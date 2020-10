Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Diebe entwenden EC-Karte einer Supermarktkundin – über 1000 Euro Schaden – Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Betroffene

SSchwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am

Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die EC-Karte aus dem Fahrzeug einer älteren

Dame und hoben anschließend über Tausend Euro von deren Konto ab. Die 71-Jährige

hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Borsigstraße

abgestellt. Während sie von einer unbekannten männlichen Person abgelenkt wurde,

in dem diese sie um Hilfe beim Herauslösen einer Münze aus dem Einkaufswagen

bat, nahm eine zweite männliche Person unbemerkt die EC-Karte der Dame aus der

Tasche, die im Kofferraum abgelegt war. Die Unbekannten brachten die gestohlene

Bankkarte kurz nach 17.00 Uhr am Bargeldautomaten in der Postbankfiliale in der

Bahnhofanlage zum Einsatz. Wie die Unbekannten Kenntnis von der PIN erlangen

konnten, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen. Die beiden unbekannten männlichen Tatverdächtigen

werden folgendermaßen beschrieben: 1.Tatverdächtiger: Ca. 50 Jahre, ca. 180 cm

groß, kurze braune Haare, osteuropäischer Phänotyp, bekleidet mit dunklem

Jogging- oder Arbeitsanzug mit weißen Ornamenten an der Hose 2. Tatverdächtigen:

Ca. 30 Jahre, mittelblondes schütteres Haar, osteuropäischer Phänotyp, sprach

gebrochen Deutsch und war mit Jeans und einem weißen Shirt oder Pullover

bekleidet. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist

oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – Radfahrer leicht verletzt und hoher Sachschaden

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall,

bei dem sich ein 26-jähriger Radfahrer leicht verletzte und hoher Sachschaden am

Pkw entstand, kam es am späten Sonntagnachmittag in der Hohensachsener Straße.

Der 26-Jährige Radfahrer befuhr die Hohensachsener Straße bergabwärts, als der

vor ihm fahrende, 57-jährige Mercedes-Fahrer auf Höhe der Jahnstraße

verkehrsbedingt bremsen musste. Der Radfahrer fuhr dem Mercedes aufgrund

Unachtsamkeit auf, stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde anschließend

durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene

Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf 8.000 Euro.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte sprühen Graffiti mit beleidigendem Inhalt an Polizeigebäude – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen besprühten unbekannte

Täter in der Zeit zwischen 3 Uhr und 10.25 Uhr eine Hauswand des Polizeireviers

in Hockenheim mit dem beleidigenden Schriftzug „ACAB“. Der Schriftzug war

mittels rosafarbener Sprühfarbe großflächig auf die Hauswand aufgebracht worden.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den

Tätern liegen derzeit nicht vor. Im Stadtgebiet Hockenheim wurden weitere

Schriftzüge dieser Art, die in rosa und grüner Farbe an verschiedenen

Einrichtungen wie Stromkästen und Brückenpfeilern aufgesprüht worden waren,

festgestellt. Beim jetzigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen

werden, dass alle Schmierereien von denselben Unbekannten angebracht wurden.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter streift geparkten Pkw – Zeugen gesucht

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

streifte am Samstag, gegen 08:15 Uhr, in der Kronauer Straße einen am

Fahrbahnrand geparkten Fiat und flüchtete anschließend in Richtung Ortsausgang

(Marktstraße). Der Unfall wurde durch einen couragierten Zeugen beobachtet der

zunächst versuchte, den Unbekannten zu verfolgen. Anschließend setzte er die

49-jährige Fahrzeughalterin über den Unfall und den Schaden an ihrem Pkw in

Kenntnis, der sich auf ca. 2.000 Euro beläuft. Laut des Zeugen soll es sich beim

flüchtigen Pkw um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Pkw geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der

Telefonnummer 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Drogen in Pkw festgestellt – Untersagung der Weiterfahrt

