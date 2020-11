Lohfelden (ots) -Zu einer außergewöhnlichen Unfallflucht mit 15.000 Euro Schaden kam es am Montagnachmittag 09.11.2020 an einer Lohfeldener Automatentankstelle. Eine Autofahrerin hatte nach dem Tanken offenbar vergessen die Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen ihres Mercedes zu nehmen und fuhr los. Durch den im Fahrzeug steckenden Schlauch rissen 2 kombinierte Tanksäulen aus der Verankerung. Anschließend verließ die Mercedesfahrerin die Unfallstelle, ohne sich um den hohen Schaden zu kümmern.

Durch die Auswertung einer Überwachungskamera konnten die mutmaßliche Fahrerin, eine 47-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis Kassel, umgehend ermittelt werden. Sie muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Wie die kurz nach dem Unfall in die Talstraße gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 13:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bediente die 47-Jährige zunächst den Kartenautomaten und betankte danach den Mercedes. Anschließend fuhr sie los und riss dabei die Tanksäulen um, wodurch auch Kraftstoff auf dem Tankstellengelände auslief. Obwohl die Autofahrerin den erheblichen Schaden offensichtlich bemerkte und zunächst auch anhielt, fuhr sie kurzerhand davon.

Die Videoaufzeichnung führte die Polizisten schließlich auf die Spur der geflüchteten Mercedesfahrerin, die noch am Nachmittag von einer Streife an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden konnte.

Den Führerschein der 47-Jährigen beschlagnahmten die Beamten.

An ihrem Pkw war lediglich ein geringer Schaden am Einfüllstutzen in Höhe von rund 300 Euro entstanden. Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe

der Kasseler Polizei geführt.

