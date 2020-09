Mannheim: Roland Kaiser – „Alles oder Dich – Die Tournee 2020“ am 14. Oktober 2021

Mannheim – Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung von Ende September 2020, Großveranstaltungen bundesweit bis Ende Dezember 2020 weiter auszusetzen, müssen die geplanten Herbsttermine der „Alles oder Dich“-Tournee von Roland Kaiser leider auch in das Jahr 2021 verschoben werden. Dies gilt ebenfalls für die zugehörigen Termine in Österreich und der Schweiz.

Roland Kaiser – nur wenige Namen sind so eng mit dem Triumphzug des deutschen Schlagers verknüpft, wie der des 68-jährigen Berliners. Ein lupenreiner Ausnahmesänger, der seit viereinhalb Dekaden ganze Generationen begeistert, der sich dabei immer wieder neu erfindet und der sein Publikum bis heute mitnimmt auf seine ganz persönliche Reise. Seine neue große Arenatournee trägt den Namen seines Erfolgsalbums und ist Roland Kaisers ultimative Hymne an die Gegenwart als auch gleichzeitig die schönste Liebeserklärung, die man einem Menschen schenken kann – „Alles oder Dich“!

Roland Kaiser: „So sehr ich mir für alle meine Fans sowie mein gesamtes Team, Band und Crew gewünscht hätte, dass wir in diesem November bereits wieder in voll besetzten Konzerthallen spielen dürfen, so ist dies zum aktuellen Zeitpunkt für die zuständigen Behörden leider keine Option. Trotzdem sehe ich sehr optimistisch in das Jahr 2021 und bin mehr als überzeugt, dass wir ab Frühjahr 2021 zu einer „Normalität“ zurückkehren können, die meine Konzerte wieder im gewohnten Umfang möglich machen. Daher kann ich nur weiterhin alle Fans um Geduld und auch Vertrauen bitten, denn wir sind auf dem richtigen Weg und sehen uns alle ganz bald gesund wieder. Behaltet Eure Tickets und freut Euch schon jetzt mit mir auf die Ersatztermine! Bis bald!“

Mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern und einer Vielzahl an Auszeichnungen zählt Roland Kaiser zu den beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Künstlern. Ein Sänger, dessen unsterbliche Klassiker wie „Santa Maria“, „Dich zu lieben“ oder „Joana“ längst zu deutschem Kulturgut avanciert sind.

Die Ersatztermine stehen bereits fest. Darüber hinaus wurde ein Termin für Trier in den Tourneeplan eingebaut:

24.09.2021, Frankfurt, Festhalle (verlegt vom 05.11.2020)

25.09.2021, München, Olympiahalle (verlegt vom 07.11.2020)

26.09.2021, A – Wien, Stadthalle D (verlegt vom 08.11.2020)

30.09.2021, Oberhausen, KöPi Arena (verlegt vom 20.11.2020)

01.10.2021, Hamburg, BCA (verlegt vom 14.11.2020)

02.10.2021, Berlin, MBA (verlegt vom 28.11.2020)

03.10.2021, Erfurt, Messe (verlegt vom 12.11.2020)

05.10.2021, Neubrandenburg, Jahnsportforum (verlegt vom 27.11.2020)

07.10.2021, Schwerin, Sport- und Kongresshalle (verlegt vom 26.11.2020)

08.10.2021, Rostock, Stadthalle (verlegt vom 13.11.2020)

09.10.2021, Bremen, ÖVB Arena (verlegt vom 22.11.2020)

10.10.2021, Köln, LANXESS arena (verlegt vom 21.11.2020)

14.10.2021, Mannheim, SAP Arena (verlegt vom 19.11.2020)

15.10.2021, Trier, Arena (NEU)*

16.10.2021, CH – Zürich, Samsung Hall (verlegt vom 06.11.2020)

Tickets behalten weiterhin für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit.

*Der Ticket-Vorverkauf für Trier startet am Donnerstag, 10.09.2020, um 11 Uhr über www.eventim.de und alle bekannten Vorverkaufsstellen.

WICHTIGER HINWEIS:

