Darmstadt

Streit unter Männern endet im Treppenhaus mit Naziparolen – Festnahme und Strafanzeigen

Darmstadt (ots) – Ein 30 Jahre alter Mann aus Darmstadt wird sich nach seiner Festnahme am späten Donnerstagabend (3.12.) wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten müssen. Zeugen hatten gegen 23 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ein Streit unter Männern in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Barkhausstraße entbrannte.

Dort hatte ein Wohnungsinhaber seinen 30-jährigen Kontrahenten offenbar nach einem verbalen Wortgefecht vor die Tür ins Treppenhaus gesetzt. Dort schlug der Tatverdächtige dann die Fensterscheibe der Wohnungstür ein, äußerte lautstark Naziparolen und zeigte den Hitlergruß.

Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Darmstädter noch am Tatort fest und brachten ihn zur Wache. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,83 Promille. Nach der Anzeigenaufnahme und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 30-Jährige für die darauffolgenden Stunden ins Gewahrsam gebracht.

Bordcomputer und Navi ausgebaut – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Auf noch nicht bekannte Weise haben sich Kriminelle in der Nacht zum Freitag (3.-4.12.) Zugang zu einem grauschwarzen Tiguan verschafft, der zum Tatzeitpunkt in der Wilhelm-Jäger-Straße geparkt war. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges bauten die Täter den Bordcomputer samt Navigationsgerät aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Schaden mehrere Hundert Euro betragen. Die Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Zeugen nach Einbruch in Kellerwohnung gesucht – Drei Täter flüchten

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Drei bislang noch unbekannte Täter hatten am Donnerstag (3.12.) nichts Gutes im De-La-Fosse-Weg im Sinn. Über ein rückwärtig gelegenes Fenster brachen die Unbekannten gegen 18 Uhr in die Räume einer Kellerwohnung ein und begaben sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Beim Verlassen des Hauses konnten sie von Zeugen kurzzeitig beobachtet und grob beschrieben werden.

Täterbeschreibung:

Demnach handelte es sich um drei “junge und sportliche” Männer. Einer der Täter war mit einem schwarzen Schal maskiert. Er hatte weiße Turnschuhe, trug eine dunkle Daunenjacke und dunkle Schuhe. Einer seiner Begleiter war mit einer hellen Jacke, einer hellen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Der dritte im Bunde trug eine dunkle Daunenjacke über einer hellen Hose. Er soll zudem schwarze Sneakers getragen haben. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Trio verlief bislang ohne Erfolg.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Flüchtenden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

“Falsche Polizeibeamte” erbeuten mehrere Tausend Euro – Wer kann Hinweise zum Geldabholer geben?“

Darmstadt (ots) – In den letzten Tagen kam es im Bereich Südhessen und insbesondere im Stadtgebiet Darmstadt zu einer regelrechten Flut von betrügerischen Anrufern. In diesem Zusammenhang hatte die Polizei mehrere Warnmeldungen herausgegeben und um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Trotz allem sind die dreisten Kriminellen am Donnerstag (3.12.) mit der Masche “Falsche Polizeibeamte” erfolgreich gewesen und haben eine 80-jährige Dame aus Darmstadt um ihre Ersparnisse gebracht.

Gegen 12.30 Uhr hatte das Telefon der Seniorin im Hermannstädter Weg erstmalig geklingelt. Am anderen Ende eine Stimme die vorgab ein Polizeibeamter vom Landeskriminalamt zu sein. Er tischte der Frau die Geschichte der festgenommenen Einbrecherbande auf. Zusammen mit seinen Kollegen und weil noch weitere Kriminelle auf freiem Fuß seien, sei er beauftragt, die Ersparnisse der Anwohner in sichere Verwahrung zu nehmen.

