Mannheim-Innenstadt: 32-jähriger Autofahrer gefährdet durch rücksichtlose Fahrweise den Straßenverkehr – Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene

Mannheim-Innenstadt: (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag, den

19.10.2020 gegen 15.20 Uhr den Fahrer eines schwarzen Porsche Carrera S in der

Kunststraße in Höhe der Quadrate O4 / N 5. Der 32-Jährige war zuvor wegen seiner

rücksichtslosen Fahrweise aufgefallen. Auf seiner Fahrt von der

Wilhelm-Varnholt-Allee über die Augusta-Anlage in Richtung Innenstadt verletzte

er grob verkehrswidrig die Verkehrsvorschriften und nötigte mehrere

Verkehrsteilnehmer zu starken Bremsmanövern um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit hatte er hierbei mehrfach deutlich

überschritten. Der 32-Jährige, der schon zuvor wegen verschiedener

Verkehrsdelikte und „Punkte“ im Zentralregister sanktioniert worden war, gelangt

nun erneut wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können oder selbst durch die gefährdende Fahrweise

des Verkehrsrowdies betroffen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-331-0 zu melden.

Mannheim-Friedrichsfeld: Unfallflucht konnte rasch geklärt werden

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des

Verursachers am Sonntagabend im Stadtteil Friedrichsfeld konnte rasch geklärt

werden. Ein zunächst unbekannter Autofahrer war kurz vor 21 Uhr mit seinem

Mercedes GL auf der Vogesenstraße in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. An

einer Fahrbahnverengung aufgrund einer Baustelle verlor der Fahrer des Mercedes

die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Baustellenabsperrung hinein.

Das Fahrzeug kam schließlich quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Bei dem

Zusammenprall wurde auch ein im Baustellenbereich aufgestellter Kran beschädigt.

Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Kranführer konnte

erreicht werden und kümmerte sich um dessen Absicherung.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und verständigte die Polizei. Bei deren

Eintreffen befand sich eine männliche Person vor Ort und gab sich als

Unfallverursacher zu erkennen. Der Zeuge jedoch hatte beobachtet, dass der

ursprüngliche Fahrer des Mercedes nach dem Zusammenstoß sein Fahrzeug verlassen

und kurz telefoniert hatte. Anschließend verließ er einfach die Unfallstelle. Im

Zuge der Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass der

Unfallverursacher seinen Bruder verständigt und zum Unfallort gerufen hatte,

damit dieser sich als Unfallbeteiligter ausgebe. Der tatsächliche Fahrer des

Mercedes konnte bislang noch nicht erreicht werden. Die Unfallspezialisten der

Verkehrspolizei Mannheim haben Ermittlungen gegen die beiden 37- und 44-jährigen

Brüder wegen Unfallflucht sowie Beihilfe hierzu eingeleitet.

Mannheim-Neckarstadt: Unfall zwischen PKW und Motorradfahrer – eine Person leicht verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitag kam es gegen 16:25 Uhr kurz nach der

Friedrich-Ebert-Brücke auf Höhe der Haltestelle Theresienkrankenhaus in

Fahrtrichtung Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem

Motorrad. Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah beim Spurwechsel einen

18-Jährigen Motorradfahrer, woraufhin dieser stürzte. Der Autofahrer fuhr nach

der Kollision einfach weiter, der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall

leicht.

Der Unfallverursacher fuhr einen roten Kleinwagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.

Mannheim/Niederfeld: Garage in Brand geraten – 60 000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 05.30 Uhr, ging bei der Berufsfeuerwehr

Mannheim die Meldung ein, dass im Mannheimer Stadtteil Niederfeld, im Bereich

des Hans-Sachs-Rings, eine Garage brennen würde. Beim Eintreffen von Polizei und

Feuerwehr wurde festgestellt, dass eine direkt an ein Wohngebäude angrenzende

Garage in Brand stand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die

mit einem Löschzug vor Ort war, rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht

werden, so dass ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert wurde. Der

entstandene Schaden an der Garage und der dort gelagerten Gegenstände wird auf

ca. 60 000,- Euro geschätzt. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Da die

Brandursache derzeit noch unklar ist hat die Kriminaldirektion Heidelberg die

Ermittlungen übernommen.

