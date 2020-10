Karlsruhe – Bei Festnahme Widerstand geleistet

Karlsruhe – Zu Widerstandshandlungen kam es am Sonntagmittag im Bereich

der Karlsruher Südstadt.

Gegen 14:10 Uhr fiel der 26-Jähriger einer Streifenwagenbesatzung in der

Marienstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der

Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Da der 26-Jährige Zunehmens aggressiver

wurde, mussten weitere Streifen angefordert werden. Bei der anschließenden

Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, sodass ihm Handschließen angelegt

werden mussten. Während der Festnahme spuckte er mehrfach auf die eingesetzten

Kräfte. Nachdem er im Fahrzeug untergebracht war, trat er mit aller Gewalt gegen

die Schiebetür, sodass diese aus ihrer Führungsschiene herausbrach. Nach

erfolgtem Transport in die Gewahrsamszelle verletzte sich der 26-Jährige

mehrfach selbst, sodass er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden

musste. Die eingesetzten Beamten blieben glücklicherweise bei den

Widerstandshandlungen unverletzt.

Unfall mit Sachschaden aufgrund von

Rotlichtverstoß

Karlsruhe – Am Freitagmittag kam es an der Kreuzung der Pfeiler-und

Durlacher Straße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, welcher aus einer

missachteten roten Ampel resultierte.

Um 10:30 Uhr bog die 58-Jährige Fahrerin des Toyotas, nachdem sich die Ampel auf

Grün schaltete, links in die Pfeilerstraße ab. Kurz darauf kollidierte sie mit

dem auf der Durlacher Straße von rechts kommenden Nissan. Bei dem Unfall wurde

niemand verletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden an den Autos in Höhe von

schätzungsweise 8.000 Euro.

Der 38-Jährige Nissan-Fahrer gab jedoch an, dass seine Ampel grün war und der

plötzlich von links kommende Toyota Unfallursächlich war. Wer nun tatsächlich

recht behält ist bislang unklar.

Das Polizeirevier Bruchsal bittet mögliche Zeugen, sich unter der 07251 7260 zu

melden.

Karlsruhe – Mehrere Männer schlagen sich in Restaurant

Karlsruhe – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zehn bis

zwölf Männer kam es am Samstagabend in einem Restaurant in der Kaiserstraße.

Hierbei sollen auch Stuhlbeine benutzt worden sein. Beim Eintreffen der Streife

konnten lediglich zwei 21 Jahre alte, leicht verletzte Männer angetroffen

werden. Im Rahmen der Auseinandersetzung fiel wohl einem der beiden Männer seine

Bauchtasche mit Bargeld und persönlichen Papieren auf den Boden, die dann von

einem Unbekannten gestohlen wurde. Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte die

Beziehung zu einer Frau gewesen sein.

Pfinztal – Betrügern aufgesessen

Karlsruhe – Anfang Oktober dieses Jahres wurde eine Familie aus Pfinztal

Opfer von dreisten Betrügern, die die Familie um eine sechststelligen

Euro-Betrag erleichterten.

Vor ungefähr vier Wochen stellte ein entfernter Bekannter des Sohnes der Familie

den Kontakt zu zwei Männern her, die verschiedene finanzielle Transaktionen für

und mit ihm tätigten. Nach und nach entwickelte sich ein freundschaftliches

Verhältnis zwischen den beiden männlichen Tätern und der Familie des

Geschädigten.

Die beiden Beschuldigten gaben vor, eine Immobilie erwerben zu wollen. Sie wären

zwar in Besitz eines Großteils der geforderten Kaufsumme von mehreren 100.000

Euro, besäßen aber die Summe lediglich in 500-Euro-Scheinen. Dies wolle der

Verkäufer der Immobilie so nicht annehmen.

Zu einem späteren Zeitpunkt überredeten die beiden Beschuldigten dann die

Geschädigten, ihnen eine verabredete Summe in anderer Stückelung in bar zu

übergeben. Im Gegenzug würde ihnen ein hoher Geldbetrag in den besagten

500-Euro-Scheinen als Pfand überlassen.

Am Freitagabend traf sich dann der Sohn der geschädigten Familie mit den beiden

Beschuldigten in einem Restaurant in Karlsruhe. Er übergab den Umschlag mit dem

vereinbarten Geld und erhielt einen Koffer, in dem angeblich die hohe Summe in

500- Euro-Scheinen sei.

