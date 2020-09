Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Bad Kreuznach (ots) – Am Montag 14.09.20 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 16 jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Straße vom sogenannten “Hungrigen Wolf” kommend, in Richtung der B41. An der Einmündung der Straße in die Zufahrt zur B41 wollte der Fahrer nach rechts in Richtung der B41 einbiegen. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto die Zufahrt zur B41, aus Richtung Winzenheim kommend.

Beim Einbiegen missachtete der 16 jährige die Vorfahrt des Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde durch den Unfall verletzt. Es bestand aber keine Lebensgefahr. Er wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

Außenspiegel beschädigt – Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots) – Vermutlich in der Nacht zum Dienstag wurde der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand der Monzinger Straße geparkten blauen Skoda Yeti durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.