Otterbach (ots) – Eine Zeugin hatte am Sonntag 13.09.2020 gegen 13 Uhr einen jungen Mann beobachtet, der in der Nähe des Spielplatzes an der Konrad-Adenauer-Straße, 3 Jungen ansprach.

Die Zeugin konnte hören, dass der Mann den ca. 7- bis 8-Jährigen ein Spielzeugauto versprach, wenn sie sich erneut mit ihm treffen. Als sich ein etwas älterer Junge einmischte, entfernte sich der unbekannte Mann.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 18-23 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 m groß und eine schlanke bis schlaksige Figur. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Er hatte dunkle gegelte Haare, die seitlich kürzer gehalten waren.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.