Bei einer späteren genauen Überprüfung des Koffers stellte sich heraus, dass

sich in dem Koffer zwar 10 Geldbanderolen mit der Aufschrift 50.000 Euro

befanden, aber nur lediglich 5000 Euro echte Geldscheine waren.

Karlsdorf-Neuthard – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe – Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Freitag, 13:00 Uhr und

Sonntag, 17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Karlsdorf ein.

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen hebelten die Täter ein zum Garten

liegendes Fenster auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses in der

Leibnizstraße. Innerhalb des Hauses durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume

und durchwühlten alle Schränke. Sie entwendeten Bargeld sowie diverse

Schmuckstücke. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht

beziffert werden.

Wer verdächtigte Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat,

wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer

07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Bäckereifiliale

Karlsruhe – Ein unbekannter Täter brach in der Nacht auf Sonntag in eine

Bäckerei ein und entnahm das Bargeld aus der von ihr zuvor aufgehebelten Kasse.

Der Dieb hebelte gegen 02:10 Uhr die Schiebetür der Bäckerei, in der

Justus-von-Liebig-Straße, mithilfe eines Werkzeugs auf. Im Inneren der Bäckerei

wurde ein dort befindlicher Kassenautomat ebenfalls aufgehebelt und dessen

Kasseneinsatz entnommen. Auch der Glaseinsatz einer Kühlschranktür wurde durch

den Eindringling beschädigt.

Erkenntnisse über das Diebesgut und den entstandenen Sachschaden konnten durch

den Verantwortlichen bislang nicht festgestellt werden.

Östringen – Mit Haftbefehl gesuchter 36-Jähriger festgenommen

Karlsruhe – Einen mit Haftbefehl gesuchten 36-Jährigen konnte die

Kriminalpolizei am Donnerstag in einer Wohnung in Östringen festnehmen. Er wurde

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei der Durchsuchung der Wohnung

konnten 128 Ecstasy-Tabletten, ca. 15 Gramm Heroin, geringe Mengen Marihuana

sowie ein Luftgewehr aufgefunden und sichergestellt werden.

Karlsruhe – Drei Autos in Karlsruher Stadtteilen im Visier von Dieben

Karlsruhe – In der Nacht zum Sonntag waren in Karlsruher Stadtteilen drei

Autos im Visier von Dieben. Insgesamt entstand ein Diebstahlsschaden von allein

über 4.000 Euro.

Zunächst meldete ein Anwohner der Karlsruher Waldstadt, dass von Samstag auf

Sonntag in seinen Pkw, der in der Straße „Im Eichbäumle“ geparkt war,

eingebrochen worden sei. Unbekannte Täter haben vermutlich durch das geöffnete

Fahrerfenster diverse Schlüssel sowie Bargeld gestohlen, das dort deponiert war.

Am Fahrzeug selbst entstand dabei kein Schaden.

Durch das Einschlagen der hinteren linken Fensterscheibe gelangten Unbekannte

auch Samstagnacht in Karlsruhe-Durlach in der Bleichstraße ins Fahrzeuginnere

und entwendeten dort einen Laptop.

In der Karlsruher-Südweststadt wurde in derselben Nacht im Haselweg mittels

eines unbekannten Gegenstandes das Fahrerfenster eines Autos eingeschlagen. Dort

kamen mehrere Gegenstände aus dem Pkw abhanden. Der Aufbruchschaden liegt hier

bei etwa 1.000 Euro.

Karlsruhe – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe – Beim Zusammenstoß eines Fahrzeugs mit einer Straßenbahn in der

Karlsruher Innenstadt wurde am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr ein Fahrgast in der

Bahn leicht verletzt.

Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr auf der Kaiserallee in westliche Richtung, wo er

in Nähe der Einmündung Philippstraße aus unklaren Gründen nach links von der

Fahrbahn abkam und dort mit einer Tram kollidierte.

An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Die

Unfallstelle war gegen 20.25 Uhr wieder geräumt. Zu größeren

Verkehrsbeeinträchtigungen war es nicht gekommen.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr.

Karlsruhe – Baucontainer aufgebrochen

Karlsruhe – Im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr,

wurde in der Karlsruher Amalienstraße ein Baucontainer aufgebrochen. Aus dem

gesicherten Container wurden mehrere hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge

entwendet. Wie die Täter an die Maschinen gelangen konnten, bedarf weiterer

Ermittlungen. Der Gesamtwert des Diebesguts liegt bei ungefähr 20.000 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Bruchsal- Parkscheinautomat mithilfe eines gestohlenen Pkws aus der Wand gerissen

Karlsruhe – Mithilfe eines Pkws haben bislang Unbekannte, am frühen

Samstagmorgen, einen Parkscheinautomaten in der Tiefgarage Bürgerzentrum aus der

Wand gerissen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro

an.

