Lambrecht: Rauchentwicklung mit Brandgeruch im ehemaligen Altenheim

Lambrecht – Die Feuerwehr Lambrecht wurde am 08.09.2020 um 11:09 Uhr zu einer Brandnachschau in der Gartenstraße in Lambrecht alarmiert.

Aufmerksame Bürger haben in dem ehemaligen Altenheim eine Rauchentwicklung mit Brandgeruch festgestellt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Diese verschaffte sich Zugang in das Gebäude und kontrollierte dieses samt Innenhof sowie den umliegenden Wald mit mehreren Feuerwehrtrupps. Es wurde jedoch kein Feuer vorgefunden. Somit war kein weiteres Eingreifen seitens der Feuerwehr notwendig.