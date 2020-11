Mehrerer Fahrzeuge zerkratzt und Spiegel abgeschlagen

Speyer/Römerberg (ots) – 07.11. bis 08.11.2020, 20-07 Uhr / 07.11.2020, 22:30-23:15 Uhr – Von Samstag auf Sonntag wurden 9 im Carl-von- Ossietzky-Weg geparkte Pkw beschädigt. Die zwischen den Hausnummern 1-11 abgestellten Fahrzeuge wiesen tiefe Kratzer auf der Beifahrerseite auf, die sich teilweise über die gesamte Fahrzeuglänge erstreckten. Der Gesamtschaden liegt bei 10.000-15.000 EUR.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Fahrzeug kam es am Samstag zwischen 22:30-23:15 Uhr in der Uhlandstraße in Römerberg. Hier wurde der Außenspiegel/Fahrerseite eines Citroen abgeschlagen. Der Sachschaden hier beträgt ca. 50 EUR.

In beiden Fällen liegen der Polizei derzeit keine Täterhinweise vor. Gesucht werden Zeugen, die die Taten beobachtet haben, bzw. Hinweise auf mögliche Täter machen können (Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Speyer (ots) – 08.11.2020, 13:49 Uhr – Leicht verletzt wurden ein 28-jährige Golf-Fahrer aus Dudenhofen sowie seine 24-jährige Beifahrerin aus Speyer bei einem Auffahrunfall in der Waldseer Straße am Sonntag 08.11.2020 gegen 13:49 Uhr. Ein 28-jähriger ausländischer Verkehrsteilnehmer erkannte das verkehrsbedingte Abbremsen des vorausfahrenden Golfs zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf.

Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 700 EUR an den Fahrzeugen. Die Insassen des Golfs wurden leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Aprilia-Roller gestohlen

Speyer (ots) – 07.11. bis 08.112.2020, 17-17:50 Uhr – Von Samstag auf Sonntag entwendete/n unbekannte/r Täter in Speyer Nord aus einer frei zugänglichen Einfahrt im Plantanenweg einen silbernen Roller der Marke Aprilia. Dieser war zur Tatzeit weder zugelassen, noch fahrbereit. Das Kleinkraftrad im Wert von 500EUR ist mit zahlreichen Stickern beklebt und hat neongrüne Lenkgriffe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, bzw. den Roller zwischenzeitlich gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.