Gegen 05:00 Uhr stellte ein Zeuge in der Tiefgarage Bürgerzentrum, Ausfahrt zur

Pfeilstraße, den aus der Wand gerissenen Parkscheinautomaten fest. Der Automat

war mit einer Kette an einem Auto angebunden. Durch Beamte des Polizeireviers

Bruchsal konnte im Zuge der Ermittlungen festgestellt werden, dass das Fahrzeug

seit fast einem Monat gestohlen gemeldet war.

Des Weiteren konnte in unmittelbarer Nähe ein geparkter Toyota festgestellt

werden. Hier haben die Diebe die Seitenscheibe eingeschlagen. Ob sie aus dem

Inneren des Wagens was entwendet haben, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Ob die Täter bei Ihrer Tatausführung gestört wurden und deshalb den Automaten

sowie das Fahrzeug zurückließen, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Zeugen die am frühen Samstagmorgen im Bereich der Tiefgarage verdächtige

Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal

unter der Telefonnummer 07251/ 726200 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunkener E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei und setzt sich gegen diese zur Wehr

Karlsruhe – Ein offenbar unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung stehender

E-Scooter-Fahrer hat in der Nacht auf Samstag vergeblich versucht, vor einer

Polizeikontrolle zu flüchten und hat sich massiv gegen seine Festnahme zur Wehr

gesetzt. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, der seinen Dienst anschließend

nicht mehr fortsetzen konnte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde eine Streife gegen 0:45 Uhr in der

Annweilerstraße auf den 18-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der

offensichtlich nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Als er

daraufhin an der Kreuzung mit der Daimlerstraße angehalten wurde, versuchte der

Fahrer zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Nachdem er von den Polizisten

eingeholt werden konnte, setzte er sich gegen diese zur Wehr und schlug nach den

Ordnungshütern. Trotz seiner massiven Gegenwehr gelang es den Beamten

schließlich, den 18-Jährigen zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen.

Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige anschließend

auf ein Polizeirevier gebracht. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen

Wert von 0,8 Promille. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fanden die Beamten

zudem eine geringe Menge Amphetamin. Zusammen mit dem auffälligen Verhalten des

jungen Mannes wird daher von Mischkonsum ausgegangen. Die Polizisten ordneten

folglich die Entnahme einer Blutprobe an.

Durch die Gegenwehr des 18-Jährigen erlitt ein Beamter mehrere leichte

Verletzungen, aufgrund derer er seinen Dienst in der Folge nicht mehr fortsetzen

konnte.

Der 18-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, tätlichem

Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Pfinztal – Bitumenabdichtung auf Dach in Brand geraten

Karlsruhe – Eine kleinere Fläche einer Bitumenabdichtung an einem

Schornstein eines Wohnhauses in der Ochsenstraße in Kleinsteinbach geriet am

Sonntagnachmittag in Brand. Der Brand wurde gegen 15.00 Uhr gemeldet. Die

Freiwillige Feuerwehr Pfinztal, die mit acht Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften

vor war, konnte das Feuer schnell löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere

tausend Euro geschätzt. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte Funkenflug aus

dem Kamin die Bitumenabdichtung in Brand gesetzt haben. Personen wurden nicht

verletzt.

Karlsruhe – Aggressiver 26-Jähriger festgenommen

Karlsruhe – Einen aggressiven 26-Jährigen musste die Polizei am frühen

Samstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt festnehmen. Der 26-Jährige war gegen

03.45 Uhr wegen seines aggressiven Verhaltens aus einer Diskothek in der

Waldstraße verwiesen worden. Auf der Straße zerschlug er zunächst eine Flasche

und verletzte sich an der Hand. Anschließend bewarf er das sicherheitspersonal

und vor der Diskothek wartende Gäste mit Gläsern. Als er schließlich mit einem

Stuhl auf die Wartenden losgehen wollte gingen diese auf den 26 zu und schlugen

auf ihn ein. Beim Eintreffen der verständigten Polizei flüchteten die Personen.

