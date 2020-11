Heidelberg-Bergheim: Mindestens 6 Fahrzeuge mit Fahrrädern und Blumenkübeln beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:05 Uhr meldete

ein Zeuge zwei betrunkene Männer, welche in der Bergheimer Straße aus Richtung

Mittermaierstraße in Richtung Bismarckplatz liefen und Fahrräder, sowie

Blumenkübel gegen dort zum Parken abgestellte Fahrzeuge warfen. Trotz sofort

eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Beamten die beiden

Täter nicht mehr feststellen. Die beiden Männer wurden vom Zeugen wie folgt

beschrieben: ca. 160-1,70 m groß und dunkel bekleidet. Sie schienen erkennbar

betrunken und hätten nur gebrochen deutsch gesprochen. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche sachdienliche

Hinweise zum geschilderten Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 0621/174-1700 zu melden.

Heidelberg: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall; Senior verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Neuenheim wurde ein

87-jähriger Mann verletzt. Der Senior versuchte gegen 10.30 Uhr in der

Ladenburger Straße mit seinem Fahrzeug auszuparken. Dabei stieß er zunächst

gegen die beiden vor und hinter ihm abgestellten Fahrzeuge. Im Anschluss daran

fuhr er über einem Begrenzungspfahl am Marktplatz, ein Gitter und eine Warnbake

und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Mit leichten Verletzungen wurde

der 87-Jährige mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden dürfte bei über 10.000.- Euro

liegen.

Heidelberg: Unfall mit hohem Sachschaden; Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Heidelberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend im

Kreuzungsbereich „Im Breitspiel/Karlsruher Straße/L 600“ entstand ein

Sachschaden von rund 10.000.- Euro.

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer bog kurz vor 23 Uhr von der L 600 nach links auf

die Karlsruher Straße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 19-jährigen

Jeep-Fahrer, der von der Straße „Im Breitspiel“ die Karlsruher Straße in

Richtung L 600 überqueren wollte.

Verletzt wurde entgegen erster Hinweise niemand. Der Mercedes wurde

abgeschleppt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher nicht in

Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Heidelberg: Verdächtiger nach Einbruch in Garage festgenommen; Ermittlungen auch wegen Delikt am nachmittag zuvor

Heidelberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde ein 23-jähriger Verdächtiger

festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, kurz nach Mitternacht in eine

Garage im Heuauerweg eingebrochen zu sein. Ein Zeuge hatte den Schein einer

Taschenlampe in der Garage beobachtet und die Polizei informiert. Im Rahmen der

Fahndung wurde der mit einem Fahrrad Flüchtende, auf den die Beschreibung

zutraf, in der Nähe des Friedhofes festgenommen.

Bei den weiteren Ermittlungen fanden die Fahnder des Polizeirevier

Heidelberg-Süd heraus, dass der 23-Jährige bereits am Freitagnachmittag in der

Weststadt polizeilich in Erscheinung getreten war. Gemeinsam mit einem

20-Jährigen soll er kurz vor 16 Uhr am Taxistand am Danteplatz einen

Trickdiebstahl begangen haben. Während einer der beiden einen Taxifahrer in ein

Gespräch verwickelte, entwendete der andere das Handy des Taxifahrers.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Duo hatte schnell Erfolg. An einer

Bushaltestelle in der Kurfürstenanlage wurden beide angetroffen und vorläufig

festgenommen. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen wurde das Handy des

Taxifahrers aufgefunden und diesem nach Abschluss der ersten Ermittlungen

ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen an.