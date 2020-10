Heidelberg/Rohrbach: Cabrioverdeck aufgeschlitzt – Zeugen gesucht

Heidelberg/Rohrbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein

unbekannter Täter im Zeitraum von 22 Uhr bis 8 Uhr einen Audi, der in der

Panoramastraße geparkt war. Hierbei wurde das Verdeck des weißen Cabriolets

vermutlich mit einem Messer aufgeschlitzt. Aus dem Innenraum des Pkw wurde

nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Zwei Unbekannte liefern sich unerlaubtes Autorennen und verursachen Unfall – beide Verursacher flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zwei unbekannte Autofahrer lieferten sich am frühen

Sonntagmorgen auf der B 535 bei Heidelberg ein Autorennen und verursachten dabei

einen Verkehrsunfall. Anschließend flüchteten sie von der Unfallstelle. Ein

46-jähriger Mann war kurz vor zwei Uhr mit seinem Renault auf der B 535 in

Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe der Abzweigung zur L 600a in Richtung

Heidelberg-Emmertsgrund wurde er von den beiden Unbekannten, die sich dort ein

Rennen lieferten, von der Fahrbahn abgedrängt, kam von der Fahrbahn ab und

prallte schließlich in die Leitplanken. Die Unbekannten fuhren anschließend

einfach weiter. Es war Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden.

Nähere Informationen hinsichtlich der beiden flüchtigen Fahrzeuge und deren

Fahrer konnten bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sachdienliche Hinweise zu dessen

Hergang, bzw. der beiden beteiligten Fahrzeuge geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Bei Einbruch in Mehrfamilienhaus Schmuck entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Bei einem Wohnungseinbruch in eine Wohnung im Erdgeschoss ein

Mehrfamilienhaus in der Blumenthalstraße/Ecke Steubenstraße wurde Schmuck im

Wert von über 2.000 Euro entwendet. Der Einbrecher nutze die Abwesenheit der

Bewohner aus und drang zwischen Freitag, 9 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr in die

Wohnung ein. In der Wohnung wurden alle Zimmer durchsucht. Das Fenster in einem

Schlafzimmer war lediglich angelehnt. Die Kriminaltechnik übernahm die

Spurensicherung. Zeugen, die im angegebenen tatzeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei

der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

Heidelberg/Altstadt: Einbruch in Archäologisches Institut – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen von Samstag auf

Sonntag, in der Zeit von 20.00 bis 12.20 Uhr, in die Räumlichkeiten des im

Marstallhof befindlichen Archäologischen Institut der Universität Heidelberg

ein. Nach derzeitigen Ermittlungen gelangten der oder die Täter über einen

Baustellenbereich in ein offenstehendes provisorisches Treppenhaus, von dort auf

die Dachterrasse und anschließend in das Treppenhaus der Institutsbereiche. Hier

brachen der oder die Täter schließlich die Zugangstür des Archäologischen

Instituts auf, gelangten so ins Innere, traten insgesamt sieben Türen zu

Büroräumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde ist

derzeit noch nicht bekannt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich jedoch auf

mehrere tausend Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben, Kontakt mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 06221/174-1700, aufzunehmen.

Heidelberg: Versuchter Parkscheinautomatenaufbruch in Tiefgarage; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen, zwischen 3.30- 5.15 Uhr versuchte

ein bislang unbekannter Täter erneut, einen der Parkscheinautomaten auf dem

Parkdeck der Tiefgarage des Mathematikon in der Berliner Straße aufzubrechen.

Weshalb der Täter von der weiteren Tatausführung abließ, ist nicht bekannt. Es

entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Am 19. September sowie letztmals am 17. Oktober wurden jeweils in den frühen

Morgenstunden mehrere Parkscheinautomaten von einem bislang unbekannten Täter

aufgebrochen und die Scheinfachkassetten entwendet. Der Schaden beläuft sich

zusammengerechnet auf weit über 10.000.- Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten sowie zu verdächtigen Personen geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden; ein Leichtverletzter

Heidelberg (ots) – Am Freitagnachmittag kam es im Handschuhsheimer Feld zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt

wurde.

Ein 77-jähriger Mazda-Fahrer war gegen 15.30 Uhr auf dem Mittelfeldweg in

Richtung Tiergartenstraße unterwegs und übersah dabei an einer Kreuzung im

Bereich Entensee/Steinklinge einen von rechts kommenden 18-jährigen

Renault-Fahrer.

Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Er wurde von

Rettungssanitätern vor Ort behandelt. Der 77-Jährige und seine Beifahrerin

blieben zum Glück unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf über 10.000.- Euro.