Der 26-Jährige konnte festgehalten und kontrolliert werden. Da er weiterhin

aggressiv war und zur Diskothek zurückgehen wollt, mussten ihm Handschließen

angelegt werden. Aufgrund der aufgebrachten Stimmung mussten mehreren Personen

Platzverweise erteilt werden. Der 26-Jährie wurde zur Behandlung seiner

Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren acht

Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Karlsbad – Als Schlichter angegriffen

Karlsruhe – Am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, gerieten in der

Hebelstraße in Karlsbad-Langensteinbach zwei Brüder aneinander, als sie bei

einem gemeinsamen Bekannten zu Besuch waren. Die Brüder hatten eine körperliche

Auseinandersetzung, die der Gastgeber trennen wollte.

Stattdessen wurde er von beiden Brüdern mit Faustschlägen traktiert. Die Brüder,

43 und 38 Jahre alt, werden nun wegen Körperverletzung angezeigt.

Malsch – Dieb flext Zigarettenautomat auf

Karlsruhe – Ein unbekannter Täter hat vermutlich am Samstag einen

Zigarettenautomaten in der Sudetenstraße in Malsch aufgebrochen und daraus die

Geldkassette sowie sämtliche Zigarettenschachteln entwendet. Die Münzkassette

ließ der Dieb im Automaten zurück. Unweit des Tatorts konnte die gestohlene

Ettlingen – Verlorenes Stützrad verursacht Sachschaden

Karlsruhe – Ein unbekannter Fahrzeugführer verlor am Freitagmorgen, gegen

09:45 Uhr, auf der Bundesstraße3 zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und

der Seehofkreuzung ein kleines Stützrad, welches vermutlich von einem Anhänger

stammte. Ein 60 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte das Stützrad zu spät und

überfuhr das Rad. Hierbei wurde der rechte hintere Reifen beschädigt.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach dem mutmaßlichen

Unfallverursacher oder weiteren Geschädigten. Sie werden gebeten sich mit unter

der Telefonnummer 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

des entstandenen Gesamtschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Bretten – Zwei Verletzte bei Unfall in Bretten

Karlsruhe – Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe

von 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am

Samstagnachmittag bei Bretten ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 51-jährige Fahrer eines Fords kurz

nach 15:30 Uhr einen schmalen Verbindungsweg vom Wochenendgebiet Seeberg aus in

Richtung Alte Poststraße. An einer Kreuzung nahe des Gartenhausgebiets übersah

er den von rechts kommenden, bevorrechtigten Mazda eines 73-Jährigen, wodurch es

in der Folge im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen

kam. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Autos vom Weg abgewiesen und

kamen erst in einem angrenzenden Graben zum Stillstand.

Durch den Unfallhergang erlitten der 73-jährige Fahrer des Mazdas sowie die

46-jährige Beifahrerin im Ford leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung

vor Ort war nicht erforderlich.

An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Karlsruhe – Zimmerbrand

Karlsruhe – Ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro ist am Sonntagabend

bei einem Zimmerbrand in der Akademiestraße entstanden. Menschen wurden nicht

verletzt.

Eine Zeugin war gegen 19.20 Uhr auf den Alarm eines Rauchmelders im Nachbarhaus

aufmerksam geworden. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Karlsruhe war mit 16

Einsatzkräften bereits fünf Minuten später vor Ort und verhinderte Schlimmeres.

Aus noch unklarer Ursache war ein Vorhang in Brand geraten und Rauch quoll aus

dem dort gekippten Fenster. Vorsorglich hatten die Wehrleute andere Bewohner aus

dem Haus gebracht. Weitere Ermittlungen zur Brandursache dauern seitens der

Kriminalpolizei noch an.

Waldbronn – Polizeibeamte tätlich angegriffen

Karlsruhe – Gegen 1 Uhr am Montagmorgen wurden Polizeibeamte nach einer

Ruhestörung in Waldbronn-Neurod angegriffen. Außerdem wurde der Ruhestörer von

seinen Angehörigen aus dem Gewahrsam der Polizei befreit.

Nach einer Ruhestörung wurde dem stark alkoholisierten 39-jährigen Störer durch

die Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt. Als er diesen nicht befolgte,

sondern stattdessen die Beamten mit einem Stuhl angreifen wollte, wurde er zu

Boden gebracht und ihm wurde die zuvor angedrohte Gewahrsamnahme eröffnet.

