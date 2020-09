Neustadt: Wer dieser 7 Kandidatinnen wird am 25. September 2020 die 72. Deutsche Weinkönigin?

Neustadt an der Weinstraße – „Diese sieben Finalistinnen sind ein ganz starkes Team“, erzählt ein begeisterter Ernst Büscher, Ressortleiter Presse beim Deutschen Weininstitut. „Bei ihrer Fachbefragung am 19. September in Mainz haben alle mit einem großen Fachwissen überzeugt. Aber jetzt im Finale am 25. September 2020 in Neustadts Saalbau sind insbesondere auch Redegewandtheit, Schlagfertigkeit und eben auch Teamfähigkeit gefragt.“

Bekanntlich gibt es in diesem Ausnahmejahr sieben Finalistinnen, die sich um die Krone der 72. Deutschen Weinkönigin bewerben. Es sind die Pfälzerin Anna-Maria-Löffler, Bärbel Ellwanger von der Mosel, Eva Müller aus Rheinhessen, die Rheingauerin Alexandra Unger, Eva Lanzerath von der Ahr, Jana Petermann von der Hessischen Bergstraße und Tamara Luisa Elbl aus Württemberg.

Das SWR Fernsehen wird das Finale am Freitag, den 25. September live ab 20.15 Uhr übertragen. Die Wahl der Deutschen Weinkönigin, die erneut Holger Wienpahl moderiert, zählt zu den beliebtesten Unterhaltungsformaten des SWR. In dieser Show müssen die Kandidatinnen die 70-köpfige Jury mit ihrem Weinwissen, aber auch mit ihrer Persönlichkeit und Spontanität überzeugen. Erster Spannungs-Höhepunkt ist gegen 21.45 Uhr, wenn die Juroren drei der sieben Bewerberinnen auswählen, die in jedem Fall eine Weinkrone tragen werden – als Deutsche Weinkönigin oder als eine der beiden Deutschen Weinprinzessinnen. Und gegen 22.15 Uhr steht dann fest, wer Angelina Vogt als nunmehr 72. Deutsche Weinkönigin nachfolgen wird.

Für die vergnüglichen Zwischentöne der Show konnte der SWR den Kabarettisten Lars Reichow und die vier Damen der A-Capella-Popband „Die Medlz“ gewinnen.

„Es ist schon ein kleines Wunder, dass diese großartige Veranstaltung in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die mit viel Engagement und Kreativität dafür gesorgt haben, dass dieses Neustadter Event-Juwel seine einzigartige Historie nahtlos fortschreiben kann“, so Martin Franck, Geschäftsführer der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH in Neustadt an der Weinstraße.

Tipp: Bereits eine Dreiviertelstunde vor diesem Live-Event können alle Interessenten auf http://www.deutscheweine.de die Abschiedsreden und die Verabschiedung von Angelina Vogt und den beiden Deutschen Weinprinzessinnen verfolgen.