Mit geschickter und professioneller Gesprächsführung brachte der Unbekannte die Seniorin schlussendlich dazu, ihr Hab und Gut, abholbereit für einen weiteren vermeintlichen Polizeibeamten, vor die Tür zu legen. Dort erschien zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr eine unbekannte männliche Person, nahm das Geld entgegen und flüchtete. Hierauf entdeckte die Darmstädterin den Betrug und informierte die richtige Polizei.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Augenzeugen der Tat. Wer zwischen 15 und 16.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Hermannstädter Weg wahrgenommen hat, wird dringend gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

Der männliche Abholer soll einen dunklen Parka mit Kapuze getragen haben.

Weitere Details zur Personenbeschreibung liegen den Kriminalbeamten derzeit nicht vor. Vor diesem Hintergrund bitten die Ermittler um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen werden.

Darmstadt-Dieburg

33-Jähriger mit gestohlener Kleidung ertappt – Anzeige und Ermittlungsverfahren

Griesheim (ots) – Offenbar unbeobachtet wähnte sich ein 33 Jahre alter Mann aus Griesheim am Donnerstagabend (3.12.) als er scheinbar den Versuch unternahm, mutmaßlich gestohlene Kleidung in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu verkaufen. Gegen 17.30 Uhr waren Polizeibeamte auf den Mann aufmerksam geworden, der sich, bepackt mit mehreren Taschen, hinter der Wagenhalle aufhielt und dort Schuhe feil bot.

Bei seiner Überprüfung und der Durchsuchung der Taschen stellten die Beamten eine Zange sowie zahlreiche Bekleidungsstücke sicher, die überwiegend noch mit Preisetiketten versehen waren.

Der Abend endete für den bereits polizeilich bekannten Mann schlussendlich auf der Polizeiwache. Dort wurde Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und Hehlerei erstattet. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Unbekannte zerstechen Reifen und zerschlagen Scheibe von Radlader

Alsbach-Hähnlein (ots) – Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch (2.12.), 12 Uhr und Freitag (4.12.), 7.30 Uhr, ihr Unwesen in der Gernsheimer Straße getrieben. Dort geriet ein gelber Radlader vom Hersteller Caterpilar in das Visier der Kriminellen, die beide Scheiben und alle vier Reifen des Fahrzeuges zerstörten. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt am Ortsausgang Hähnlein in Fahrtrichtung Gernsheim abgestellt.

Der verusachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06157/95090 in Verbindung zu setzen.

Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Bankfiliale – Wer erkennt die abgebildete Person?

Groß-Umstadt (ots) – Nach dem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in der Habitzheimer Straße Anfang November 2020, suchen Staatsanwaltschaft und Polizei mit einem vom Hessischen Landeskriminalamt angefertigten Phantombild nach dem mutmaßlichen Räuber. Der Abgebildete steht im Verdacht, am Donnerstagabend (5.11.) die Postfiliale in Groß-Umstadt über den Hintereingang betreten zu haben. Dort bedrohte er mit einer Schusswaffe die beiden weiblichen Angestellten, ließ sich den Tresor zeigen und flüchtete zu Fuß mit Scheingeld in fünfstelliger Höhe.

Der Täter wurde auf etwa 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Er sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Bei seiner Tatausführung war er mit einer roten Kapuzenjacke bekleidet, auf der ein gelbes Symbol wahrgenommen wurde. Sein Raubgut hatte der bislang Unbekannte in eine schwarze Tasche gesteckt.

Zeugen, die den Abgebildeten wiedererkennen, Angaben zu seiner Identität oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) zu melden. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Groß-Gerau

Kontrollstelle auf der B44 – Drogentests reagieren zweimal positiv auf Kokain

Groß-Gerau (ots) – Ein 31- und ein 30-Jähriger müssen sich nach einer Kontrolle in der Nacht zum Freitag (04.12.) unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss in eingeleiteten Verfahren verantworten. Kurz vor Mitternacht richteten Beamte der Polizeistationen Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau eine Kontrollstelle auf der Bundesstraße auf Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 67 ein.

