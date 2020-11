Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift und danach geflüchtet – Unfallzeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Am Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger

Daimler-Benz Fahrer, die L 723 aus Richtung Speyer kommend in Richtung Walldorf.

In Höhe der „Biblisbrücke“ kam ihm ein blauer Pkw entgegen, der aus bislang

nicht geklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Benz Fahrers geriet. Um einen

Zusammenstoß zu vermeiden wich der 30-Jährige nach rechts aus. Dabei streifte

sich beide Fahrzeuge mit den Außenspiegeln, die dadurch abgerissen wurden. Im

weiteren Verlauf setzte der Fahrer des blauen Pkw seine Fahrt unvermittelt

weiter fort und fuhr davon. Bei diesem soll es sich um einen Pkw der Marke

Renault handeln. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen

des Unfallgeschehens werden gebeten sich Polizeirevier Hockenheim, Tel:

06205/2860-0, zu melden.

Nußloch/RNK: Fahrer nach Überschlag mit Pkw unverletzt

Nußloch/RNK (ots) – Am Samstagabend, kurz vor 23.00 Uhr, meldeten

Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße zwischen Maisbach und Nußloch einen Pkw,

der sich offensichtlich überschlagen hatte und anschließend auf der Seite

liegengeblieben war. Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeirevier

Wiesloch konnte festgestellt werden, dass der 26-jährige Fahrer des Mercedes

vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und der Beeinflussung durch

alkoholische Getränke, in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein

Fahrzeug verloren hatte und schleudernd in den Böschungsbereich abgekommen war.

Von der ansteigenden Böschung wurde der Mercedes abgewiesen, überschlug sich

mehrfach entlang der Längsachse und kam schließlich auf der rechten

Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Der 26-Jährige blieb glücklicherweise

unverletzt. Da er mit 0,66 Promille alkoholisiert war, musste er die Beamten zum

Polizeirevier begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und

sein Führerschein einbehalten wurde. An dem Pkw Mercedes entstand ein

Sachschaden in Höhe von circa 3.500EUR. Andere Fahrzeuge waren an dem Vorfall

nicht beteiligt.

Mühlhausen: Unfall im Einmündungsbereich; hoher Sachschaden; keine Verletzte

Mühlhausen (ots) – An der Einmündung Senatstraße/Speyerer Straße ereignete sich

am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von nahezu

10.000.- Euro.

Ein 68-jähriger Autofahrer bog gegen 14.50 Uhr von der Senatstraße nach links

auf die Speyerer Straße ein und kollidierte mit einem von links kommenden

62-jährigen Mercedes-Fahrer. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autofahrer

konnten nach der Unfallaufnahme gegen 16 Uhr ihre Fahrt fortsetzen. Es kam nur

zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Dielheim: Hoher Sachschaden durch Wildunfall

Dielheim (ots) – Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der L 612, zwischen

Dielheim und Horrenberg ein Wildunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren

und ein Gesamtschaden von rund 10.000.- Euro entstand.

Eine 31-Jährige Seat-Fahrerin war gegen 18.45 Uhr auf dem Weg in Richtung

Horrenberg, als sie kurz vor dem Ortseingang mit einem querendes Wildschwein

zusammenstieß. Durch die Kollision wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn

geschleudert und von dem entgegenkommenden VW eines 22-Jährigen erfasst.

Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Der VW Passst wurde jedoch so

erheblich beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Der Jagdpächter kümmerte sich um das verendete Tier.

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Schönbrunn-Haag: Zwei totalbeschädigte Autos nach Unfall

Schönbrunn-Haag (ots) – Am frühen Freitagabend ereignete sich im Ortszentrum von

Haag ein Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeuge total beschädigt abgeschleppt

werden mussten.

Gegen 18.30 Uhr war ein 44-jähriger Renault-Fahrer auf der Heidelberger Straße

in Richtung Schönbrunn unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache gegen

einen Dacia stieß, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Renault zur Seite. Passanten hatten das

Fahrzeug bis zum Eintreffen der Streife wieder auf die Räder gestellt und zur

Seite geschoben. Der 44-Jährige wurde zum Glück nicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf rund 10.000.- Euro.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Bankangestellte verhindern Trickbetrug zum Nachteil einer 88-Jährigen; Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Dank aufmerksamer Bankangestellter, die die

Überweisung einer größeren Geldsumme stoppten, konnten einen Trickbetrug

verhindern.

Einer 88-jährige Frau wurde bereits am Dienstag, den 24. November von einem

unbekannten Anrufer wertvolle Bücher zum Kauf angeboten. Als die Seniorin

Kaufinteresse für ein „Gebetbuch der Päpste“ zeigte, suchten sie drei Männer im

Laufe des Nachmittages zuhause auf.

Es wurde ein fünfstelliger Kaufpreis vereinbart, der in Raten zu zahlen sei. Mit

der Unterschrift der offenbar überforderten 88-Jährigen auf einem vermeintlichen

Kaufvertrag in der Tasche verschwanden die Männer wieder.

Am Donnerstag erschien ein dritter Mann bei der Seniorin, brachte Pralinen und

eine Flasche Sekt mit und fuhr anschließend in einem weißen Auto davon. Die drei

Männer werden wie folgt beschrieben:

Ca. 45-50 Jahre, Vollbart; schwarze Haare; gepflegte Erscheinung; Deutscher. Ca. 30 Jahre; dunkle Haare, Deutscher. Ca. 25-30 Jahre; schwarze Haare; Dreitagesbart (Überbringer von Pralinen und

Sekt).

Noch an diesem Donnerstag verständigte die Bank die Angehörigen der 88-Jährigen,

die ihrerseits anschließend Anzeige erstatteten.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Es ist nicht aufgeschlossen, dass das Trio bereits in der Region in ähnlicher

Weise in Erscheinung getreten ist oder noch in Erscheinung treten wird.

Eventuelle geschädigte Personen, aber auch weitere Zeugen werden gebeten, sich

mit ihren örtlichen Polizeidienststellen in Verbindung zu setzen.

Angelbachtal: Brand der Sonnenberghalle; hoher Sachschaden; Zeugen gesucht

Angelbachtal (ots) – Ein Sachschaden von schätzungsweise 100.000.- Euro entstand

aus noch unbekannter Ursache bei einem Brand der Sonnenberghalle in der

Schulstraße im Ortsteil Eichtersheim. Das Feuer war gegen 16.45 Uhr ausgebrochen

und wurde schnell gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen der Brandexperten könnte

Brandstiftung ursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu

setzen.