ermittlungen führt das

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

Mannheim-Innenstadt: 64-jähriger Frau mit Rollator von Unbekanntem gegen Oberarm geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag um 14 Uhr an der

Haltestelle Marktplatz ereignete, sucht die Polizei. Einer 64-Jährigen Frau mit

einem Rollator wurde beim Verlassen der Straßenbahn der Linie 7/Fahrtrichtung

Abendakademie von einem Unbekannten aus bislang unbekannten Gründen gegen den

Oberarm geschlagen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mann, ca. 180 cm groß, normale Statur,

hellbraune, kurze Haare und Stoppelbart. Er trug einen roten Mund-Nasen-Schutz

mit Aufdruck.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Passanten, die der

Frau zu Hilfe eilten, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/12580 beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Mannheim-Neckarau: Paketzusteller flüchtet nach Unfall und wird kurze Zeit später bei weiterem Unfall gestellt

Mannheim – Am Donnerstag gegen 14:10 Uhr kollidierte ein Paketzusteller

mit dessen Fahrzeug in der Emil-Heckel-Straße mit einem geparkten Ford,

verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro und entfernte sich unerlaubt

von der Unfallstelle. Eine Aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und meldete

diesen der Polizei. Kurze Zeit später verursachte der Paketzusteller einen

weiteren Unfall in der Rheindammstraße, wo er durch die alarmierten

Polizeibeamten angetroffen werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere

Tausend Euro.