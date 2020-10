Worms-Abenheim – Autoschlüssel sichergestellt – Sachbeschädigung auf Bolzplatz

Worms (ots) – Wegen lauter Musik wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine

Polizeistreife nach Worms-Abenheim gerufen. Auf dem Bolzplatz St. Sebastianus

stellen die Beamten um 03:30 Uhr einen PKW besetzt mit drei Personen fest, aus

dem überlaute Musik dröhnt. Die jungen Männer sind augenscheinlich stark

alkoholisiert, weswegen der PKW-Schlüssel zur Verhinderung einer

Trunkenheitsfahrt sichergestellt wird. Auf der Rasenfläche des Bolzplatzes wird

hierbei festgestellt, dass offenbar mit einem Fahrzeug und durchdrehenden Rädern

Kreise gezogen wurden und die Rasenfläche beschädigt ist. Hier wird wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt

aufgenommen. Der angetroffene PKW kann allerdings als verursachendes Fahrzeug

ausgeschlossen werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Tödlicher Verkehrsunfall

Flomborn (ots)

Am heutigen Samstagmorgen kam es gegen 03:45 Uhr auf der Landesstraße 386 bei Flomborn zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 32 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Pkw die Landstraße aus Richtung Kirchheimbolanden kommend in Richtung Flomborn. Unmittelbar vor einer leichten Rechtskurve kam der Mann offenbar mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich mehrfach. Hierdurch erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen und konnte von der Feuerwehr nur noch Tod aus seinem Pkw geborgen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter zur genauen Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Landstraße war bis kurz nach 9 Uhr gesperrt. Mögliche Zeugen die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Gemeinsame Pressemeldung von Stadt und Polizei Worms anlässlich durchgeführter Kontrollmaßnahmen im Bereich „Tuning“

Worms (ots) – Am 16.10.2020 haben im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr sowohl

Mitarbeiter der Stadt, als auch Beamte der Polizei Worms den Straßenverkehr im

Innenstadtbereich näher unter die Lupe genommen. Zielrichtung waren insbesondere

getunte bzw. technisch veränderte Fahrzeuge mit erhöhter Lautstärke. Zudem wurde

mit der Kontrolle auch der Richtlinie für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm von 2016 Rechnung getragen. Aufgrund von

entsprechenden Beschwerden aus der Bevölkerung wurde bereits am 11.09.2020 mit

ähnlicher Zielrichtung kontrolliert. Damals mussten bei insgesamt 15 PKW

technische Veränderungen festgestellt werde, die sogar zum Erlöschen der

Betriebserlaubnis führte. Auch unter Verwendung eines Dezibel-Messgerätes des

Ordnungsamtes der Stadt Worms wurden am 16.10. insgesamt 26 Fahrzeuge einer

Kontrolle unterzogen. Bei insgesamt sechs Fahrzeugen wurden technische

Veränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

An einem nahezu fabrikneuen Audi eines 69-jährigen Fahrers wurden mehrere nicht

genehmigte Folierungen auf den Fahrzeugscheiben, Distanzringe, sowie ein Front-

und ein Dachspoiler festgestellt. Teilweise konnte der Fahrzeugführer die

Veränderungen vor Ort entfernen. Die restlichen Mängel muss er im Nachgang

beseitigen. Einem weiteren Fahrzeugführer musste die Weiterfahrt untersagt

werden, da er ein anderes Fahrwerk in Verbindung mit anderen Felgen montiert

hatte. Zudem hatte er an seinem PKW verbotenerweise Xenon-Licht nachgerüstet.

Gegen alle Fahrzeugführer wurde eine Anzeige gefertigt. Sie erwartet nun ein

Bußgeld. Außerdem wird die Zulassungsstelle über die Mängel benachrichtigt.

Begleitet wurde die Kontrolle durch ein Fernsehteam.