Mannheim/Neckarstadt: Alfa Romeo Fahrer mit 1,2 Promille und unter Drogeneinfluss unterwegs

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 03.40 Uhr, unterzog eine Streife des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen 26-jähriger Alfa Romeo Fahrer, der die

Untermühlaustraße stadteinwärts befuhr, einer Kontrolle. Im Verlauf der

Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein

Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille zu Tage. Zudem

konnten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung gewonnen werden. Auch hier fiel

ein Test positiv aus. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein

Führerschein wurde einbehalten und er muss nun wegen der Trunkenheit im Verkehr

verantworten.

Mannheim: Am Friedrichsplatz zu schnell unterwegs und Kontrolle über das Auto verloren; Unfall mit hohem Schaden

Mannheim (ots) – Offenbar zu schnell unterwegs war am späten Freitagabend ein

22-jähriger VW-Fahrer, der gegen 23.30 Uhr vom Friedrichsplatz in Richtung

Augustaanlage fuhr. Kurz nach der Einmündung zur Friedrich-Karl-Straße kam er

auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen

zwei geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von über 15.000.- Euro.

Der Verursacher will einem Fußgänger ausgewichen sein, was mehrere Zeugen nicht

bestätigten und dem 22-Jährigen widersprachen. Bei einer Überprüfung stellten

die unfallaufnehmenden Beamten abgefahrene Reinen an dem bereits in die Jahre

gekommenen Fahrzeug des 22-Jährigen fest. An seinem Fahrzeug entstand

Totalschaden und wurde abgeschleppt.

Mannheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, war ein 19-jähriger

Ford-Fahrer auf der linken Spur der Brückenstraße unterwegs, als ein neben ihr

fahrender schwarzer VW Golf mit MA-Kennzeichen plötzlich vom rechten auf den

linken Fahrstreifen wechselte und seitlich mit dem Fahrzeug des 19-Jährigen

kollidierte. Beide hielten in Höhe der Alten Feuerwache an und der Fahrer des

schwarzen VW Golf begutachtete den Schaden, der schätzungsweise rund 3.000.-

Euro beträgt. Auf Drängen des Beifahrers stieg der Unbekannte in sein Auto, fuhr

davon und ließ den perplexen jungen Mann zurück. Wie die bisherigen Erkenntnisse

ergaben, dürfte das verursachende Fahrzeug auf der Fahrerseite deutlich sichtbar

beschädigt sein. Der Verursacher wird wie folgt beschrieben: ca. 40-45 Jahre,

vermutlich Türke (der Geschädigte ist selbst türkischer Nationalität). Zeugen,

insbesondere hinterherfahrende Autofahrer werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim/Ludwigshafen: Verdächtiger nach E-Bike-Diebstahl vorläufig festgenommen

Mannheim/Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend gegen 21.50 Uhr wurde in der

Schwetzingerstadt ein hochwertiges E-Bike von einem zunächst unbekannten Täter

gestohlen, das in der Toräckerstraße verschlossen abgestellt war.

Das über 4.000.- Euro teure Bike ist serienmäßig mit einem GPS-Sender versehen,

weshalb der Eigentümer den Standort des Fahrrades zu jederzeit nachverfolgen und

die mittlerweile verständigte Polizei punktgenau lotsen konnte.

Die Spur des Fahrrades führte schließlich über den Rhein nach Ludwigshafen und

dort in den Bereich von Limburgerhof. Dort war der Täter offenbar mit dem

Fahrrad aus der S-Bahn ausgestiegen und nun zu Fuß weiter unterwegs.

Eine Streife der Polizei Schifferstadt stellte den Täter, der das noch

verschlossene Bike geschultert hatte, schließlich gegen 22.10 Uhr in der

Fichtestraße.

Der Mann, bei dem es sich um einen 32-Jährigen aus Ludwigshafen handelte, wurde

vorläufig festgenommen und das Bike sichergestellt. Nach seiner

erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe „Fahrrad“ beim Polizeipräsidium Mannheim

dauern an.

