Steinweiler (ots) – Am Dienstag 20.10.2020 wurde ein Gebäudebrand in der Hauptstraße gemeldet. Nach den Löscharbeiten der verständigten Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass es in der Küche im Bereich der dortigen Elektrogeräte vermutlich zum Brand kam. Bedingt durch die Brandausbreitung wurde die komplette Küche zerstört.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 EUR.