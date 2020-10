Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (

Bingen, 18.10., Mainzer Straße, 19:30 Uhr. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug zur Dienststelle, um seinen Führerschein abzugeben. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrverbot bereits seit dem 23.09. dieses Jahres rechtsgültig bestand. Somit wurde ein weiteres Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkohol

Waldalgesheim, 18.10., Zum Bodmannstein, 06:00 Uhr. Ein Anlieger benachrichtigte die Polizei über ein Auto, dass beim ihm im Garten „gelandet“ war. Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige Fahrer mit seinem BMW die K29 Richtung Waldalgesheim befuhr. In Höhe des Wochenendgebietes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete so im Garten des Anrufers. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,34 Promille getestet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sehr lautes Leichtkraftrad

Guntersblum, Bahnhof (

In Guntersblum fällt der Streife ein sehr lautes Leichtkraftrad der Marke Yamaha auf. Am Bahnhof wird der Fahrer kontrolliert. Das Kraftrad wird durch den Bruder des 18-jährigen Fahrers aus Guntersblum, mittels Hänger zu einem Gutachter nach Hahnheim verbracht. Es wird letztendlich eine Geräuschentwicklung von über 100 dB festgestellt. Somit ist die Betriebserlaubnis des Krades erloschen. Das Kennzeichen wird entstempelt und der Fahrzeugschein sichergestellt. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz ( – Donnerstag, 15.10.2020, 14:30 Uhr bis Sonntag, 18.10.2020, 14:30

Uhr

Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagnachmittag brechen unbekannte Täter in

ein Haus in der Ludwig-Strecker-Straße ein. Sie hebeln die Terrassentür auf und

entwenden Schmuck sowie Bargeld im zweistelligen Bereich. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Freitag, 16.10.2020, 18:30 Uhr bis Samstag, 17.10.2020, 10:00 Uhr

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag brechen unbekannte Täter in ein

Gebäude in der Weichselstraße ein. Sie hebeln die Eingangstür auf und wenden

Bargeld im zweistelligen Bereich.

Samstag, 17.10.2020, 12:30 Uhr bis Sonntag, 18.10.2020, 11:45 Uhr

Zwischen Samstag und Sonntagmittag brechen unbekannte Täter in ein Haus am Rande

von Mainz-Lerchenberg ein. Sie hebeln eine Wintergartentür auf. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Nierstein-Schwabsburg

Nierstein (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.10.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Riedstraße in Nierstein-Schwabsburg. Dabei wurde ein, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Bereich der Kreuzung Riedstraße / Jahnstraße abgestellter, PKW erheblich beschädigt (der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,00 EUR).

Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Ort des Geschehens.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Waldalgesheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.10.20) fuhr gegen 05.45 Uhr ein 19jähriger Fahranfänger aus der VGV Rhein-Nahe in einen Gartenzaun in der Ortschaft Waldalgesheim. Hierbei wurde sein Fahrzeug, sowie der Zaun beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnte Atemalkohol beim Fahrer festgestellt werden. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Sachbeschädigung an Mautsäule

Niederheimbach-Oberdiebach (ots)

Zum wiederholten Male wurde die an der Bundesstraße 9 gelegene Erfassungseinheit der Firma Toll Collect durch Aufbringen von schwarzer Lacksprühfarbe verunreinigt. Hierbei werden gezielt die Erfassungsbildschirme der Mautsäule besprüht. Alleine der Schaden durch eine Spezialfirma zur Reinigung belaufen sich auf 4000 Euro. Der Schaden der durch die Nichterfassung von Daten vorbeifahrender Lastkraftwagen (Registrierung) entsteht ist hier nicht mit eingerechnet. Die Polizei Bingen bittet um sachdienliche Hinweise unter 06721/9050. Tatzeit dürfte bereits in der Nacht zum 16.10.20 gewesen sein. Ebenso wird daraufhin hingewiesen, dass es sich bei der säulenartigen Anlage nicht um eine Geschwindigkeitsmeßanlage handelt,sondern ein Bezahlsystem für den Güterkraftverkehr darstellt.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bingen (ots)

Geschädigter parkte seinen PKW am Freitag den 16.10.20 auf dem Parkplatz am Fruchtmarkt parallel zur Bahnlinie gelegen und verließ sein PKW gegen 19 Uhr. Als der Eigentümer gegen 22:30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er dass sein PKW eine Beschädigung aufwies. Bei Inaugenscheinnahme der Fahrzeugfront konnte am Kotflügel sowie an der Stoßstange vorne rechts Beschädigungen feststellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise, wer in dem oben angeführten Zeitraum einen Parkvorgang beobachtet hat, bei dem ein parkender Audi beschädigt wurde. Anrufe werden unter 06721/9050 erbeten.

Zeugenaufruf nach Steinwurf von Brücke

Mainz, Windmühlenstraße (ots) – Am Freitagabend, 16.10.2020, gegen 18:52 Uhr,

befährt ein 28-jähriger Geschädigter mit seinem Cabrio die Windmühlenstraße in

Mainz stadteinwärts. Auf Höhe der Fußgängerbrücke, welche die Zitadelle mit dem

Eisgrubweg verbindet, schlägt ein etwa 5 Kilogramm schwerer Stein vor ihm auf

der Straße ein. Er kann weder bremsen, noch ausweichen, sodass der Stein unter

das Fahrzeug gerät und dort Schaden anrichtet. Es ist derzeit davon auszugehen,

dass der Stein von der Fußgängerbrücke über der Windmühlenstraße auf die

Fahrbahn geworfen worden sein dürfte.

