Kaiserslautern: Elias Huth verlängert beim FCK

Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern und Angreifer Elias Huth haben ihren ursprünglich noch bis Sommer 2021 laufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Zudem gibt es eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Der 23-Jährige war im Sommer 2018 von Hannover 96 zu den Roten Teufel gewechselt und kehrte in diesem Sommer nach einer einjährigen Leihe zum FSV Zwickau an den Betzenberg zurück. In seiner bisherigen Karriere absolvierte der Stürmer für Rot-Weiß Erfurt, den FSV Zwickau und den FCK bereits 96 Drittligaspiele, in denen er 24 Treffer erzielen konnte und sechs weitere vorbereitete.

„Wir freuen uns, den Vertrag mit Elias vorzeitig bis 2022 plus Option verlängert zu haben. Elias hat während seiner Leihe in Zwickau eine sehr gute Entwicklung genommen und wir sind überzeugt, dass Elias seinen Teil zu einer guten Entwicklung beim FCK betragen wird“, kommentiert FCK-Sportdirektor Boris Schommers die vorzeitige Vertragsverlängerung.

„Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins und möchte an meine Leistung im Vorjahr anknüpfen. Zusammen mit dem FCK werde ich hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen“, so Elias Huth zur Unterschrift unter seinen neuen Vertrag.