Daraufhin eilten seine Ehefrau und sein Sohn hinzu und drängten den

festhaltenden Polizeibeamten weg, indem sie auf seine Arme einschlugen. Der

Beschuldigte Vater flüchtete ins Haus, kam aber nach kurzer Zeit freiwillig

heraus und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und

Widerstand gegen Polizeibeamte. Nach der Blutentnahme wegen seiner

Alkoholisierung wurde der beschuldigte 39-Jährige in Gewahrsam genommen. Seine

Ehefrau und sein Sohn werden wegen Gefangenenbefreiung und wegen des Angriffs

auf Polizeibeamte angezeigt.

Glücklicherweise wurde keiner der eingesetzten Beamten verletzt, insgesamt waren

sechs Streifen an dem Polizeieinsatz beteiligt.

Karlsruhe – 24-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Karlsruhe – Am Freitag gegen 17:45 Uhr blockierte eine Personengruppe auf

der Pfinztalstraße in Karlsruhe-Durlach den Durchgangsverkehr. Eine zufällig

hinzugekommene Polizeistreife forderte die Personen auf, sich von der Straße auf

den Gehweg zu begeben. Da es im Anschluss zu verbalen Anfeindungen gegenüber den

Polizisten kam, wurden weitere Polizeibeamte hinzugezogen. Ein 24-Jähriger

musste in Gewahrsam genommen werden, da er immer wieder auf die Straße ging und

er sich den Anweisungen der Beamten vor Ort vehement widersetzte. Möglicherweise

stand er unter dem Einfluss von Drogen. Im Rahmen der Festnahme zogen sich vier

Polizisten leichte Verletzungen zu. Davon konnte ein Beamter seinen Dienst nicht

mehr fortsetzen, da er zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht

wurde.

Ettlingen: Kradfahrer bei Überholvorgang gestürzt, Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Ettlingen – Am Freitagnachmittag um 17.05 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter

Kradfahrer in Ettlingen die B 3, im Bereich Runder Plom, in Fahrtrichtung

Rastatt. Unmittelbar vor dem Kradfahrer fuhr ein silberner Pkw Kombi. Zeitgleich

setzten wohl beide Fahrzeugführer zum Überholen an, um ein vorausfahrendes

Fahrzeug zu überholen. Der Kradfahrer erkannte wohl zu spät, dass der

vorausfahrende Pkw ebenfalls zum Überholen ansetzte. Als es dies tat, versuchte

er nach links auszuweichen, wobei es zum Kontakt mit der Mittelleitplanke kam.

In der Folge stürzte der Kradfahrer und zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Der silberne Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Möglicherweise hat er

den Sturz des Kradfahrers nicht bemerkt. Der Fahrer, sowie weitere mögliche

Zeugen des Geschehens werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Karlsruhe unter

der Telefonnummer 0721/94484-0 zu melden.

Karlsruhe – 51-jähriger Ladendieb festgenommen

Karlsruhe – Ein 51-jähriger Litauer versuchte am Donnerstagabend in einem

Kaufhaus auf der Kaiserstraße zwei Jacken zu stehlen. Er wurde von einem

Ladendetektiv dabei beobachtet wie er zwei Jacken in eine Umkleidekabine nahm

und anschließend ohne die Jacken die Kabine verließ und aus dem Kaufhaus ging.

Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner Sachen fand die Polizei dann die

beiden Jacken. Weiterhin wurde eine Kneifzange zum Entfernen von

Warensicherungen aufgefunden und sichergestellt. Nach Durchführung der

erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und der Hinterlegung einer

Sicherheitsleistung konnte der 51-Jährige die Wache wieder verlassen.

Karlsruhe-Durlach – Alkoholisierter 77-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Karlsruhe – In Nähe der Fußgängerzone der Durlacher Pfinztalstraße stürzte

am Donnerstagnachmittag ein alkoholisierter 77-Jähriger mit seinem Fahrrad und

verletzte sich dabei leicht.

Der Mann fuhr zunächst auf der Pfinztalstraße in Richtung der dortigen

Fußgängerzone, wo er durch eine Bremsung aus noch unbekannter Ursache und seiner

unsicheren Fahrweise stürzte. Dabei erlitt er eine leichte Verletzung am Knie.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Versorgung Alkoholgeruch

fest, weshalb ein Alkoholtest mit dem Radfahrer durchgeführt wurde. Dabei

stellte sich heraus, dass der Mann 0,88 Promille intus hatte. Auf Grund dessen

wurde der Radfahrer mit zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe durch

einen Arzt entnommen wurde.

Wegen der Alkoholfahrt muss der 77-Jährige mit einer Anzeige wegen Trunkenheit

im Verkehr rechnen.

