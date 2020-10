45-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls und der schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft

Mannheim-Käfertal – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

am Freitagnachmittag, 02.10.2020, Haftbefehl gegen einen 45-jährigen Mann

erlassen. Er steht in dringendem Verdacht, einen schweren räuberischen Diebstahl

sowie nachfolgend eine schwere räuberische Erpressung begangen zu haben.

Am Samstag, den 26.09.2020 gegen 17:23 Uhr soll der Tatverdächtige den

Verkaufsraum einer Tankstelle in der Waldstraße in Mannheim betreten und eine

Flasche Alkohol aus dem Warensortiment in seine Hosentasche eingesteckt haben,

ohne diese zuvor zu bezahlen. Sodann habe er an der Kasse nur eine Flasche Bier

bezahlen wollen. Eine Angestellte hatte dies jedoch bemerkt und sprach den

Tatverdächtigen darauf an. Daraufhin soll dieser geäußert haben, dass er

bewaffnet sei und auf das Griffstück einer in der Außentasche seiner Hose

mitgeführten Pistole gedeutet haben. Die Angestellte ließ den Tatverdächtigen

daraufhin mit der zuvor entwendeten, unbezahlten Flasche den Verkaufsraum

verlassen.

Außerdem soll der Tatverdächtige wenige Stunden später ein Ehepaar im Stadtteil

Gartenstadt an der Haustür ihrer Wohnung unter Vorhalt einer Pistole bedroht und

zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Nach der Aushändigung von 200 EUR

soll er das Anwesen verlassen haben. Hierbei soll er das Ehepaar mit dem Leben

bedroht haben, wenn es die Polizei verständigen würde.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht

gegen den 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der am Freitagmorgen durch

Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim vorläufig festgenommen wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen den 45-Jährigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim

Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls wegen Flucht- und

Verdunkelungsgefahr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Inwieweit es sich bei den verwendeten Pistolen um scharfe Schusswaffen oder

Attrappen gehandelt hat, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim.

Mannheim-Neckarstadt: Auffahrunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Am Freitag, 02.10.2020, kam es gegen 14:00 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf der Untermühlaustraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer war mit seinem Ford in der Untermühlaustraße in Richtung Innenstadt

unterwegs, als er, vermutlich aus Unachtsamkeit, einem verkehrsbedingt wartenden

Audi auffuhr. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621-174-4222, zu melden.

Mannheim: In Straßenbahn beleidigt und verletzt – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim – Am Montagmorgen wurde eine 21-Jährige von zwei Fahrgästen in

der Straßenbahn der Linie 4a (Fahrtrichtung Ludwigshafen) beleidigt und leicht

verletzt – das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nach Zeugen.

Die beiden unbekannten Männer im Alter von 17-18 Jahren sollen sich gegen 7.40

Uhr in der Bahn mehrfach und im „Spaß“ hin und her gestoßen haben. Dabei wurde

eine 21-Jährige mehrfach angerempelt, welche die jungen Männer auf ihr Verhalten

ansprach. Die Beiden beleidigten die Frau daraufhin mit Worten aus der

Gossensprache. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, wobei die

21-Jährige leicht am Handgelenk verletzt wurde. An der Haltestelle

„Universitätsklinik“ verließen alle Beteiligten die Straßenbahn, wobei die

beiden Unbekannten die Frau nochmals beleidigten und anschließend davongingen.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Männlich, 17-18 Jahre alt,

sprachen beide Mannheimer-Dialekt. Einer der beiden hatte hellbraunes Haar

(Undercut), trug eine schwarze Jacke, hellblaue Jeans und führte eine schwarze

Tasche mit sich. Der Zweite hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare, trug ein

neongelbes „Tommy-Hilfiger“ T-Shirt, schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Sneaker,

und trug einen blauen Turnbeutel.

Zeugen, insbesondere Fahrgäste, die auf ebenfalls auf die Situation aufmerksam

wurden, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mannheim-Oststadt – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen im Stadtteil

Oststadt wurde eine 22-jährige Frau leicht verletzt. Ein 30-jähriger Mann war

gegen 7.30 Uhr mit seinem Smart auf der rechten Fahrspur der Augustaanlage

stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Carl-Reiß-Platzes wechselte er auf den

linken Fahrstreifen und übersah die dort fahrende 22-jährige BMW-Fahrerin und

stieß mit ihr zusammen. Durch die Kollision schleuderten beide Fahrzeuge nach

links gegen einen Ampelmast. Zudem wurden zwei dort befindliche Absperrpfosten

aus dem Asphalt gerissen. Am BMW hatten alle Airbags ausgelöst. Die Fahrerin des

BMW klagte nach dem Zusammenstoß über Nacken- und Kopfschmerzen. Zudem erlitt

sie ein Hämaton an der Stirn. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus

eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der

Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es war

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Käfertal: Unfall unter Drogeneinfluss – erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim-Käfertal – Eine 30-jährige Frau verursachte am Sonntagmorgen im

Stadtteil Käfertal unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall, bei dem

beträchtlicher Sachschaden entstand.

Die Frau war kurz nach fünf Uhr mit ihrem Toyota mit nicht angepasster

Geschwindigkeit in der Mannheimer Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In

Höhe des Parkplatzes eines Einkaufsmarktes kam sie aus bislang unbekannter

Ursache nach links vor der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen

geparkten Mitsubishi Geländewagen. Anschließend prallte sie gegen einen daneben

abgestellten Citroën. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch im Atem der

30-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ihr wurde

in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein

wurde in Verwahrung genommen.