Darmstadt

Imbiss im Fokus Krimineller – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag 02.11. und Sonntag 08.11. ihr Unwesen in der Luisenstraße getrieben und offenbar versucht in die Räume eines Imbisses zu gelangen. Ihre Hebelspuren an der Tür wurden am Montagmorgen entdeckt und die Polizei informiert.

Diese hat ein Verfahren wegen des versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden an die ermittelnden Kripobeamten (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

Rollerfahrer flüchtet vor Polizeistreife – Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Ein bislang noch unbekannter Rollerfahrer ist am Dienstagmittag (10.11.) vor einer Polizeistreife geflüchtet. Dabei missachtete er zahlreiche Verkehrsregeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

Gegen 12 Uhr fiel den Beamten das auffallend laute und deutlich zu schnelle Kraftrad auf der Bundesstraße 45 im Bereich von Höchst auf. An dem Roller war kein Kennzeichen angebracht, zudem fehlten die Rückspiegel. Der Fahrer fuhr circa 125 km/h und überholte andere Verkehrsteilnehmer teilweise rechts über den Mehrzweckstreifen. Auch nach Abbiegen auf die Landesstraße 3065 in Richtung Groß-Umstadt und Bermerken der Polizeistreife hatte flüchtige Zweiradfahrer noch über 100 km/h auf dem Tacho. Im Bereich der Georg-August-Zinn-Straße überfuhr er trotz qurerenden Fußgängern eine rote Ampel und bog entgegen der Fahrtrichtung mit circa 70 km/h in die Wallstraße ein, wo ihm später schließlich die Flucht gelang.

Der Fahrer war circa 14 bis 20 Jahre alt, schlank und mit einer grauen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Er hatte einen silberfarbenen Helm auf und eine schwarze Sporttasche umhängen. Der Roller war gelb und auffallend laut.

Zeugen, denen der Beschriebene oder das Kraftrad aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Verkehrsinspektion zu melden.

Groß-Gerau

Kleingärten im Visier von Kriminellen

Nauheim (ots) – Insgesamt 4 Kleingärten in einem Kleingartengartenkomplex im Seeweg, waren in der Zeit zwischen Sonntagabend 08.11.2020 und Montagvormittag 09.11.2020 Ziel von Kriminellen.

Die Unbekannten hebelten zunächst das gemeinsame Eingangstor zu dem Komplex auf und gelangten so auf das Grundstück mit mehreren Kleingärten. In einem Fall wurde die Tür einer Gartenhütte gewaltsam geöffnet. Die Täter legten unter anderem diverse Werkzeuge, eine Gartenpumpe und einen Flachbildfernseher zum Abtransport bereit, wurden hierbei aber offenbar gestört und ließen die Beute zurück.

Der bei den Taten angerichtete Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1.000 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Einbruch in Schule

Groß-Gerau (ots) – Die Schulbücherei der Luise-Büchner-Schule in der Jahnstraße geriet über das vergangene Wochenende (06.-09.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in die Bücherei. In einem Rollcontainer fiel ihnen anschließend ein Behältnis mit etwa 120 Euro in die Hände. Den bei dem Einbruch entstandenen Schaden beziffern die Ermittler auf rund 500 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind gesucht

Lautertal-Gadernheim (ots) – Am Montag 09.11.2020 kam es in der Nibelungenstraße/Höhe Hausnummer 750 zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind. Um 17:36 Uhr überquerte ein 9-jähriger Junge aus Reichenbach zu Fuß die Fahrbahn und wurde dabei von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst. Die 21-jährige Fahrzeugführerin aus Bensheim sah das Kind zu spät und konnte ihren Opel Astra nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Junge erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzung und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Unfallstelle war über mehrere Stunden gesperrt. Zur Klärung des genauen Ablaufs des Verkehrsunfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die freiwillige Feuerwehr Lautertal war zur Ausleuchtung und Absicherung der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bensheim, unter der Telefonnummer 06251-84680, in Verbindung zu setzen.

Verdacht der Brandstiftung – 2 Fahrzeuge ausgebrannt, 1 Fahrzeug beschädigt

Babenhausen-Harpertshausen (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 10.11.2020 wurde um 03.13 Uhr über Notruf der Brand einer Hecke in der Straße “Hinterm Stiegel” in Babenhausen/Harpertshausen gemeldet. Durch die ersten Einsatzkräfte vor Ort wurde festgestellt, dass neben der Hecke auch zwei Fahrzeuge in Vollbrand standen. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Hitzeeinwirkung stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein 51-jähriger Anwohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wenige Meter weiter wurde ebenfalls versucht, eine Bambushecke in Brand zu setzen. Dieses Feuer konnte durch einen Anwohner zeitnah entdeckt und selbstständig abgelöscht werden.

