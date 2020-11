Frankfurt: Angefahrener Fußgänger schlägt, spuckt und randaliert

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Ein 17-jähriger Frankfurter befand sich am Mittwoch 25.11.2020 gegen 13.40 Uhr an der Kreuzung Querstraße/Eschersheimer Landstraße. Obwohl die Fußgängerampel für ihn rot zeigte, betrat er die Fahrbahn. Mehrere Autofahrer fuhren an ihm vorbei in die Eschersheimer Landstraße und hupten. Ein 21-jähriger Autofahrer touchierte den 17-Jährigen leicht und stieg aus, um sich nach dem Befinden des Fußgängers zu erkundigen. Daraufhin wurde er von dem 17-Jährigen geschlagen, beleidigt und bespuckt.

Danach wandte sich der 17-Jährige dem Auto des 21-Jährigen zu. Er riss das Nummernschild ab und warf es auf einen Balkon, beschädigte die Außenspiegel und trat gegen die Karosserie. An dem Fahrtzeug entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren tausend EUR.

Als die Polizei eintraf, schrie der 17-Jährige herum und beleidigte die Einsatzkräfte. Danach richtete er seine Aggression gegen dort abgestellte Fahrräder und trat diese um. Bei seiner Festnahme bespuckte er die Einsatzkräfte und schlug nach einer Kollegin, traf diese glücklicherweise aber nicht. Schließlich äußerte er, nicht mehr leben zu wollen.

Der 17-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Festnahme zweier Taschendiebe

Frankfurt (ots)-(wie) – Mittwochnachmittag gelang es Zivilfahndern nach umfangreichen Ermittlungen ein Diebespaar dingfest zu machen und festzunehmen.

Die Fahnder stellten das verdächtige Pärchen im Bahnhofsgebiet fest und observierten es auf ihrer Route durch die Innenstadt. Während das diebische Paar seine Runden drehte, kam es zu zahlreichen Versuchen, aber auch zu vollendeten Taschentrickdiebstählen, außerdem in einem Fall noch zu einem Ladendiebstahl. Die Diebestour wurde von den Zivilbeamten dann beendet und die beiden Wohnsitzlosen (48-jähriger Mann und 48-jährige Frau) bei günstiger Gelegenheit festgenommen.

Gegen den 48-Jährigen und die 48-Jährige laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Taschendiebstahls.

Beide werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Ginnheim: Festnahme nach Hehlerei eines E-Bikes

Frankfurt (ots) – (wie) Eine Annonce auf einer Online-Plattform wurde einem 17-Jährigen zum Verhängnis. Statt erhofftes Bargeld blüht ihm heute die Vorführung vor den Haftrichter.

Das 12. Polizeirevier wurde Mittwochfrüh auf eine ungewöhnliche Verkaufsanzeige aus Frankfurt auf einer Online-Plattform hingewiesen. Dort wurde ein augenscheinlich sehr hochwertiges E-Bike zu einem sehr geringen Preis angeboten. Die Ermittler schöpften Verdacht und nahmen Kontakt zum dubiosen Verkäufer auf. Dieser ahnte nichts und vereinbarte ein zeitnahes Treffen mit den Zivilfahndern in der Paquetstraße. Als der mutmaßliche Hehler wie abgesprochen mit dem Fahrrad zum Treffen kam, klickten die Handschellen.

Gegen den 17-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei und des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

November 2020: Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring Dezember 2020: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße Dezember 2020: Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck Dezember 2020: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring Dezember 2020: Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Eschersheim: Versuchter Trickbetrug

Frankfurt (ots)-(fue) – Dank des Augenmerkes einer Bankangestellten wurde die Frankfurter Polizei auf einen versuchten Trickdiebstahl aufmerksam.

Am Dienstag, den 24. November 2020, gegen 14.00 Uhr, wollte ein 91-jähriger Frankfurter aus dem Stadtteil Eschersheim bei seiner Bank einen Betrag in Höhe von 20.000 EUR abheben. Misstrauisch geworden, erkundigte sich die geschulte Angestellte, die den 91-Jährigen zudem persönlich kennt, nach dem Verwendungszweck des Geldes und erfuhr, dass dies für eine Familienangehörige namens “Angelika” sei.

Die verständigten Kollegen des 12. Polizeirevieres hörten sich dann die Geschichte des Mannes an und erfuhren, dass besagte “Angelika” in Schwierigkeiten sei, da sie Zahlungsrückstände gegenüber einem Gericht hätte und unbedingt diesen Betrag bräuchte. “Angelika” hatte sogar ein Taxi beordert, welches vor der Tür wartete und den Geschädigten wieder zurück zu seiner Wohnung bringen sollte.

Nur mit größter Mühe gelang es den Beamten, dem 91-Jährigen klar zu machen, dass er im Begriff war, Opfer einer Straftat zu werden. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, wie geschickt diese Trickbetrüger ihre Opfer manipulieren. Möglicherweise wurde die Abhebung des Geldes bereits durch den dafür vorgesehenen Abholer beobachtet, denn ein weiterer Kontakt fand nicht statt.

Die Frankfurter Polizei warnt erneut vor diesen gewieften Trickbetrügern, die mit immer neuen, bzw. variierten Maschen versuchen, ihren Opfern die Ersparnisse aus der Tasche zu ziehen.