Bereits kurz nach Beginn fiel ihnen das Fahrzeug eines 31 Jahre alten Mannes auf, der scheinbar nach Erkennen der Polizei einer Überprüfung entziehen wollte. Eine Polizeistreife konnte den Rüsselsheimer jedoch schnell einholen und stoppen. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem fiel den Polizisten körperliche Anzeichen beim Gestoppten auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain. Der 31-Jährige wurde festgenommen und musste auf der Wache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ebenfalls eine Blutentnahme wurde bei einem 30 Jahre alten Mann durchgeführt. Der Mömlinger wurde gegen 2.45 Uhr gestoppt, da sein Auto einen Frontschaden aufwies. Unter anderem fehlte die komplette vordere Abdeckung, so dass scharfe Kanten herausragten. Bei der Überprüfung stellten die Streifen auch bei ihm körperliche Anzeichen fest, die auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogentest reagierte auch positiv auf Kokain.

Die Polizisten erstatteten Strafanzeige gegen beide Männer.

Kreis Bergstraße

Mit gelber Farbe Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Mit gelber Farbe wurde im Laufe des Donnerstags (3.12.) ein weißer Opel Corsa großflächig beschmiert. Die Farbe kann nicht ohne weiteres abgewaschen werden, so dass ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro herbeigeführt wurde. Die Tat ist zwischen 7 Uhr und 17.25 Uhr auf einem Firmengelände in der Weiherhausstraße, Bereich Gutenbergstraße, verübt worden.

Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 06252 / 7060 bei der Polizei.

Lichtscheuer Autoaufbrecher aufgeschreckt

Bensheim (ots) – In der Dunkelheit durchsuchte am Freitag (4.12.) gegen 1.20 Uhr ein Krimineller unbeobachtet einen abgestellten Mercedes Kombi in der Jägerstraße, Bereich Baumschulstraße, als plötzlich ein Lichtkegel auf ihn gerichtet war. Der Autobesitzer leuchtete mit einer Lampe auf sein Auto, nachdem er das Treiben vom Fenster aus bemerkt hatte.

Der lichtscheue Täter, der einen Mundschutz trug und mit einer weißen Hose bekleidet war, ließ alles stehen und liegen und verschwand ohne Beute in Richtung Gartenstraße.

Wer den Flüchtenden noch gesehen hat oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252/ 7060.

Odenwaldkreis

Firmeneinbrüche An der Schulzenwiese

Breuberg-Hainstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag (03.12.- 04.12.) wurden in Hainstadt vier Gewerbebetriebe von Einbrechern heimgesucht. Für die Taten sind massive Stahltore, Türen und Fenster aufgebrochen worden. Überwiegend hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Nach einer ersten Durchsicht fehlen mindestens 600 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminellen demontierten auch die Überwachungstechnik eines Autoservicebetriebes ab, bevor sie in die Firma einbrachen und ein Kundenauto, einen schwarzen VW Touran, vom Hof fuhren. Was die Kriminellen nicht wussten war, dass der Wagen einen Lichtmaschinenschaden hat. So kamen die Täter nicht weit und ließen das Auto nur einige Hundert Meter entfernt, auf dem Feldweg der verlängerten Dammstraße, zurück. Dort wurde der Touran von einem Kutscher entdeckt, der die Polizei verständigt hat.

Um auf die Fährte der Täter zu kommen, hat der kriminalpolizeiliche Erkennungsdienst eine umfassende Suche und Spurensicherung an den komplexen Tatorten und am aufgefundenem Auto durchgeführt.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach fragt:

Wer hat Beobachtungen im Bereich der Tatorte “An der Schulzenwiese” gemacht?

Wem ist der schwarze VW Touran mit Erbacher Kennzeichen aufgefallen?

Wer hat im Tatzeitraum in der Feldgemarkung, Bereich Dammstraße, Personen gesehen?

Alle Hinweise werden von den Ermittlern unter der 06062/ 9530 entgegengenommen.