Personen, die sich am Abend des 16.10.2020 gegen 18:52 Uhr im Bereich der

Zitadelle in Mainz aufgehalten haben und möglicherweise tatrelevante

Beobachtungen getätigt haben könnten, werden gebeten, sich unter der Tel. Nr.

06131 65-3633 bei der Kriminalpolizei in Mainz zu melden.

Gekentertes Kanu mit 5 Personen

Mainz (ots)

Ein Kanu besetzt mit 5 Personen, davon 3 Frauen und 2 Männer im Alter von 59 bis 79 Jahren, befuhren Höhe Ortslage Trechtingshausen den Rhein mit Ziel St. Goar zu Tal. In Höhe Rheinkilometer 534,300 geriet das Kanu gegen 15:45 Uhr infolge nautischen Fehlverhaltens des Steuermanns quer vor die dort befindliche grüne Fahrwassertonne und schlug um.

Alle 5 Personen fielen über Bord, wobei 3 der Personen selbstständig an das Ufer gelangen konnten. Die beiden anderen Personen konnten unterhalb der Unfallstelle treibend durch die alarmierten Kräfte der DLRG gerettet werden.

Das treibende Kanu wurde durch Kräfte der Feuerwehr geborgen und an Land verbracht.

Alle Personen waren unterkühlt, 3 der Personen kommen zur Beobachtung in das Heilig-Geist-Hospital nach Bingen.

Das Kanu wurde nicht unerheblich beschädigt.

Ermittlungen hinsichtlich möglichem Strafverfahren sind eingeleitet.

Eingesetzte Kräfte : Streifenboot WSP Mainz 3 Beamte Streifenboot WSP Hessen 3 Beamte 1 Funkstreifenwagen der PI Bingen 2 Beamte DLRG Mittelrhein 5 Pers. umliegende FF mit insgesamt 42 Personen Hubschrauber ADAC 4 Personen umliegende RTW und Notarzt 6 + 1 Personen

Alkoholisierter Autofahrer „stellte“ sich selbst der Polizei

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am frühen Samstagmorgen meldete sich ein

23-Jähriger aus Mainz gegen 02:00 Uhr über Notruf bei der Polizei und äußerte,

dass er dringend Hilfe benötige, da jemand unberechtigterweise mit seinem PKW

gefahren, einen Unfall verursacht und nun geflüchtet sei. Vor Ort wird, auf

Grund der Auffindesituation des PKW mit einer schlafenden Person auf der

Rückbank und den widersprüchlichen Äußerungen des 23-Jährigen, den

Polizeibeamten schnell klar, dass der geschilderte Sachverhalt so nicht passiert

sein kann. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der 23-Jährige den PKW selbst

gefahren haben muss. Ein Strafverfahren wurden eingeleitet. Dem Mann wurde eine

Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Betrunkener Unfallverursacher flüchtete

Budenheim (ots) – Am Samstagmorgen verursachte ein 19-Jähriger aus Bitburg gegen

04:10 Uhr alkoholisiert mehrere Unfälle, flüchtete und konnte mit Hilfe von

Zeugen ausfindig gemacht und in seinem PKW schlafend angetroffen werden. Der

19-Jährige fuhr mit seinem PKW zunächst gegen eine Schranke am Rhein und

versuchte später in einer anderen Straße einzuparken. Auf Grund seines

Alkoholpegels schaffte er es nicht den Abstand richtig einzuschätzen prallte

mehrfach gegen einen geparkten PKW. Er schlief an Ort und Stelle ein. Durch den

Aufprall wurden Anwohner auf den Vorfall aufmerksam und informierten die

Polizei. Der Mann wurde geweckt und eine Atemalkoholkonzentration von 1,7

Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis

vorläufig entzogen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Gaststättenkontrollen im Mainzer Stadtgebiet

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Das Erreichen der Gefahrenstufe „Rot“ des Corona Warn-

und Aktionsplans Rheinland-Pfalz sowie die bisher festgestellten, teils

erheblichen Verstöße in Gasthäusern gegen die geltende Elfte

Corona-Bekämpfungsverordnung, wurde zum Anlass genommen, weitere Gaststätten

gemeinsam mit dem Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz zu kontrollieren.

Zwischen 21:00 Uhr und 00:00 Uhr wurden drei Gaststätten aufgesucht. Zwei davon

verstießen gegen geltendes Recht. In einer der beiden Gaststätten stach durch

erhebliche Verstöße heraus. Hier wurde gegen die Abstandsgebote, Masken- und

Kontakterfassungspflicht verstoßen. Darüber hinaus lag keine Konzession zum

Ausschank von alkoholischen Getränken vor. Die Gaststätte wurde vorerst durch

das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz geschlossen. Entsprechende

Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Grundsätzlich hielten sich in

der Nacht relativ wenige Personen in der Innenstadt auf. Es konnte festgestellt

werden, dass sich die anderen Konzessionäre der Stadt an die Sperrstundenreglung

hielten.