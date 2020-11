Landau-Mörzheim (ots) – Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag 06.11.2020 und Sonntag 08.11.20, entsorgten Unbekannte in der Verlängerung der Göcklinger Straße in Landau-Mörzheim mehrere asbesthaltige Wellzementplatten. Die Platten stammen eventuell von einem kleineren Anbau und wurden scheinbar bereits mehrfach lackiert.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, insbesondere im Hinblick auf die auffälligen Lackreste auf den Platten, unter 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de.