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

kontrollierten Beamte des Polizeireviers Neckargemünd einen 19-jährigen

BMW-Fahrer auf dem Waldparkplatz „Hohfeldhütte“ zwischen Schönbrunn und

Schwanheim. Während der Kontrolle konnte aus dem mit vier Personen besetzten Pkw

starker Marihuanageruch wahrgenommen werden, weshalb die Beamten den Pkw

durchsuchten. Hierbei konnte ein sogenannter „Crusher“ mit geringen Mengen

Marihuana und ein Joint aufgefunden werden. Die Beweismittel wurden

beschlagnahmt. Um eine Fahrt unter Drogenbeeinflussung zu verhindern, wurde der

Pkw des 19-Jährigen an der Örtlichkeit verschlossen belassen und der

Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet eine Anzeige wegen

Verdacht des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 14-jähriges Mädchen sexuell belästigt – unbekannte Passantin kommt zu Hilfe – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Von einem unbekannten Täter sexuell

belästigt wurde ein 14-jähriges Mädchen am vergangenen Donnerstag (22.10.2020)

gegen 7.30 Uhr auf dem Spielplatz Konrad-Adenauer-Ring/Beethovenstraße. Das

Mädchen gab an, dass der Unbekannte sie angesprochen und nach dem Weg gefragt

habe. Dabei soll er ihr zunächst über den Rücken und anschließend über den Po

gestreichelt haben. Durch eine vorbeikommende unbekannte Passantin gelang es dem

Opfer, sich der Situation zu entziehen. Am folgenden Tag erstattete die

Geschädigte im Beisein ihrer Mutter Anzeige beim Polizeiposten Eppelheim.

Der Täter wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Mann, Anfang bis

Mitte 40 Jahre, ca. 180 cm groß, dunkelbraune/fast schwarze, kurze Haare,

Dreitagebart, dunklere Hautfarbe, südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit

einem schwarzen Hoddie, blauer Jeans und schwarzer Jacke.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die bislang unbekannte

Passantin – 20-30 Jahre alt, lange braune Haare, trug schwarze Jeans und einen

grauen Mantel – werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der

Kriminalpolizei zu melden.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Straße abgekommen und gegen geparktes Auto geprallt – 15.000 Euro Sachschaden

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro

entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 20 Uhr in der Altneudorfer

Straße. Ein 28-jähriger Fahrer eines KIA kam aus ungeklärter Ursache nach rechts

von der Straße ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der

Unfallverursacher blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden.

Während der Bergungsarbeiten musste die Straße zeitweise komplett gesperrt

werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schönau war mit 13 Einsatzkräften und drei

Fahrzeugen im Einsatz.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Kneipengast rastet aus

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Montagmorgen rastete der Gast einer

Kneipe in Ketsch aus. Gegen ein Uhr betraten zwei Männer das Lokal in der

Hockenheimer Straße. Nachdem sie sich in die Gästelisten eingetragen und von der

Bedienung bedient wurden, rastete einer der beiden Männer unvermittelt aus,

bewarf diese mit Getränkegläsern und Aschenbechern. Zudem stieß der Mann

beleidigende Äußerungen aus. Durch die Abwehr der Fluggeschosse erlitt die

Bedienung leichte Verletzungen am Unterarm. Die beiden Männer verließen

anschließend die Örtlichkeit. Als sie kurz darauf zurückkehrten, schlug einer

der Männer gegen die zwischenzeitlich verschlossene Eingangstür und drohte dem

Geschädigten mit Schlägen.

Die beiden Männer konnten zwischenzeitlich durch den Geschädigten und eine

Zeugin identifiziert werden. Gegen die beiden 33- und 51-jährigen Männer wird

nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verdachts der Bedrohung ermittelt.

