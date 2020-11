Mannheim/Feudenheim – Fahrer nach mehrfachem Überschlag mit dem PKW leicht verletzt; Fahrzeug mit Totalschaden

Mannheim (ots) – Glimpflich verlief ein Unfall, der sich gegen 15.20 Uhr auf der

Abfahrt der A 656 auf die B 38a ereignete. Der 22-jährige Fahrer einer schwarzen

Mercedes A-Klasse geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

von Heidelberg kommend in der Abfahrt von der A 656 auf die B 38a in Richtung

Mannheim-Feudenheim ins Schleudern, überschlug sich und flog hierbei über die

Leitplanken. Er kam auf der Auffahrt der B 38a von Neckarau auf die A 656 in

Richtung Mannheim auf der Seite zum Liegen und konnte sich selbstständig aus dem

Fahrzeug befreien. Beim Unfall zog er sich lediglich leichte Verletzungen zu. Am

Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen

zufolge ca. 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Auffahrt von der B

38a auf die A 656 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Es kam jedoch zu

keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Mannheim – Party mit Gästen aus 5 Haushalten läuft aus dem Ruder – ein Beamter leicht verletzt

Mannheim (ots) – Nach gemeldeter Ruhestörung am frühen Sonntagmorgen, ausgehend

von einer Wohnung in der Schwetzinger Straße in der Mannheimer

Schwetzingerstadt/Oststadt, stellten die Beamten fest, dass sich Gäste aus

insgesamt 5 Haushalten in der besagten Wohnung aufhielten. Im Rahmen der

Sachverhaltsaufnahme bezüglich des vorliegenden Verstoßes gegen die CoronaVO

widersetzte sich ein 23-jähriger Bewohner den Aufforderungen der Beamten. Er

drückte mit Gewalt gegen die Tür, beleidigte die Einsatzkräfte und leistete bei

der sich anschließenden Festnahme körperlichen Widerstand. Hierbei wurde ein

Beamter leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen entlassen und sieht nun einer Anzeige wegen Widerstands

gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. Die übrigen Partygäste werden sich wegen

Verstoßes gegen die CoronaVO verantworten müssen. Die Party wurde aufgelöst. Das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim/Neckarstadt: Unbekannte in Wohnung eingebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am Samstag den

28.11.2020, in der Zeit von 20.00 bis 23.10 Uhr, in eine in der Gärtnerstraße

gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Hier nutzten der oder die Täter

die Abwesenheit der Mieterin aus, hebelten die Wohnungsabschlusstür auf,

gelangten so ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas aus den

Wohnräumen entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den Einbruch

entstand an der Tür ein Sachschaden von ca. 200,- Euro. Der oder die Täter

konnte im Anschluss an die Tat unerkannt entkommen. Zeugen und/oder Anwohner,

die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben,

Kontakt mit dem Polizeirevier Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, oder der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Mannheim: Schankbetrieb und Glücksspiel im Keller einer geschlossenen Gaststätte

Mannheim (ots) – Im Keller einer Bar in den H-Quadraten stellten Beamte des

Polizeireviers Innenstadt am frühen Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, Betreib fest.

Während die Gaststätte eigentlich geschlossen war, hielten sich offenbar drei

Gäste in einem Raum im Untergeschoss auf und versuchten zu flüchten, als die

Beamten den Keller über eine offene Hintertür betraten. Bei der näheren

Inaugenscheinnahme des Kellers wurden darin zwei Glückspielautomaten in Betrieb

und offene Getränke festgestellt. In einem dunklen Nebenraum hielt sich zudem

ein Mann versteckt, bei dem es sich offenbar um den Kellner handelte. Die

Automaten und das Bargeld wurden sichergestellt.

Wegen des Verdachts des verbotenen Glücksspiels und des Verdachts, gegen die

Corona-Beschränkungen verstoßen zu haben, wird gegen den Betreiber und seine

Gäste ermittelt. Gegen einen der Gäste wird zudem wegen Drogenverstoßes

ermittelt. Er hatte eine geringe Menge Kokain dabei.

Die Polizei war insgesamt mit acht Beamten, auch mit einem Rauschgiftsuchhund im

Einsatz.

Mannheim: Zwei Wohnungseinbrüche am frühen Samstagmorgen; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, zwischen 00.30-02.20 Uhr kam es in der

Neckarstadt-West zu zwei Wohnungseinbrüchen. Während der oder die Täter in einer

Wohnung in der Bürgermeister-Fuchs-Straße zwei Handys und ein Tablett

erbeuteten, wurde aus einer Wohnung in der Gärtnerstraße ein Fernseher

entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu jeweils einer der beiden Taten geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu

melden.

Mannheim: Zwei Fahrraddiebstähle vereitelt; Ermittlungen dauern an

Mannheim (ots) – Zwei Fahrraddiebstähle wurden am Freitagabend und am frühen

Samstagmorgen vereitelt.

Am Freitag, gegen 19.30 Uhr wurde ein 37-Jähriger in der Neckarpromenade von

einem Angestellten eines Sicherheitsdienstes dabei beobachtet, wie er sich an

einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Nachdem er von ihm zunächst

festgehalten wurde und der Verdächtige ihm die Ausweispapiere vorzeigte, setzte

sich der Verdächtige ab. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verständigte

daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Überprüfung der Ausweisdaten des Geflüchteten ergab, dass dieser in der

Vergangenheit bereits einschlägig in Erscheinung getreten war. Die Ermittlungen

hierzu dauern an.

