Hochsitz in Brand gesetzt

Hatzenbühl (ots) – Durch unbekannte Täter wurde am 20.10.2020 gegen 20:55 Uhr ein Jägersitz im Bereich der K10, zwischen Hatzenbühl und dem Hatzenbühler Kreisel in Brand gesetzt. Durch den Brand wurde der Jagdsitz komplett zerstört. Im Umfeld wurde festgestellt, dass Bäume mit schwarzer Farbe besprüht wurden.

Einbruch in Wohnhaus

Kuhardt (ots) – Unbekannte brachen am Dienstag (20.10.2020) zwischen 18:45 und 20:30 Uhr in ein Wohnhaus im Südring in Kuhardt ein. Dabei verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür Zugang zu dem Objekt.

Die genaue Höhe des Diebesguts steht noch nicht endgültig fest. Der Gesamtschaden wird aktuell auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei Germersheim bittet um tatrelevante Hinweise unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

Kontrolle auf B35

Germersheim (ots) – Am Montag 19.10.2020 fand auf der B35 eine länderübergreifende Großkontrolle der Polizeidienststellen Germersheim und Philippsburg statt. Bereits seit mehreren Jahren kontrollieren Beamte beider Reviere den Verkehr auf der B35. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen gelegt.

Zudem wurde ein besonderes Augenmerk, gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit, auf die Bekämpfung der Eigentumskriminalität gerichtet. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 103 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei konnten unter anderem unter Drogen stehende Autofahrer und solche ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen werden. Zudem konnten in zwei Fahrzeugen Betäubungsmittel aufgefunden werden. In der vierstündigen Kontrollzeit wurden zudem weit über 10 Autofahrer verwarnt, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten.