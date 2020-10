Streit wegen Maskenpflicht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 20.10.2020 gegen 18:15 Uhr kam es im Rathauscenter zu einem Streit zwischen einem 40-jährigen Mann und einer 45-jährigen Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes. Der 40-jährige Mann wurde von der Mitarbeiterin angesprochen, weil er statt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sich seine Jacke vor den Mund gehalten habe. Der Streit eskalierte und endete in Handgreiflichkeiten. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Panne vorgetäuscht – Armbanduhr weg

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Ein Unbekannter stahl am Dienstag 20.10.2020 einem 77-Jährigen die Armbanduhr. Gegen 14.50 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür des Seniors in der Athener Straße und erkundigte sich nach der Telefonnummer eines Pannendienstes. Der Senior bat den Unbekannten in die Wohnung.

Der Täter breitete anschließend einen Stadtplan auf dem Tisch in der Wohnung aus. Nachdem ihm der 77-Jährige die erforderliche Nummer übergab, verließ der Unbekannte die Wohnung wieder. Anschließend stellte der Senior das Fehlen seiner Armbanduhr fest, die auf dem Tisch lag. Die Uhr hatte einen Wert von 280 Euro.

Der Dieb war zwischen 45 und 50 Jahre alt, circa 1,70m groß und hatte einen Drei-Tage-Bart und Glatze. Zum Tatzeitpunkt trug er eine brauen Lederjacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

Zwei Diebstähle von Katalysatoren

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Zwischen Montag 19.10.2020, 17 Uhr und Dienstag 20.10.2020, 10:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Prager Straße den Katalysator eines parkenden Autos. Auch in der Dackenheimer Straße wurde der Katalysator eines Autos gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 15.10.2020, 18 Uhr, und dem 16.10.2020, 11:30 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Einbruch in Bar

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Unbekannte brachen am Dienstag 20.10.2020 gegen 3.45 Uhr in eine Bar in der Hauptstraße ein, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Im Innern wurde anschließend Bargeld in Höhe von 160 Euro aus der Kasse gestohlen. Darüber hinaus versuchten die Täter die aufgestellten Spielautoamten aufzuhebeln. Das Vorhaben misslang.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

Einbruch in Wohnhaus – ohne Beute

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Dienstag 20.10.2020 gegen 13.30 Uhr in ein Wohnhaus im Gartenweg ein. Der Einbruch wurde zwar vollendet. Es wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der/die Täter von den Hausbewohnern bei der Tat gestört wurden. Es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Juwelier

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten am Dienstag (20.10.2020) gegen 7 Uhr in einen Juwelier in der Mundenheimer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten zwar in das Gebäude, jedoch scheiterten am Zugang zum eigentlichen Juwelier. Es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsversuch

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Eckermannstraße versuchten am Dienstag 20.10.2020 gegen 20:40 Uhr, mehrere Männer in ein Mehrparteienhaus einzubrechen, dies meldete eine 61-jährige Bewohnerin des Hauses. Die Täter hätten bei allen Parteien geklingelt und sie sei an die Freisprecheinrichtung gegangen. Als sie plötzlich Werkzeuggeräusche gehört habe, rief sie die Polizei an. Die Täter flüchteten indes unerkannt.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten frische Hebelspuren an der Tür feststellen. Es war den Tätern nicht gelungen in das Haus einzudringen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Enkeltrickbetrug

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 20.10.2020 erhielt eine 87-jährige Frau aus Ludwigshafen einen Anruf. Die Anruferin gab vor die Enkelin der Seniorin zu sein und schnell Geld zu benötigen. Die 87-Jährige erhielt in der Folge noch weitere Anrufe von der vermeintlichen Enkelin und von vermeintlichen Bankmitarbeitern. Letztlich gelang es den Tätern, dass die Seniorin mehrere tausend Euro an einen angeblichen Notarmitarbeiter aushändigte.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufern, die sich als vermeintliche Verwandte ausgeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Ihre Verwandte ausgeben und nach Geld fragen. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld von Betrugsopfern zu erlangen. Wir bitten deshalb die Bürgerinnen und Bürger: Sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern, mit Ihren Freunden und Bekannten und mit Ihren Nachbarn über dieses Phänomen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl auf Firmengelände

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Zeit von Freitag 16.10.2020 um 17:00 Uhr bis Dienstag 20.10.2020 um 20:00 Uhr wurden zwei Vibrationsplatten von einem Firmengelände in der Rheinhorststraße/nahe Waldemar-Frenzel-Weg gestohlen. Der/die Täter müssen, aufgrund des hohen Gewichtes, die Vibrationsplatten mit einem Lkw mit Kran abtransportiert haben. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder einen verdächtigen Lkw mit Kran der Rheinhorststraße gesehen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.