Am Samstag, gegen 2.45 Uhr, beobachte eine Streife, wie ein zunächst unbekannter

Mann in der Fressgasse an einem Fahrrad hantierte. Als er davonfahren wollte,

stürzte er und wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Wie sich

herausstellte, war der 19-Jährige mit über 1,8 Promille erheblich alkoholisiert.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Nach Erledigung der polizeilichen Maßnahmen

wurde der Verdächtige später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren

Ermittlungen dauern auch hier noch an.

Mannheim: Sonderstreifen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen und Autoaufbrüchen; Festnahme eines Tatverdächtigen

Mannheim (ots) – Das Polizeirevier MA-Neckarstadt und der Einsatzzug führten am

Freitagnachmittag zivile Sonderstreifen zur Bekämpfung des

Wohnungseinbruchsdiebstahls und des Autoaufbruchs in der Neckarstadt durch.

In diesem Zusammenhang wurde ein verdächtiger Mann wahrgenommen, zunächst

observiert und schließlich kontrolliert, als er in ein Auto in der Dammstraße

einsteigen wollte.

Bei seiner Durchsuchung wurden zunächst zwei Handys und ein sogenanntes

Multitool aufgefunden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden weitere

sechs Handys und zwei Laptops aufgefunden, die nach ersten Erkenntnissen aus

Straftaten stammen dürften.

Darüber hinaus wurde bei der Überprüfung seiner Daten festgestellt, dass der

30-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt

gebracht.

Mannheim: Starker Ansturm auf Geschäfte am „Black Friday“ in

Mannheimer Innenstadt; lange Warteschlagen; temporäre

Geschäftsschließungen

Mannheim (ots) – Mit einem Großaufgebot begegnete das Polizeipräsidium Mannheim

dem Kundenansturm anlässlich des sogenannten „Black Friday“ in der Mannheimer

Innenstadt. Insbesondere mehrere Bekleidungsgeschäfte und Fast-Food-Ketten in

den Planken entwickelten sich bereits in den späten Nachmittagsstunden zu

Hotspots, vor denen sich Menschenschlangen bis zu 200 Metern Länge bildeten.

Dadurch wurde auch der Schienenverkehr durch die Planken erheblich behindert.

Weitere Einsatzkräfte, darunter auch die Kommunikationsteams, die in Heidelberg

im Einsatz waren, mussten nach Mannheim beordert werden, um der Lage Herr zu

werden. Gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Mannheim wurde

kommunikativ auf die Wartenden eingewirkt, um die Standards der

Corona-Beschränkungen hinsichtlich Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutzes zu

gewährleisten.

Dass sich viele Geschäfte offenbar nicht genügend auf den Ansturm vorbereitet

hatten, wurde schnell deutlich. Viel zu viele Kunden wurde der Zutritt zu den

dann teils massiv überfüllten Gewerbeflächen gewährt, sodass die

Geschäftsleitungen dem Ansturm der Schnäppchenjäger teilweise entweder machtlos

oder gar, wie in einem Tabakverkaufsladen und einem Imbiss, untätig

gegenüberstanden. Zwei Schnellrestaurants in den Planken mussten in Abstimmung

mit der Stadt Mannheim sogar temporär geschlossen werden, um den

Kundenaufenthalt in den Geschäften zu reduzieren. Die Ermittlungen gegen die

Betreiber wegen des Verdachts, gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen zu

haben, sind eingeleitet.

„Mit Blick auf extrem hohe Inzidenzzahl ist Mannheim einer der Hotspots in

Baden-Württemberg. Nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Raum

müssen wir die Kontakte reduzieren. Dies fordert von uns allen Geduld und

Disziplin. Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme sind

wichtiger denn je. Wir freuen uns für den Einzelhandel, wenn Kauffreudigkeit

hoch ist und die Geschäfte gut besucht werden. Ich kann auch verstehen, dass die

Menschen während der „Black Week“ auf Schnäppchenjagd gehen wollen.

Schnäppchenjagd und Warteschlangen auf der einen Seite, weniger Kontakte,

Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz auf der anderen Seite schließen sich

gegenseitig aber nicht aus“, appelliert Polizeipräsident Andreas Stenger an die

Vernunft.

Da im Rahmen der bis zum Montag, den 30. November andauernden „Black Week“ mit

einem starken Ansturm der Innenstädte, insbesondere in Mannheim zu rechnen ist,

werden die Einsatzkräfte bereits am Samstag noch einmal deutlich erhöht.

Geschäftsbetreiber wurden bereits aufgefordert, ihre Corona-Konzepte

nachzubessern, um die Kundenobergrenzen einzuhalten. Dabei strebt das

Polizeipräsidium Mannheim nach wie vor ein zweigleisiges Konzept an. Einerseits

Aufklärung und Beratung der Kommunikationsteams, andererseits ein konsequentes

Einschreiten und Sanktionieren bei erkannten Verstößen. Dies wird auch in der

Vorweihnachtszeit, insbesondere an den verkaufsstarken Freitagen und Samstagen

der Fall sein.

Die Ermittlungen gegen den 30-Jährigen, auch zu den Eigentümern der

sichergestellten Gegenstände dauern an.