Mannheim: Gaststättenkontrollen in der Mannheimer Innenstadt; eine Gaststätte nach zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Verordnung geschlossen

Mannheim (ots) – Das Polizeipräsidium Mannheim führte in Kooperation mit der

Stadt Mannheim am Freitagabend, zwischen 20 Uhr und 23 Uhr Gaststättenkontrollen

im Jungbusch und in der Innenstadt durch.

Vor dem Hintergrund stark steigender Inzidenz-Zahlen im Stadtgebiet lag das

Hauptaugenmerk auf der Einhaltung der Corona-Verordnung und den damit

zusammenhängenden Hygienevorschriften. Hierbei kontrollierten rund 20

Polizeibeamte, darunter auch von der Abteilung Gewerbe und Umwelt sowie sechs

Mitarbeiter des Besonderen Ordnungsdienstes und der Gaststättenabteilung der

Stadt Mannheim in insgesamt 15 Gaststätten das Tragen eines Mund-und

Nasen-Schutzes, die Einhaltung der Mindestabstände, den Ausschank von Alkohol

sowie die Einhaltung der Sperrzeiten, da es in der jüngsten Vergangenheit

vermehrt zu Verstößen gegen die neuen Auflagen gekommen war. Hier die Ergebnisse

der Gaststättenkontrollen am Freitag im Einzelnen:

Während in den Gaststätten zum größten Teil die Auflagen eingehalten wurden und

es nur vereinzelte Verstöße gegen das Tragen des Mund- und Nasen-Schutzes sowie

gegen die Abstandsregeln gab -alle Personen waren einsichtig und wurden

lediglich auf die Einhaltung der Regeln hingewiesen- wurden in einer Gaststätte

in den E-Quadraten schwerwiegende Verstöße festgestellt.

Mit ca. 80 Gästen war die Gaststätte überfüllt, es wurde getanzt und der Mund-

und Nasen-Schutz nicht getragen. Darüber hinaus waren die Listen zur

Kontaktverfolgung nur in wenigen Fällen ausgefüllt und wenn, dann waren die

Kontaktdaten unvollständig. Die Gaststätte wurde sofort geschlossen und

gegenüber den Gästen erfolgten Platzverweise. Der Wirt muss mit einem

empfindlichen Bußgeld rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Darüber hinaus wurden in zwei Gaststätten im Jungbusch insgesamt vier illegal

betriebene Glückspielautomaten festgestellt und stillgelegt. Rund 3.000.- Euro

des dadurch eingespielten Geldes wurden sichergestellt. Auch hierzu dauern die

Ermittlungen der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums an.

Andreas Stenger, Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim, betont, dass die

aktuelle Lage den Menschen viel Disziplin und Durchhaltevermögen abverlangt. „Es

geht uns nicht darum, möglichst viele Bußgelder zu erheben. Vielmehr soll die

Einsicht in die Notwendigkeit der drastischen Einschnitte zur Eindämmung der

Corona-Pandemie erhöht werden. Wer aber meint, sich über die Corona-Regeln

hinwegsetzen zu können und damit sich und vor allem auch andere gefährdet, den

werden wir konsequent zur Kasse bitten. Wir brauchen Ausdauer und müssen die

Regeln einhalten. Es geht darum die „zweite Welle“ und die hohen

Infektionszahlen so schnell wie möglich wieder einzudämmen, um einen erneuten

Lockdown zu verhindern. Ziel ist es weiterhin, durch eine hohe Kontrolldichte,

die Einhaltung der getroffenen Regeln zu überwachen. Wircorona gaststätte liste

setzten auf ihr Verständnis und ihre Disziplin“, verleiht Andreas Stenger seiner

Hoffnung Ausdruck.

Christian Specht, Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent der Stadt

Mannheim, ergänzt: „Seit März überwacht der städtische Ordnungsdienst die

Einhaltung der Corona-Regelungen intensiv. Mit solchen Schwerpunktaktionen

halten wir den Kontrolldruck aufrecht, der bisweilen leider nötig ist, um die

Regelungen durchzusetzen, die zum Eindämmen der Pandemie beitragen.“

Weitere Kontrollen des Polizeipräsidiums Mannheim in Zusammenarbeit mit der

Stadt Mannheim sind bereits in Planung.