Nach ersten Schätzungen dürfte ein Gesamtschaden von 60.000 Euro entstanden sein. In die Brandursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei bereits eingebunden. Neben drei Streifen der Polizeistation Dieburg waren ein Rettungswagen des DRK und die Feuerwehren aus Babenhausen, Harpertshausen und Langstadt im Einsatz.

Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere Zehntausend Euro

Lampertheim (ots) – Kriminelle haben mit der Masche “Falsche Polizeibeamte” zwischen dem 15. Oktober und dem 2. November mehrere Zehntausend Euro bei einer Seniorin aus einem Lampertheimer Stadtteil erbeutet. Der Rentnerin wurde von den Tätern vorgegaukelt, dass eine betrügerische Überweisung von ihrem Konto ins Ausland gestoppt wurde. Durch psychischen Druck und geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger die ältere Dame dazu, insgesamt 3x zu ihrer Bank zu gehen und mehrere Zehntausend Euro abzuheben. Dieses Geld übergab sie angeblichen Polizisten. Die Betrüger suchten mit ihrer Beute anschließend unerkannt das Weite.

Erst am Montag (09.11.) wurde die Tat bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut: Übergeben Sie niemals Geld nur aufgrund eines Telefonats an eine Ihnen unbekannte Person. Sollten Sie bezüglich der Identität des Anrufenden Zweifel haben, dann wenden Sie sich an eine Vertrauensperson oder wählen Sie den Notruf 110.

Unfallzeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Montag 09.11.2020 ereignete sich in der Zeit von 07-09:30 Uhr auf dem Parkplatz des Heppenheimer Kreiskrankenhauses ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter roter VW Golf wurde durch ein bisher noch unbekanntes, vermutlich weißes Fahrzeug, linksseitig am Heck beschädigt.

Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Täter erbeuten Schmuck

Bensheim-Auerbach (ots) – Am Montagabend 9.11.2020 kurz nach 19 Uhr haben sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße verschafft und nach Beute gesucht. Dabei wurden sie fündig und entwendeten Schmuck. Bei ihrer anschließenden Flucht konnten die Täter von Zeugen beobachteten und zwei von ihnen beschrieben werden.

Täterbeschreibung:

Dabei soll es sich um zwei etwa 20-30 Jahre alte und circa 1,70 bis 1,80 Meter große Männer handeln. Beide hatten eine schlanke Statur. Zum Zeitpunkt der Flucht waren sie dunkel bekleidet. Einer der Unbekannten hatte einen Bart. Zudem trug er weiße Turnschuhe und hatte eine rote Basekappe auf dem Kopf.

Der verursachte Gesamtschaden sowie das Ausmaß der Beute ist abschließend noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Unbekanntes Trio tritt Eingangstür ein – Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots) – Drei noch unbekannte Täter hatten am Montagabend 9.11.2020 offenbar nichts Gutes im Sinn, als sie zwischen 18:30-19 Uhr, die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Mannheimer Straße eintraten. Weil es sich bei dem Anwesen um ein leerstehendes Haus handelt, wurde das Trio auf der Suche nach Wertgegenständen nicht fündig und flüchtete. Dabei konnten die Unbekannten von Zeugen beobachtet werden, die umgehend die Polizei alarmierten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Bei dem Trio soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahre handeln. Sie waren zum Tatzeitpunkt mit schwarzen Hosen bekleidet. Zwei von ihnen trugen zudem schwarze Kapuzenpullis, der dritte im Bunde einen weißgrauen Kapuzenpullover. Sie hatten dunkle schwarze Haare.

Zwei der Täter wurden als Brillenträger wahrgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Kontrollen am Bahnhof – Polizei nimmt 23-Jährigen vorläufig fest und stellt Drogen sicher

Bad König (ots) – Polizeikräfte haben im Laufe des Montags 09.11.2020 Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet von Bad König durchgeführt. Zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr wurden insgesamt zwölf Personen kontrolliert und Kleinstmengen Rauschgift sichergestellt. Gegen 17.30 Uhr überprüften die Zivilfahnder einen 23-Jährigen am Bahnhof. Bei seiner Durchsuchung stießen sie bei ihm auf Marihuana und Haschisch. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und Strafanzeige gegen den Mann erstattet.