Die Ermittlungen dauern an.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und Pedelec – eine Person leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer

Autofahrerin und einem Pedelec-Fahrer kam es am Samstag gegen 11:20 Uhr in der

Straße „Neues Sträßel“ in Höhe der Ein-/Ausfahrt eines Autohauses. Eine

24-Jährige VW-Fahrerin wollte vom Grundstück des Autohauses zurück auf die

Straße „Neues Sträßel“ fahren, als sie den 51-jährigen Fahrer eines Pedelecs

übersah und mit diesem kollidierte. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall

leicht und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Der Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr auf einem Parkplatz des Schützenvereins in der

Walldorfer Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen

geparkten Audi und fuhr anschließend einfach davon. Der Sachschaden beträgt rund

2.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der

B 292 bei Sinsheim ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine

68-jährige Frau war kurz nach 15 Uhr mit ihrem Citroën auf der B 292 von

Waibstadt in Richtung Sinsheim unterwegs. An der Ausfahrt zur B 45 wollte sie

kurz vor dem Ende der Abbiegespur noch auf diese wechseln und bremste ihr

Fahrzeug fast bis zum Stillstand ab. Der ihr folgende 30-jährige Ford-Fahrer

konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Citroën auf. In der

weiteren Folge fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf den Ford auf.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Sowohl

der Ford als auch der Mercedes wurden bei dem Unfallgeschehen so stark

beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf

mindestens 12.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste

die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme gereinigt werden. Es ergaben sich keine

nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – 9.000 Euro Sachschaden

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil ein 24-jähriger BMW-Fahrer am Sonntag

um 19.30 Uhr an der Kreuzung Handels-/Seestraße die durch Verkehrszeichen

geregelte Vorfahrt nicht beachtete, kam es zum Unfall mit einem 63-jährigen

Fahrer eines Opel. Beide Beteiligte blieben unverletzt, der Gesamtsachschaden

beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung mit Smart umgekippt – 10.000 Euro Sachschaden

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung kam

eine 21-jährige Fahrerin eines Smart am Samstagmorgen um 5.40 Uhr in der Straße

Am Mühlrain von der Straße ab und prallte gegen eine Abfalltonnenbox aus Beton.

Dies hatte zur Folge, dass der Smart umkippte, einen Teil der Hecke eines

Privatgrundstücks umriss und dann auf der Beifahrerseite liegenblieb. Die

Fahrerin und eine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Smart war

mit Hilfe von Freunden wieder auf die Räder gestellt worden, bei dem Unfall

entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde

Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin bemerkt, ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von über 0,5 Promille. Weiter bestand der Verdacht auf Drogenkonsum,

der durch einen Urintest bestätigt wurde. Auf dem Revier entnahm ein Arzt

Blutproben. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt endet an Straßenlaterne – 16 000,- Sachschaden

Leimen (ots) – Am Sonntagnacht, gegen 22.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger VW

Fahrer in Leimen die Panoramastraße. Hier verlor er in Folge Alkoholeinflusses

die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

einer Gartenmauer. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und stieß an eine

Straßenlaterne, wo er zum Stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten

Beamte des Polizeireviers Wiesloch beim Unfallverursacher eine

Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille feststellen. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Während der Unfallverursacher

und eine 21-jährige Mitfahrerin unverletzt blieben, erlitt sein 23-jähriger

Beifahrer eine leichte Prellung am Kopf. Der Schaden am VW wird auf ca. 15 000,-

Euro geschätzt. Der Schaden an der Gartenmauer und der Straßenlaterne beläuft

sich auf ca. 1000,- Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Dreister Dieb stiehlt Geldbörse – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Am 24.10.2020 gegen 13.25 Uhr verstaute die Geschädigte ihre

Einkäufe in ihrem silbernen Dacia Dokker und legte hierzu ihre Geldbörse auf den

Beifahrersitz. Während sie am Kofferraum hantierte entnahm eine wie folgt

beschriebene männliche Person die Geldbörse: ca. 30 Jahre alt, etwa 170cm groß,

kräftige Statur, bekleidet mit einer blauen Base-Cap, einer langärmligen braunen

Jacke und einer dunklen Hose. Nachdem der Täter die Geldbörse entnommen hatte

verschwand er im GLOBUS und konnte dort trotz einer intensiven Suche nicht

aufgefunden werden. Das Polizeirevier Hockenheim bittet Zeugen, die den Vorgang

beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise auf die Identität des Täters

geben können sich unter der Telefonnummer 06205-28600 zu melden.

