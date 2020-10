Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt mit 2 Promille

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagabend, gegen 22:20, wurde ein

30-jähriger Ford-Fahrer mit einem Alkoholwert von ca. 2 Promille in Hoffenheim

kontrolliert. Er befuhr die B45 von Bammental kommend in Richtung Sinsheim und

fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer durch seine unsichere Fahrweise auf. Die

Beamten konnten den 30-jährigen in der Ortsmitte von Hoffenheim ausmachen und

einer Verkehrskontrolle unterziehen. Sie führten aufgrund starken Alkoholgeruchs

einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert von ca. 2 Promille, eine

Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt; es folgt

eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, verursachte

ein unter Alkoholeinfluss stehender Opel-Fahrer in Leimen einen Verkehrsunfall

mit mehreren tausend Euro Schaden. Der 30-jährige befuhr die Bahnhofstraße in

Richtung Theodor-Heuss-Straße und streifte dabei das am Straßenrand geparkte

Fahrzeug der Geschädigten. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten der

schwankende Gang des Mannes sowie starker Alkoholgeruch in dessen Atem auf. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein

Führerschein wurde einbehalten.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall- erheblicher Sachschaden entstanden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden

von zusammengefasst rund 35000EUR sind die Folge eines am Sonntagmorgen, gegen

11:00 Uhr, verursachten Auffahrunfalls bei Weinheim. Ein 79-jähriger

Mercedes-Fahrer befuhr die B38 in Fahrtrichtung Mannheim, als zwei sich vor ihm

befindliche Fahrzeuge wegen einer roten Ampel verkehrsbedingt halten mussten.

Der 79-jährige prallte aufgrund Unachtsamkeit auf den davor fahrenden Mazda,

worauf dieser auf einen Dacia geschoben wurde. Der Mercedes des

Unfallverursachers erlitt einen Totalschaden, verletzt wurde niemand. Die

ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden von der Fahrbahn entfernt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Auto gefahren – Unfall verursacht – 25.000 EUR Schaden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht

von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr in der Steigestraße. Ein 39-jähriger war mit

seinem Mazda auf der Steigestraße in Richtung Quellenweg unterwegs, als er die

Kontrolle über sein Auto verlor und zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge

erheblich beschädigte. Eine von einem Zeugen dazu gerufene Streife führte bei

dem Mann einen Atemalkoholtest durch, bei dem 2,4 Promille festgestellt wurde.

Ein Arzt entnahm auf dem Revier eine Blutprobe, der Führerschein des

Verursachers wurde einbehalten. Der Sachschaden beträgt rund 25.000 EUR.

Sinsheim-Rohrbach, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Raub auf Feldweg – Wer kann Hinweise geben?

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagabend kam es gegen 20:35 Uhr

nahe der Ehrstädter Straße im Feldgebiet zu einem versuchten Raub – der Täter

flüchtete ohne Beute.

Als ein 24-Jähriger auf dem Feldweg (Verlängerung der Ehrstädter Straße) mit

einem Hund spazieren ging, packte ihn plötzlich ein unbekannter Mann vor der

Abzweigung in Richtung Steinsfurt am Arm. Beim Umdrehen griff der Unbekannte

unvermittelt nach der geschulterten Bauchtasche die der 24-Jährige gleich darauf

mit beiden Händen festhielt. Daraufhin schlug der Täter auf den jungen

Spaziergänger ein und stieß ihn zu Boden. Als der vorauslaufende Hund des

24-Jährigen zurückkam, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht in Richtung

Adersbach. Durch die Angriffe wurde der junge Mann verletzt, der sich daraufhin

umgehend zu einem nahe wohnenden Bekannten begab und die Polizei alarmierte. Der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35

Jahre alt, dunkel bekleidet. Hinweisgeber, die verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.