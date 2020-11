Mannheim: Palazzo Produzenten bitten um Verständnis

Mannheim – Die aktuellen Corona-Verordnungen haben dazu geführt, dass der Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo nicht wie ursprünglich geplant am 1. Dezember 2020 starten kann. Die Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann bedauern die erneute Verschiebung.

„Leider lässt es die aktuelle Situation nicht zu, dass wir unsere neue Saison zum 1. Dezember starten können. Trotz eines sehr aufwendigen, umfangreichen Hygienekonzepts für unseren Spiegelpalast müssen wir unsere treuen Gäste um Verständnis bitten. Sobald wir grünes Licht bekommen, ist unser Palazzo-Produktionsteam von Künstlern bis Service- und Küchenpersonal jederzeit bereit, in diesen schwierigen Zeiten wieder Lebensfreude in die Metropolregion Rhein-Neckar zurückbringen zu dürfen.“

Vor zwei Wochen wurden die Aufbauarbeiten am Spiegelpalast abgeschlossen und mit den Proben begonnen. Ein Großteil der angereisten Künstler wird auch nach Verlängerung der Corona- Maßnahmen in Mannheim bleiben, um im Zweifel kurzfristig einsatzbereit zu sein.

Hinsichtlich der verkauften Tickets bitten die Veranstalter die Gäste sich mit der Hotline in Verbindung zu setzen.

Tickets für Show und Menü sind ab 79 € unter der Hotline 01805 – 60 90 30* erhältlich. Infos und Buchung unter www.palazzo-mannheim.de. Die Show beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen beginnt die Show bereits um 18.00 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Montags sowie am 24.12.20 und 1.1.21 ist spielfrei.