Wiesloch: Zwei Autos auf Parkplatz eines Gartencenters mutwillig zerkratzt; Geschädigter und Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Hauptstraße,

gegenüber des Hauptfriedhofs, wurden am Samstagvormittag, zwischen 10.50-11.15

Uhr, zwei Autos von einem unbekannten Täter mutwillig mit einem spitzen

Gegenstand zerkratzt. An einem blauen Opel Insignia entstand dabei ein

Sachschaden von schätzungsweise 3.000.- Euro. Neben dem Opel war ein rotes Auto

geparkt, das ebenfalls zerkratzt worden war, dessen Fahrer aber weiterfuhr. Über

die Fahrzeugmarke und den Fahrer liegen den Unfallfluchtermittlern keine

Informationen vor. Dieser Mann, sowie Zeugen, die Hinweise zum Täter geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu

melden.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B535

Schwetzingen (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am 25.10.2020, gegen 03.50

Uhr, einen Verkehrsunfall auf der B535 zwischen Heidelberg und Schwetzingen kurz

vor der Abfahrt Plankstadt-Süd/Oftersheim, beobachtet haben. Vor Ort wurde durch

Verkehrsteilnehmer ein durch Unfallschäden stark beschädigter blauer Renault

Clio festgestellt. Der oder die Fahrerin hatte sich bis zum Eintreffen der

Polizei bereits vom Unfallort entfernt. Um auszuschließen, dass sich die Person

in einer hilflosen Lage befindet wurde durch die Feuerwehr das angrenzende

Feldgebiet erfolglos mittels einer Wärmebildkamera abgesucht. Von 04.05 Uhr bis

06.40 Uhr war die Richtungsfahrbahn der B535 von Heidelberg nach Schwetzingen

für Abschlepp- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Am Renault Clio entstand ein

Totalschaden. Die Polizei Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen

die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort zu dem oder der Fahrerin

geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06202-2880 zu melden.

Wiesloch: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Wiesloch (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung

Schillerstraße/Heidelberger Straße wurde ein 23-jähriger Fahrradfahrer verletzt.

Eine 51-jährige Opel-Fahrerin wollte gegen 6.40 Uhr von der Schillerstraße in

die Heidelberger Straße stadtauswärts einbiegen und übersah dabei den

vorüberfahrenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der junge Mann

stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Er wurde zur Untersuchung mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der

Sachschaden beträgt rund 2.000.- Euro.

Weinheim: Vier Autos auf Parkplatz beschädigt; keine Verletzte

Weinheim (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen stieß ein 89-jähriger

Autofahrer am späten Freitagvormittag, kurz nach 11 Uhr, auf dem Parkplatz eines

Baumarktes in der Viernheimer Straße, beim Einparken zunächst gegen einen Audi

und schob diesen auf zwei weitere Fahrzeuge. Der Gesamtschaden dürfte bei über

15.000.- Euro liegen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Viernheim/A 659: Verkehrsunfall nach rücksichtloser Fahrweise; Zeugen dringend gesucht

Viernheim/A 659 (ots) – Am späten Freitagabend kam es auf der A 659, zwischen

den Anschlussstelle Viernheim-Mitte und Viernheim-Ost zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein 27-jähriger Seat-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und

im angrenzenden Grünstreifen landete. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden

an seinem Fahrzeug von schätzungsweise 10.000.- Euro.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Mann gegen 22.30 Uhr mit hoher

Geschwindigkeit von Mannheim in Richtung Weinheim unterwegs, als er zunächst

eine Autofahrerin auf dem linken Fahrstreifen von hinten bedrängt haben und sehr

nah aufgefahren sein soll.

Offenbar war ihm die Autofahrerin zu langsam und ihr Überholvorgang dauerte ihm

zu lange, weshalb er auf die rechte Spur wechselte und seinerseits dort den

vorausfahrenden Autofahrer bedrängt haben soll.

