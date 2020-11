Polizei Eschwege

Wildunfälle

(ots) – Mit einem Fuchs kollidierte am Mittwochabend ein 35-jähriger Autofahrer aus Großalmerode. Der Unfall geschah gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße L 3400, als der 35-Jährige von Friedrichsbrück nach Helsa unterwegs war. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.500 Euro, der Fuchs suchte danach das Weite.

(ots) – Ebenfalls ein Zusammenstoß mit einem Fuchs hatte ein 39-jähriger Autofahrer aus Kassel, der am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr auf der A 44 von Waldkappel in Richtung Kassel unterwegs war. Kurz vor der Abfahrt Hessisch Lichtenau kreuzte dann der Fuchs die Fahrbahn, so dass der 39-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und den Fuchs erfasste. Das Tier verendete, der Schaden am Auto wird auf 2.000 Euro beziffert.

(ots) -Auf der Landesstraße L 3243 zwischen Germerode und Vierbach erfasste am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Wehretal ein Wildschwein. Das Wildschwein lief in die angrenzende Feldgemarkung, am Auto entstand ein Schaden von 1.200 Euro.

(ots) – Auf der K 49 zwischen Völkershausen und Wanfried hat eine 19-Jährige aus Wanfried am Donnerstagmorgen gegen 07.20 Uhr mit ihrem Pkw ein Reh erfasst, welches dadurch verendete.

Am Auto der jungen Frau entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Zwei Autos kollidieren am Seilberg – Schaden 9.000 Euro

Am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr befuhren ein 66-jähriger Autofahrer aus Nottertal-Heiliger Höhen (UH-Kreis) und eine 55-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau die Landesstraße L 3241 vom Weidenhäuser Kreuz kommend in Richtung Meißner-Weidenhausen. Als die Frau den vorausfahrenden 66-Jährigen überholen wollte und sich auf gleicher Höhe befand, wollte der Mann nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und u.a. mit Verdacht auf HWS jeweils mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 4.000 Euro, bei dem Wagen der Frau nahmen die unfallaufnehmenden Beamten 5.000 Euro Schaden an. An der Unfallstelle kam es zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen. Zudem war die Straßenmeisterei später noch an der Unfallstelle im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen.

Huawei-Handy – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat am Mittwochmorgen eine Anzeige wegen Handydiebstahl aufgenommen, nachdem einer 32-jährigen Frau aus Wanfried am Stadtbahnhof in Eschwege gegen 09.30 Uhr das Handy geklaut wurde. Die Frau hatte ihren Angaben zu Folge ihr schwarzes Huawei-Handy J 7 im Wert von 120 Euro auf einer Bank nahe des Bahnauskunftsschalters kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen, als die Frau kurz aufgestanden und in Richtung des Bahnhofsgebäudes gegangen war.

Den Moment nutzten die Diebe dann offenbar aus und nahmen das Gerät an sich.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Klein-Lkw streift Pkw

Am Donnerstagmorgen um 08.10 streifte ein 34-Jähriger aus Großalmerode mit einem Klein-Lkw im Vorbeifahren aufgrund zu geringen seitlichen Abstands einen geparkten Pkw. Das geparkte Auto, was einem 51-Jährigen aus Großalmerode gehört, stand in der Poststraße von Hessisch Lichtenau geparkt. An dem Auto entstand ein Schaden von 400 Euro, der verursachende Klein-Lkw blieb unbeschädigt.

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt angezeigt wurde, haben Unbekannte einen blauen Mitsubishi Space Star in Hessisch Lichtenau mutwillig beschädigt. Die Tat soll sich bereits zwischen letzten Freitag 16.30 Uhr und Samstagmorgen 09.15 Uhr in der Desseler Straße auf dem Parkplatz vor einem Hotel ereignet haben. Die Täter beschädigten mutwillig beide Außenspiegel.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Pkw stößt mit Roller zusammen

Auf der Kreisstraße K 39 kam es am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einem Auffahrunfall, als ein 27-jähriger Autofahrer aus Meißner zwischen Küchen und Hasselbach aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden 29-jährigen Rollerfahrer aus Waldkappel auffuhr. Der Rollerfahrer kam dabei zu Fall und zog sich dabei u.a. Schürfwunden am linken Arm und eine Verstauchung am linken Knöchel zu, die später in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Am Auto des Verursachers entstand ein Schaden von 1250 Euro, an dem Roller entstand ein Schaden von 500 Euro.

Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist zwischen 12.00 Uhr und 19.45 Uhr ein weißer VW Polo beschädigt worden, der in der Wickfeldtstraße in Witzenhausen auf einem öffentlichen Parkplatz geparkt stand. Der Schaden an dem Polo, bei dem u.a. der Radkasten und der Kotflügel vorne rechts beim Ein-oder Ausparken von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurden, ist mit 4.000 Euro beträchtlich.

Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

