Portemonnaie aus Auto geklaut

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Bislang unbekannte Täter

haben am Sonntagnachmittag aus einem Pkw eine Geldbörse gestohlen.

Der Wagen stand in diesem Zeitraum auf einem abgelegenen Waldweg in der Nähe der

Munitionsdepots.

Das hintere Beifahrerfenster war eingeschlagen und das darin liegende

Portemonnaie entwendet. Die Täter erbeuteten neben Bargeld und Kreditkarten

weitere Bankkarten sowie Ausweisdokumente. Sie konnten unerkannt entkommen. |elz

Zwei Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizei am Sonntag gemeldet

worden. Zu allen Vorfällen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise unter

der Telefonnummer 0631 369-2150.

Zwischen Samstag, 17. Oktober, 21:30 Uhr und Sonntag, 18. Oktober, 11:30 Uhr

wurde am Benzoring ein Opel Vivaro beschädigt. Der Wagen stand in diesem

Zeitraum am Fahrbahnrand. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte

er den Schaden: Der Seitenspiegel an der Fahrerseite war nach hinten geklappt

und das Glas fehlte. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen.

In der Bismarckstraße wurde am Sonntag zwischen 6:45 Uhr und 14 Uhr ein Ford

Fiesta beschädigt. Nach den Spuren zu urteilen, stieß ein Unbekannter beim Ein-

oder Ausparken gegen den am Fahrbahnrand parkenden Ford. Die Höhe des

Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Die

Ermittlungen laufen. |elz

Taxirechnung nicht gezahlt

Kaiserslautern (ots) – Ein Taxifahrer machte am frühen Sonntagmorgen eine

Polizeistreife durch Lichthupe und Hupe, auf sich und das vorausfahrende

Fahrzeug aufmerksam. Die beiden Fahrzeuge wurden angehalten.

Der Taxifahrer gab an, dass er soeben einen Mann von einem Hotel in die

Karl-Marx-Straße gefahren hatte. Unter dem Vorwand Bargeld holen zu müssen,

verließ er das Taxi. Ohne den fälligen Betrag von 20 Euro zu zahlen, setzte sich

der Mann in den Fond eines dort stehenden Pkw. Der Pkw fuhr davon. Der

Taxifahrer folgte dem Pkw mit dem Zechpreller. Bei der Kontrolle des Pkws wurden

insgesamt neun Personen in dem Fünfsitzer festgestellt. Der vermeintliche

Zechpreller konnte durch den Taxifahrer eindeutig identifiziert werden.

Während der Sachverhaltsklärung versuchten die weiteren Autoinsassen immer

wieder zur stören, sodass gegen sie Verwarnungsgelder erhoben wurden. Gegen den

Zechpreller wird wegen Betrugs ermittelt. |elz

Spiegel abgetreten

Kaiserslautern (ots) – In der Parkstraße ist ein Auto von unbekannten Tätern

beschädigt worden. Die Fahrzeughalterin meldete den Schaden über die Onlinewache

der Polizei.

Der Wagen stand von Samstag, den 10. Oktober 11 Uhr bis Sonntag, den 11. Oktober

in der Parkstraße am Straßenrand. Am Sonntag gegen 12 Uhr bemerkte die

Besitzerin dann den Schaden: Der Seitenspiegel an der Beifahrerseite war

umgeknickt und die Verkleidung war abgefallen. Vermutlich hat jemand gegen den

Spiegel getreten. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Schaden liegt

geschätzt im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Nummer 0631

369-2150 jederzeit entgegen. |elz

Brände im Grübentälchen

Kaiserslautern (ots) – Die Feuerwehr Kaiserslautern musste in der Nacht auf

Sonntag zu mehreren Bränden von Abfall- und Altkleidercontainern in den

Stadtteil Grübentälchen ausrücken. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude oder

geparkte Autos konnte allerorts verhindert werden. Der Schaden wird auf 6.000

Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an

die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631/369-2150.|PvD

Mann mit Axt sorgt für Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann, der am Bahnhof in Kaiserslautern mit einer Axt

hantierte, hat am Samstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Zeugen meldeten den Mann kurz nach zehn Uhr bei der Notrufzentrale der Polizei.

Von dort wurden umgehend mehrere Funkstreifen zum Bahnhof entsandt und auch die

Bundespolizei Kaiserslautern benachrichtigt. Die Fußstreife der Bundespolizei

konnte den 45-Jährigen dann unweit des Bahnhofseingangs antreffen und

kontrollieren. Der bereits erheblich in Erscheinung getretene Mann wollte dasBrand in Entsorgungsbetrieb

Mehlingen (ots) – Bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb ist in der Nacht

von Freitag auf Samstag eine Maschine abgebrannt. Durch den Alarm einer

Brandmeldeanlage wurde ein Feuer in einer Schreddermaschine gemeldet. Bei

Ankunft der Einsatzkräfte stand die Maschine bereits in Vollbrand und wurde

durch die Feuerwehr gelöscht. Offenbar hatten sich zerkleinerte Plastikteile

entzündet und so die Maschine in Brand gesetzt. An der Maschine entstand

entsprechender Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Werkzeug angeblich nur seinen anwesenden Freunden zeigen. Gedanken über die

Wirkung seines Verhaltens habe er sich nicht gemacht und so ungewollt den

Einsatz ausgelöst. Dem Mann wurde ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich

erteilt, welchem er auch nachkam.

Nächtliche Hilferufe führen zu Verletzter

Kaiserslautern (ots) – Mit lauten Hilferufen hat eine Frau am frühen

Samstagmorgen auf ihre Notsituation aufmerksam gemacht. Eine Zeugin hatte die

Hilferufe von ihrem Balkon aus gehört und die Polizei verständigt. Die Beamten

gingen den Rufen nach und fanden daraufhin eine 58-jährige Frau im Hinterhof auf

dem Boden liegend. Nachdem die Beamten erste Hilfe geleistet hatten, wurde die

schwerverletzte Frau vom hinzugerufenen Rettungsdienst ins Klinikum verbracht.

Nach eigenen Angaben war die Verunglückte beim Rauchen aus ihrem offenen Fenster

in den Hof gestürzt.

Brand in Entsorgungsbetrieb

Mehlingen (ots) – Bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb ist in der Nacht

von Freitag auf Samstag eine Maschine abgebrannt. Durch den Alarm einer

Brandmeldeanlage wurde ein Feuer in einer Schreddermaschine gemeldet. Bei

Ankunft der Einsatzkräfte stand die Maschine bereits in Vollbrand und wurde

durch die Feuerwehr gelöscht. Offenbar hatten sich zerkleinerte Plastikteile

entzündet und so die Maschine in Brand gesetzt. An der Maschine entstand

entsprechender Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.