Seine Ungeduld hatte schließlich den Kontrollverlust über sein Fahrzeug und den

Unfall zur Folge. Mit den beiden bedrängten Autofahrern kam es glücklicherweise

zu keiner Kollision.

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Nötigung im

Straßenverkehr sind die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen eingeleitet.

Zeugen des Vorgangs, insbesondere der noch nicht bekannte Autofahrer, der von

dem 27-Jährigen bedrängt worden sein soll, werden gebeten, sich mit dem

Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, Tel.: 0621/47093-0 in Verbindung zu

setzen.

Wiesloch-Baiertal: Einbruch in Geschäftseinbruch; diebstahlsschaden noch nicht abschätzbar; Zeugen gesucht

Wiesloch-Baiertal (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in ein

Kinder-Secondhandladen mit angeschlossenem Postfiliale in der Alten

Bahnhofstraße im Ortsteil Baiertal eingebrochen.

Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Schubladen und rissen zwei

Paketsendungen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden lediglich einen geringen

Bargeldbetrag, ein Smartphone, Ladekabel und mehrere Tierfiguren aus Hartgummi

wurden entwendet. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu

melden.

Wiesloch: Sachbeschädigung und Beleidigung im Einkaufsmarkt; Widerstand bei Festnahme

Wiesloch (ots) – Erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme leistete am frühen

Freitagabend ein 33-jähriger Mann vor einem Einkaufsmarkt im Eichelweg.

Zunächst hatte er gegen 19.30 Uhr in die Blumengebinde uriniert, die vor dem

Markt zum Verkauf ausgestellt waren. Anschließend zerkratzte er großflächig den

Hintereingang des Marktes und beleidigte das einschreitende Marktpersonal, das

daraufhin die Polizei verständigte.

Insgesamt waren vier Beamte notwendig, um den um sich schlagenden, tretenden und

beißenden Mann unter Kontrolle zu bringen und zunächst zum Revier zu

transportieren.

Aufgrund einer leichten Gesichtsverletzung und zur Bewertung seines

Gesundheitszustandes wurde der 33-Jährige in einer Heidelberger Klinik

vorgestellt. Nach seiner ambulanten Behandlung und Ende der ersten polizeilichen

Maßnahmen wurde er kurz nach Mitternacht aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Beleidung in

mehreren Fällen sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte werfen mit Farbe gefüllte Gläser gegen Grundstückseinfriedung; politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen; Dezernat Staatsschutz ermittelt; Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Laufe des Freitagabends warfen

Unbekannte zwei Glasbehälter, die mit roter Farbe gefüllt waren, gegen die

Einfriedung eines Anwesens in der Mühlbergstraße. Dabei gingen die Behälter zu

Bruch und die Grundstücksmauer sowie die Mauer an der Hofeinfahrt wurde mit der

roten Farbe verunreinigt. Ob hierbei ein Schaden entstanden ist, wird noch

ermittelt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist es nicht ausgeschlossen, dass die

Tat in Zusammenhang mit den politischen Aktivitäten eines Bewohners stehen

könnte. Derzeit werden Schutzmaßnahmen hinsichtlich des Anwesens und dessen

Bewohner abgestimmt.

Das Dezernat „Staatsschutz“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, sowie

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Ketsch: Frontalzusammenstoß auf L 599; drei Verletzte; Vollsperrung um 17.10 Uhr aufgehoben; Pressemitteilung Nr. 2

Ketsch (ots) – Durch den Frontalzusammenstoß zwischen am Freitagnachmittag auf

der L 599 zwischen einem Citroen und einem Mini wurden drei Personen verletzt,

beide Insassen im Mini und ein Insasse im Citroen.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Fahrer des Citroen, der in Richtung

Brühl/Schwetzingen unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem

Mini.

Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen zur Untersuchung in verschiedene

Kliniken.

Beide Fahrzeuge sind total beschädigt und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden

beläuft sich nach ersten Schätzungen auf weit über 10.000.- Euro.

Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen. Beide Fahrzeuge sind geborgen und

abgeschleppt.

Die Fahrbahn ist seit 17.10 Uhr wieder frei.