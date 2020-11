Frankfurt-Gallus (ots)-(fue) – Am Samstag 07.11.2020 gegen 15.15 Uhr, befand sich ein 10-jähriges Mädchen in einem Spielwarengeschäft des Skyline Plaza in der Europa-Allee. Dort hielt sich auch ein ihr fremder Mann auf, der zunächst an seiner Hose herumspielte und sich dem Mädchen dann in schamverletzender Weise zeigte.

Die 10-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Geschäft zu ihrer Mutter, die sich in der Nähe aufgehalten hatte.

Täterbeschreibung:

Der Mann wird beschrieben als 50-60 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Normale Figur, dunkle Haare, leicht dunkler Teint, auffällig viele Falten um die Augen.

Er trug eine dunkle Mund-Nasenbedeckung.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51399 in Verbindung zu setzen.