Im Rahmen einer Kontrolle fuhr ein 16-Jähriger auf einem Fahrrad an den Polizisten vorbei und beleidigte die Einsatzkräfte. Der Jugendliche konnte gestoppt und ebenfalls kontrolliert werden.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung gegen ihn ein.

Im Anschluss wurde er seinem Vater übergeben.

Unfallfluchten und Zeugenaufruf

Mossautal (ots) – Am Dienstag (10.11.) kam es auf der Kreisstraße 49 zwischen Erbach und Unter-Mossau zu einer Unfallflucht. Eine 58-jährige Michelstädterin war mit ihrem weißen Ford Kuga aus Richtung Erbach unterwegs, als ihr kurz hinter der Kuppe “Mossauer Höhe” zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Während der vorausfahrende rote Kleinwagen problemlos an der Michelstädterin vorbeifuhr, reichte der Platz zwischen dem dahinterfahrenden weißen Kastenwagen und dem Ford Kuga nicht aus, was zu einer Kollision beider linker Außenspiegel führte.

Während die 58-jährige die Unfallörtlichkeit auf direktem Wege wieder aufsuchte, blieb der weiße Kastenwagen fern, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den Sachschaden am Ford Kuga beziffert die Polizei auf etwa 800 EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Erbach (ots) – Zwischen Montag 09.11. und Dienstag 10.11. kam es im Rolleweg in Erbach zu einer Unfallflucht. Die 58-jährige Besitzerin eines schwarzen Fiat 500 stellte ihren Wagen am Montag gegen 08:30 Uhr am rechten Fahrbahnran gegenüber der Hausnummer 3 ab und ging wie üblich zu ihrer Arbeitsstelle. Als sie am Dienstag gegen 07:45 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie großflächige Kratzer mit weißem Lackabrieb im linken Bereich des hinteren Kotflügels fest.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf etwa 1.500 EUR. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine an der Unfallörtlichkeit hinterlassene silberfarbene Radkappe von Volkswagen, deutet darauf hin, dass es sich bei dem Verursacher-Fahrzeug somit um einen weißen VW handelt.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Südhessen

Verkehrspolizisten überwachen Sonntagsfahrverbot – Buspassagiere müssen mit dem Zug weiter

Südhessen/Weiterstadt/Pfungstadt (ots) – Die Einhaltung des Sonntagsfahrverbots, überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntagnachmittag (08.11.) auf der A 5 und der A 67.

Insgesamt vier der Kontrollierten konnten keine entsprechende Genehmigung für ihre Fahrt an einem Sonntag nachweisen und mussten daraufhin ihre Fahrzeuge auf Weisung der Polizei bis 22.00 Uhr an Ort und Stelle stehen lassen. Zudem wird jeweils ein Bußgeld fällig. Für einen der Brummifahrer, der Winterreifen aus Skandinavien nach Deutschland transportierte und ohne Ausnahmegenehmigung für das Sonntagsfahrverbot unterwegs war, endete die Fahrt auf einem Parkplatz an der A 67 bei Pfungstadt. Gegen den Spediteur wurde zudem ein Gewinnabschöpfungsverfahren in Höhe von rund 3.000 Euro eingeleitet.

Im Rahmen der Kontrolle stoppten die Ordnungshüter auf der A 5 bei Weiterstadt gegen 17.45 Uhr weiterhin einen Minibus-Fahrer aus Osteuropa. Im Bus befanden sich sieben Fahrgäste. Eine Genehmigung für den gewerblichen Personentransport konnte der Chaffeur nicht aushändigen.

Mit einem vorgeschriebenen digitalen Fahrtenschreiber war der Bus ebenfalls nicht ausgestattet.

Auch hier wurde die Weiterfahrt von der Polizei untersagt. Die Passagiere mussten vom Darmstädter Hauptbahnhof aus ihre Weiterreise nach Osteuropa eigenständig organisieren.

Den Busunternehmer erwartet ein Bußgeldverfahren.

Zeugen nach Einbruchsveruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Bickenbach (ots) – Glücklicherweise erfolglos ist der Einbruchversuch in ein Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße von noch unbekannten Tätern in der Nacht zum Montag (8.-9.11.) geblieben. Am Montagmittag 09.11.2020 gegen 11 Uhr, hatten Zeugen die Hebelspuren an der Eingangstür entdeckt und die Polizei alarmiert. Der an der Tür verursachte Schaden wird bislang auf rund 100 Euro beziffert.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Personen beobachten konnten.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/9509-0).

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen