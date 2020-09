Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Auffahrunfall – Beifahrer leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 08.09.2020, kam es gegen 17:00 Uhr auf der B 39, kurz vor dem Autobahnzubringer Neustadt Süd zu einem Auffahrunfall. Ein Pkw hatte den Rückstau, ausgehend von dem dortigen Kreisverkehr, zu spät bemerkt und ist infolgedessen seinem Vordermann aus Unachtsamkeit aufgefahren. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Beifahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs im Brustbereich. Er wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Es ist zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs gekommen.

Bad Dürkheim: Unfallbeteiligter gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.09.2020 gegen 14:00 Uhr touchierte ein 76-Jähriger, in der Weinstraße in Bad Dürkheim, mit seinem VW Golf einen geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte seinen weißen PKW in Höhe der Hausnummer 44 ordnungsgemäß abgestellt. Aufgrund des Verkehrsaufkommens konnte der 76-Jährige nicht direkt halten und fuhr einige Meter weiter. Als er zurück zur Unfallstelle kam, war der weiße PKW nicht mehr da. Er begab sich daraufhin umgehend zur Polizei um den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen. Am VW Golf entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim versucht nun den Fahrer des weißen PKW zu ermitteln und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.09.2020 gegen 21:00 Uhr verursachte ein 58-jähriger Fahrzeugführer, in der Dresdner Straße in Bad Dürkheim, unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Der 58-Jährige parkte seinen BMW rückwärts aus einer Parkbucht aus und touchierte den gegenüberliegend, am rechten Straßenrand stehenden VW Golf. Der 31-jährige Golffahrer saß währenddessen im geparkten Fahrzeug. Der 58-Jähirge stieg aus seinem Fahrzeug aus, bestritt einen Zusammenstoß und fuhr die Dresdener Straße in Richtung Kanalstraße davon. Als der BMW-Fahrer wenig später wieder zurückkam, stellte er sein Fahrzeug in einer dort befindlichen Garage ab und begab sich in seine Wohnung. Nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzung begab sich der Unfallverursacher wieder zur Unfallstelle. Während der Inaugenscheinnahme des BMWs, konnte neben der Feststellung der korrespondierenden Unfallspuren, starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Der 58-Jährige gab an, diesen Wert nicht nachvollziehen zu können, da er am Nachmittag lediglich ein Bier zum Essen getrunken hätte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Ermittlungen wegen dem Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung und Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.

Haßloch: Autos beschädigt und geflüchtet

Haßloch/Holidaypark (ots) – Unschön überrascht wurden am Mittwochabend (9. Sept. 2020, 18 Uhr) zwei Autobesitzer aus Baden Württemberg nach dem Verlassen des Holidayparks. In der Parkreihe „Bounty Tower“ parkten sie gegen Mittag ein Mercedes SUV und einen Toyota Corolla nebeneinander. An beiden Autos hinterließ ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken Streifschäden und flüchtete. Die Polizei Haßloch schätzt den Schaden auf 4.000 EUR. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Wachenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wachenheim (ots) – Am 08.09.2020 gegen 11:00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW beim rückwärts ausparken einen VW Kombi. Die 31-jährige Fahrerin hatte ihren VW in Wachenheim vor einem Anwesen in der Weinstraße ordnungsgemäß abgestellt. An dem VW wurde die hintere linke Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.